El asesino de Marielle Franco señaló a un conocido político de Río de Janeiro como instigador del crimen

Concentración en Sao Paulo por el asesinato de la activista y concejal Marielle Franco (CRIS FAGA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO/Archivo)

Después de seis años, el caso de Marielle Franco parece haber llegado a un punto de inflexión. Su asesino, Ronnie Lessa, reveló en la negociación de los cargos que el presunto instigador del atroz asesinato habría sido Domingos Brazão, actual consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro. La concejala de la Cámara Municipal de Río de Janeiro, del Partido Socialismo y Libertad (Psol) y activista de derechos humanos fue asesinada el 14 de marzo de 2018 junto a su chófer Anderson Gomes, de 58 años.

Ex concejal y diputado del estado de Río de Janeiro durante cinco mandatos consecutivos entre 1999 y 2015 Brazão es una figura muy discutida en la escena política carioca. En solo ocho años, de 2006 a 2014, como demuestran los datos que facilitó a la justicia electoral, Brazão se enriqueció casi un 1.000%, pasando su patrimonio de 1,2 millones de reales a 11,4 millones, es decir de 600 mil dólares a 5 millones de dólares a los cambios de la época. En 2011, fue acusado de comprar votos a través de una ONG vinculada a él, durante su campaña para convertirse en diputado estatal. En 2014, fue denunciado por amenazar a la periodista y entonces diputada Cidinha Campos.

Durante una discusión, Brazão habría dicho a la diputada: “Ya he matado a un malandro, pero todavía no a una malandra”. También confirmó el asesinato en una entrevista con Globo TV, añadiendo que el hombre había irrumpido en su casa y que, en cualquier caso, había sido absuelto por legítima defensa. Unos años después, en 2017, Brazão fue apartado del Tribunal de Cuentas por haber sido detenido por corrupción en el marco de la operación Lava Jato. “Si se confirma que Brazão fue efectivamente el instigador de la muerte de Marielle, es imposible no imaginar que el crimen podría haberse evitado, ya que en marzo de 2017, casi un año antes de la muerte de la concejala, Domingos Brazão había sido detenido”, comenta uno de los icónicos magistrados de Lava Jato, Deltan Dallagnol, quien también añade que “Brazão acabó en prisión por muy poco tiempo y, a pesar de haber sido apartado del cargo durante un periodo, no ha sido castigado hasta ahora”.

El sargento de la Policía Militar Ronnie Lessa está acusado de ser el autor material del asesinato

En marzo de 2023, seis años después de su destitución, la 13ª Cámara de Derecho Privado, con dos votos a favor y uno en contra, ordenó su regreso al Tribunal de Cuentas. Además, en 2019, su nombre ya había aparecido en la investigación del caso de Marielle con una denuncia del Ministerio Público por obstrucción a la justicia, denuncia que luego fue desestimada. La confesión de Lessa, sin embargo, aún no ha sido analizada y aprobada por el Tribunal Superior de Justicia porque Brazão goza de inmunidad por razón de su cargo. Tampoco ha habido confirmación oficial por parte de la Policía Federal, pero tampoco desmentido.

Pero, ¿cuál sería el motivo? En la prensa brasileña se habló de que Marielle Franco se había opuesto a la regularización de unos edificios de apartamentos construidos en la comunidad de Rio Das Pedras, notoriamente un bastión de las milicias. Las milicias, recordémoslo, son grupos armados de control territorial compuestos principalmente por antiguos policías. El problema en Río de Janeiro comenzó alrededor de 2001 en la favela de Río das Pedras con la justificación de combatir el crimen en la región y expulsar el narcotráfico a cambio de un impuesto de seguridad que los habitantes se veían obligados a pagar. Luego evolucionó hacia el pago de servicios básicos como la televisión ilegal por cable y el gas. Hoy el escenario ha cambiado, las milicias trafican con drogas como modus operandi. Sin embargo, en 2017, Marielle y Chiquinho Brazão, concejal y presidente de la Comisión de Asuntos Urbanos de la Municipalidad de Río de Janeiro, y hermano del presunto instigador Domingos, participaron en una audiencia pública en la Cámara expresando el mismo desacuerdo contra la construcción de condominios en la zona y el posible desplazamiento de los residentes.

La otra motivación podría ser la rivalidad y el deseo de venganza contra Marcello Freixo, en la época del asesinato diputado estatal del Psol, el mismo partido que Marielle Franco y gran amigo suyo. Hoy Freixo se ha pasado al Partido de los Trabajadores, el PT de Lula y ocupa el cargo de presidente de la oficina nacional de turismo, Embratur. Cuando era diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Brazão chocó muchas veces con Freixo, con quien Marielle Franco trabajó unos 10 años antes de ser concejala. Brazão negó su implicación en la muerte de Marielle, afirmando que ni siquiera la conocía en el momento del asesinato. También rechazó los vínculos que se han hecho entre él y Jair Bolsonaro: “Fui concejal con Rogéria Bolsonaro (ex esposa del ex presidente ), fui diputado durante algunos años, luego vino Flávio Bolsonaro. Conozco al presidente Bolsonaro. No soy cercano a él, ni políticamente su aliado, pero lo conozco y conozco a su familia”, dijo. Al principio de su vida política, Brazão perteneció al Partido Liberal (PL), igual que Bolsonaro, luego pasó al antiguo Partido del Trabajo de Brasil (PTdoB) hoy Avanti, y finalmente se afilió al Movimiento Democrático Brasileño (MDB) actualmente en la coalición del gobierno Lula, en el que permaneció hasta 2015.

