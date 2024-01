Un diputado chileno dio positivo en test de drogas

Desde la semana pasada se rumoreaba que un parlamentario había dado positivo en el test.

(Desde Santiago, Chile) - El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, confirmó mediante un video que dio positivo en un test de drogas, por lo que presentó de inmediato su renuncia a la Comisión de Ética de la Cámara. Sin embargo, según señaló el propio parlamentario oficialista, dicho resultado se debió a que está tomando un medicamento para bajar de peso, de la familia de la metanfetaminas.

Cabe recordar que la semana pasada ya se rumoreaba por los pasillos del Congreso del posible caso de un parlamentario que había dado positivo al test, tras la segunda tanda de exámenes a la que se sometió un grupo de diputados en el laboratorio de la Universidad de Chile. Fue la diputada Camila Flores (RN), quién confirmó el hecho, afirmando que se trataba de un “diputado de izquierda” y que “lo están tapando”.

Venegas salió al paso de estas declaraciones este lunes, confirmando lo sucedido pero explicando a su vez que utiliza “Sentis”, medicamento para controlar el peso corporal que está prescrito por un profesional y que fue adquirido con receta médica.

Según señaló, el fármaco forma parte de la familia de las metanfetaminas, razón por la cual apareció como positivo en el test de drogas, el que se publicará en estos días en el sitio de la página del Congreso Nacional.

En consecuencia, el también ex alcalde de la comuna de Calle Larga confirmó su renuncia como presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, cargo que desempeñaba desde el inicio de su período parlamentario.

“Voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad”, aseguró el diputado Venegas en una declaración enviada a los medios, según consigna una nota de BíoBíoChile.

“El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas como una falta al reglamento de la Corporación”, añadió.

En ese sentido, apuntó que “el resultado se debe a que actualmente estoy en un tratamiento médico para bajar de peso con un medicamento denominado Sentis, prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia”.

“Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo ignoraba”, remató el diputado Venegas.

Tocante a su renuncia a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara, el parlamentario socialista lo atribuyó a que es precisamente éste órgano el que debe analizar su caso.

“No consumo drogas y reitero que voluntariamente me sometí al test con total confianza. Espero que se esclarezca este malentendido a la brevedad”, concluyó.

Secreto bancario

Según lo acordado cuando se decidió realizar estos test de drogas a los parlamentarios, quienes den positivo deberán levantar el secreto bancario de sus cuentas corrientes, para ser sometidos a una revisión de sus movimientos en los últimos seis meses.

“Si el funcionario detecta movimientos que superen las 800 UF. (la Unidad de Fomento es un índice de reajustabilidad de acuerdo a la inflación), individualmente considerados o en su conjunto, durante el lapso de un mes, derivará los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia. Esta Comisión solicitará a la diputada o al diputado de que se trate la justificación del movimiento financiero”, reza el reglamento.

Nelson Venegas Salazar (49) fue entre 2008 y 2012 alcalde de la comuna de Calle Larga, en la Región de Valparaíso. En 2021 fue elegido diputado para su primer periodo con la cuarta mayoría del distrito 6 (Región de Valparaíso interior) con 25.452 votos (7,16%). Tiene una amplia trayectoria al interior del Partido Socialista: fue presidente de la Juventud Socialista de la Región de Valparaíso, integrante del Comité Central y de la Comisión Política y es cercano a los diputados socialistas Daniel Melo y Leonardo Soto.