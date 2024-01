A la espera de un plan para el litio y otros minerales estratégicos, Brasil abre la puerta a China y Rusia

Fotografía de archivo que muestra a un empleado mientras trabaja con litio en pequeña escala, en el Salar de Uyuni (Bolivia) (EFE/Javier Mamani)

La noticia ha dado la vuelta al mundo en pocas horas. El gigante chino de los coches eléctricos BYD está en conversaciones para una adquisición directa o una posible joint venture con la empresa canadiense Sigma Lithium, que ya opera en Brasil. Según el Financial Times, la operación estaría valorada en 2.900 millones de dólares.

Te puede interesar: Putin busca el respaldo de los BRICS

La empresa de Vancouver (Canadá) opera en el estado de Minas Gerais, en lo que se ha denominado “el Valle del Litio” por tratarse de una de las mayores reservas del mundo. Su principal proyecto es el “Grota do Cirilo”, en el valle de Jequitinhonha, una de las regiones más pobres de Minas Gerais. Desde el pasado mes de abril, Sigma Lithium ha empezado oficialmente a extraer litio verde a escala comercial para abastecer a los mercados extranjeros. El litio verde se denomina así porque se produce con un bajo impacto ambiental, sin utilizar productos químicos perjudiciales para el medio ambiente, con un 100% de energía renovable y un 100% de recirculación de agua.

El litio es un elemento químico utilizado en la fabricación de baterías para coches eléctricos, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros aparatos electrónicos, y uno de los metales fundamentales para la transición energética. La noticia de que este importante yacimiento interesa ahora a China ha desconcertado a muchos analistas. En primer lugar, BYD, aunque es una empresa privada, es una pieza crucial del plan del gobierno chino para dominar la industria automovilística mundial en los próximos años. Responde, por tanto, a un proyecto geopolítico del Partido Comunista Chino. Además, según una audición en el Congreso estadounidense en 2019 de Scott Paul, presidente de Alliance for American Manufacturing, muchos de los altos ejecutivos de BYD también tienen vínculos directos con el Estado chino.

Te puede interesar: Las exportaciones anuales de China cayeron por primera vez en siete años

El presidente, Wang Chuanfu, fue delegado en el Congreso Popular de Shenzhen de 2000 a 2010 y ocupó un cargo en la legislatura de la ciudad de 2005 a 2015. Zou Fei, experto en el Programa de los Mil Talentos del departamento de organización del Comité Central del Partido Comunista de China, es supervisor del consejo de administración.

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de China, Xi Jinping, en Pekín (Ken Ishii/Pool via REUTERS)

En Brasil, BYD, que recientemente superó a Tesla como mayor productor mundial de vehículos eléctricos, compró el pasado julio el antiguo establecimiento de Ford en el estado de Bahía para construir su primera fábrica de automóviles fuera de Asia, con una inversión de 3.000 millones de dólares. En cuanto a Sigma Lithium, el pasado noviembre anunció que había encontrado nuevas reservas, estimadas entre 26 y 30 millones de toneladas de litio, en las reservas de Araçuaí e Itinga, en el valle de Jequitinhonha, en Minas Gerais. Con estas reservas la empresa llega a cerca de 110 millones de toneladas del mineral sólo en el “Valle del Litio”, posicionándose como una de las mayores del mundo en este sector.

Te puede interesar: A las puertas de otra era de oscuridad

Tanto las empresas chinas como las rusas, protagonistas en toda América Latina de la compra de tan preciados minerales para la industria verde, son conocidas por sus bajos estándares en relación con el impacto ambiental y el respeto a los derechos de las poblaciones de las regiones en las que operan, así como por el riesgo de espionaje y de hacer dependientes a los países que acogen sus iniciativas económicas. El temor es que los desastres ya denunciados en 2022 por el informe del Colectivo sobre Financiación e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA), que analizó el impacto de los proyectos de infraestructuras, energía y minería financiados por China en América Latina, se repitan en Brasil. Muchos de estos proyectos han dañado las cuencas hidrográficas locales, contaminándolas con cianuro, metabisulfito y peróxido, o interfiriendo en los caudales de los ríos hasta provocar inundaciones o sequías. O se construyeron tan mal que se derrumbaron, como ocurrió en Ecuador con la presa hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, terminada en 2016, pero sin un estudio ambiental preliminar adecuado sobre el nivel de erosión. Cuatro años después de su finalización, parte de ella se derrumbó, alterando por completo los caudales de los ríos locales.

Desde hace casi dos décadas, China se interesa por las riquezas de Brasil. En 2016, China Molybdenum (CMOC), uno de los mayores productores mundiales de cobre, molibdeno, tungsteno y cobalto, adquirió el segundo mayor centro de producción de niobio del mundo en las ciudades de Catalão y Ouvidor, en el estado de Goiás. CMOC ha invertido 1.500 millones de dólares en las minas de Chapadão y Boa Vista, haciéndose con el 10% de la producción mundial de niobio. En la actualidad, también extrae allí fosfato. Sin embargo, la posibilidad de que los chinos se hagan con el litio brasileño es preocupante. De hecho, el litio se considera un mineral crítico y estratégico. Según la clasificación de la Unión Europea que se actualiza cada año, las materias primas críticas son aquellas importantes para el conjunto de la economía y con alto riesgo de interrupción del suministro. En 2023 había 34, entre ellas cobre, niobio, fosfato y magnesio. Las materias primas estratégicas, por su parte, son aquellas que son “críticas para las tecnologías más relevantes para las ambiciones ecológicas y digitales y para las aplicaciones de defensa y espaciales, pero que corren el riesgo de una posible escasez de suministro en el futuro. Se caracterizan por su gran importancia estratégica y los desequilibrios previstos entre la oferta y la demanda a escala mundial”. Para 2023 se han clasificado 16, entre ellos el níquel, el boro, el litio y el manganeso. En ambos casos, la pérdida de control sobre estos materiales puede poner en peligro la seguridad de un país y su economía.