Marielle Franco

Ciertamente, la confesión de Lessa tuvo importantes repercusiones políticas. Lessa, ex policía militar, recordamos, fue condenado a cuatro años y medio por ocultar las armas utilizadas para matar a Marielle. Posteriormente fue condenado a 13 años y medio de prisión por comercio ilegal de armas. Según el Ministerio Público de Río, existe un vínculo entre Lessa y el ex concejal Cristiano Girão, ex jefe de la milicia que actuaba en el barrio Gardênia Azul, no solo en el caso de Marielle. Lessa era de hecho vecino del ex presidente en un complejo de viviendas de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro. Lessa dijo a la revista Veja que él y Bolsonaro no eran cercanos, pero que el ex presidente le había ayudado en 2009 a obtener prioridad en un servicio en la Asociación Brasileña de Rehabilitación Caritativa.

También se mantiene el misterio revelado por el comisario de la Policía de Río de Janeiro, Giniton Lages, sobre el supuesto romance entre uno de los hijos de Jair Bolsonaro, Jair Renan, y la hija de Lessa. En 2019 en una entrevista, el entonces presidente informó de las palabras de su hijo: “Me comprometí con todo el condominio, no me acuerdo bien de ella”. Según Bruno Paes Manso, investigador del Centro de Estudios de la Violencia de la Universidad de San Pablo y autor del libro “La República de las Milicias”, “esta historia salió a la luz porque se detectaron intercambios de llamadas telefónicas entre la casa de Bolsonaro y la hija del asesino en el momento del asesinato. El problema es que la hija de Ronnie Lessa vivía en Estados Unidos. ¿Por qué entonces esas llamadas telefónicas?”

Al conocer las declaraciones de Lessa, Bolsonaro dijo sentirse “aliviado”. Esta confesión “pone fin a esta historia”, dijo, “en 2019 intentaron implicarme en el caso y señalarme como autor intelectual del crimen. Yo estaba en Arabia en ese momento y me masacraron”. Y ahora se ha iniciado una carrera para culpar al grupo político contrario explotando el hecho de que Brazão hizo campaña por Dilma Rousseff ya que era del mismo partido, el MDB del vice de Dilma, Michel Temer. Al mismo tiempo, es importante mencionar que sus hermanos son diputados del partido União Brasil y uno de ellos desfiló con Flávio Bolsonaro durante un acto de campaña. Además, Brazão apoyó a Jair Bolsonaro en las dos últimas elecciones presidenciales.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, en una fotografía de archivo. EFE/André Borges

“Bolsonaro no tiene un vínculo directo con el asesinato de Marielle”, escribe The Intercept Brasil, “sino con el intento de obstruir la averiguación del caso. Recientes investigaciones de la Policía Federal revelaron que la estructura de la agencia de inteligencia brasileña Abin fue utilizada para espiar a autoridades públicas durante el gobierno de Bolsonaro y también al fiscal a cargo de la investigación del caso Marielle. Qué interés tenía el gobierno en espiar a este magistrado? ¿Utilizó Flavio Bolsonaro el aparato del Estado para proporcionar información a sus amigos de la milicia Escritorio do Crime? Son preguntas que necesitan respuesta”.

Y si la oposición echa ahora la culpa al PT, que sin embargo estaba aliado con el partido de Marielle, el presidente Lula habría dado órdenes de no gastar energías en rebatir las acusaciones de los bolsonaristas. Mientras tanto, la Policía Federal, según los rumores, también está investigando a un segundo instigador del asesinato de la concejala municipal. Así pues, la pregunta que se ha convertido en un mantra en los últimos años, “¿Quién mató a Marielle?”, podría tener pronto por fin una respuesta. La pelota está ahora en el tejado del nuevo ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, sucesor de Flávio Dino, nombrado a su vez juez del Supremo Tribunal Federal (STF). El principal desafío para el nuevo ministro será poner fin a las investigaciones que, recordemos, se arrastran desde hace seis años y que fueron llevadas primero por la Policía Civil de Río de Janeiro y luego por la Policía Federal tras la llegada de Lula al poder. El resultado ha sido que la obtención de pruebas se ha hecho cada vez más difícil y algunas de las personas señaladas como implicadas en el caso han sido incluso asesinadas, probablemente para encubrir el caso.