Por el momento, Brasil no está participando en ninguna alianza internacional para preservar el control de estos materiales. Ni siquiera la idea de crear una alianza, similar a la del petróleo de la OPEP, con el llamado Triángulo del Litio, formado por Chile, Bolivia y Argentina, ha salido hasta ahora del mapa. El año pasado, Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, había advertido del interés de Rusia y China por los minerales críticos de la región, en particular el litio. En abril, siempre BYD anunció la construcción de una planta de componentes de baterías de 290 millones de dólares en Antofagasta, Chile, a cambio de condiciones preferentes para las cuotas de litio producidas en el país andino. Las empresas chinas también operan desde hace tiempo en Argentina y Bolivia, interesadas en la explotación de este tipo de mineral. En definitiva, la expansión continúa, pero no existe una alianza para contrarrestarla como sí está haciendo Europa, que en 2022 abrazó con Estados Unidos la Minerals Security Partnership, una alianza multilateral con socios atlánticos y occidentales para defender el suministro de minerales raros, especialmente del expolio por parte de China.

Piletas de extracción de litio junto a una mina de litio en Salar del Rincón, en Salta, Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

Estos metales desempeñan un papel clave en la actual transición energética debido a sus propiedades únicas y a su importancia en numerosas tecnologías de energías limpias. El litio, el níquel y el cobalto son componentes esenciales de las baterías de iones de litio, muy utilizadas en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Los elementos de tierras raras como el neodimio y el disprosio, componentes clave de las turbinas eólicas y los vehículos eléctricos, son otro conjunto de metales muy codiciados. Debido a su excelente conductividad, el cobre también se utiliza mucho en aplicaciones eléctricas, dado su papel clave en los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas y la energía solar fotovoltaica. Por último, la plata y los metales del grupo del platino también son clave en las células solares fotovoltaicas y las pilas de combustible, respectivamente. El mercado de los minerales críticos se ha duplicado en los últimos cinco años y alcanzó los 320.000 millones de dólares en 2022, según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, AIE. La inversión en el sector aumentó un 30% en 2022, tras un incremento del 20% en 2021.

Según el Departamento Nacional de Producción Minera (DNPM), Brasil concentra casi el 100% de la oferta mundial de niobio, también un mineral crítico cuya aplicación más importante es como elemento de aleación para mejorar las propiedades de los productos siderúrgicos. En particular los aceros de alta resistencia y baja aleación, así como las superaleaciones que funcionan a altas temperaturas en las turbinas de los aviones a reacción. La extracción de niobio está concesionada a la empresa privada brasileña CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. En septiembre de 2011, un consorcio chino formado por el Taiyuan Iron and Steel (hoy TISCO), el conglomerado financiero Citic Group y el Baosteel Group adquirió el 15% de la empresa por 1.950 millones de dólares. China no solo compra más de un tercio de la producción de niobio de Brasil, sino que ha invertido más de 3.000 millones de dólares en su extracción y procesamiento desde 2011. Además de Minas Gerais, se han identificado grandes cantidades de niobio en la Reserva Biológica Morro dos Seis de Lagos, en Amazonas. En 2020, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, se propuso el proyecto de ley L 191/2020 para permitir la exploración minera en las reservas indígenas, posteriormente retirado por el gobierno Lula.

El aumento de la demanda mundial ha atraído la atención sobre los minerales críticos y estratégicos. Según la Agencia Brasileña de Minería (ANM), entre 2021 y 2022, el número de solicitudes de exploración sobre el terreno aumentó un 70%, llegando a 155 en 2022. Sin embargo, la producción de Brasil, en comparación con otros países, sigue siendo baja. De acuerdo con las organizaciones del sector, el año pasado sólo se produjeron 500 toneladas, a pesar de las reservas identificadas y supuestamente existentes. Los minerales raros se encuentran principalmente en la región amazónica, en muchas áreas indígenas protegidas, en Goiás, Tocantins, Minas Gerais y en las costas del Norte y Nordeste, zonas ricas en arenas de monacita y fosfatos de tierras raras.

“El problema es que se sabe muy poco sobre los yacimientos de tierras raras en Brasil y muchos de ellos se definen a partir de datos limitados, que ni siquiera se hacen públicos. Para tener certeza del potencial, serán necesarios miles de millones de dólares, y esto no debería ocurrir en menos de 10 años”, declaró a la prensa brasileña Luis Mauricio Ferraiuoli Azevedo, presidente del consejo de administración de la Asociación Brasileña de Empresas de Minería e Investigación (ABPM).