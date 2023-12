Encuestas falsas: qué son, cuáles son sus efectos y por qué cada vez son más frecuentes en las campañas electorales

Las encuestas de opinión pública pasan por varios desafíos, uno de ellos es la aparición de sondeos falsos en las campañas electorales

(Washington, Estados Unidos) - Las encuestas falsas son casi tan viejas como las encuestas reales. Bajo la concepción, no del todo probada, de que la divulgación de estas fotos de la opinión pública puede influir en los resultados de las elecciones, políticos y asesores se las ingenian desde siempre para crear o comprar encuestas sin rigor metodológico o incluso inventadas para mostrar los números que les convienen.

Sin embargo, en los últimos años, con el impacto que las redes sociales tienen en las conversaciones políticas, cada vez son más las encuestas falsas que aparecen en los escenarios mediáticos, según afirmaron investigadores de mercado y opinión pública de diferentes países de la región en un foro organizado por Wapor Latinoamérica, la organización que reúne a encuestadores del continente.

“En México creo que estamos en la peor crisis que hemos tenido en este tema, me atrevería a decir en la historia”, dijo Francisco Abundis, director de Parametría. Lo paradójico, explicó el investigador, es que por otro lado las encuestas en su país pasan también por un gran momento, dado que tanto el oficialismo como la oposición decidieron elegir a sus candidatos para las elecciones del 2024 en base a encuestas profesionales, lo que da la pauta de la credibilidad que tienen para el sistema político.

Para Abundis, se trata del “peor momento” porque si bien en México hay normas que cumplir para publicar una encuesta, “nadie hace un seguimiento riguroso de si se está cumpliendo con algún rigor metodológico”.

Esta situación lleva a que se dé la paradoja de que durante años las empresas encuestadoras profesionales, que ponían el grito en el cielo para no ser reguladas, ahora están pidiendo normas que pongan orden al caos que se genera por la publicación en redes sociales de encuestas sin ningún rigor.

Francisco Abundis, director de Parametría (México), entiende que en este momento su país pasa por el "peor momento" en términos de encuestas falsas.

En algunos países las normas regulan las encuestas que publican los medios de comunicación, pero no se aplican a lo que sucede en el mundo digital. “Entonces se está publicando una cantidad de información que se divulga por Facebook o por WhatsApp, pero como eso no es un medio formal no tienen ninguna obligación”, explicó Abundis. Con tener un buen canal de distribución, contratar a un diseñador que les genere unas gráficas y pautar unos avisos publicitarios en redes sociales ya alcanza.

“De mostrar una base de datos ya olvídense, del diseño de ficha técnica nada. Muchas veces lo que divulgan son ‘encuestas’ que se hicieron por Facebook”, explicó el encuestador mexicano.

Paulina Valenzuela, que es directora de la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública de Chile y directora de la consultora Datavoz, contó que previo al panel hizo el ejercicio de pedirle a la inteligencia artificial de Chat GPT que le generara una encuesta de opinión pública sobre el plebiscito constitucional de su país para probar hasta dónde puede llegar a crear un relevamiento falso.

“Y fue notable, porque inventó no solamente las preguntas, inventó los resultados y hasta una ficha técnica y me sorprendió porque no se demoró ni un minuto y con datos que incluso podían parecer hasta consistentes. Entonces yo creo que formas de inventar existen variadas y herramientas hay para todos”, se lamentó Valenzuela.

Un elemento regulatorio que en algunos países termina indirectamente provocando las encuestas falsas o al menos la divulgación irregular, son las restricciones de publicar encuestas durante determinado tiempo anterior a la elección.

Alfredo Torres, CEO Ipsos Perú, cuestionó los períodos de prohibición que pesan sobre las encuestadoras antes de las elecciones.

Alfredo Torres, CEO Ipsos Perú, recordó como en varios países esas prohibiciones pueden darse hasta tres semanas antes de la elección. “Es fatal porque la mayor parte de las decisiones se toman al final”, dijo Torres.

Eso fomenta que a través de redes se puedan divulgar datos de las encuestas realizadas en el tramo final, pero que a través de los medios tradicionales no se pueden brindar. Eso, en cierta medida, también abona el terreno para que surjan encuestas falsas en ese tramo final, que es el más relevante.

Los distintos tipos de encuestas falsas y cómo detectarlas

De la mesa redonda de Wapor participaron encuestadores de México, Chile, pero también de Argentina, Brasil y Perú. Las realidades de cada uno de los países es diferente porque también son distintas las regulaciones.

Por ello mismo también las formas y los tipos de encuestas falsas que aparecen son diferentes. Uno de los formatos más comunes es la utilización de la marca de una encuestadora consolidada y con prestigio para inventar una supuesta encuesta que esa consultora nunca realizó y divulgarla por redes sociales o incluso en folletos.

“Aquí en Brasil tenemos siempre con las elecciones municipales para alcaldes, qué usa nuestra marca y hacen volantes para distribuir en la ciudad con resultados falsos. Usan nuestro logo y los formatos con los que siempre presentamos los resultados, pero es muy común porque tenemos 5.500 municipios”, contó Marcia Cavallari, CEO de Ipec y ex directora Ibope en Brasil.

Marcia Cavallari, CEO de Ipec y ex directora Ibope en Brasil, entiende que es muy importante la educación de los periodistas que cubren los temas de encuestas.

Otra opción de encuesta falsa que apareció en algunos países de la región es la de la consultora golondrina. Implica el aterrizaje de una supuesta encuestadora extranjera, de credenciales desconocidas para el mercado local, que en el marco de una campaña electoral empieza a publicar encuestas con regularidad. Esos resultados ya no solo se difunden en las redes sociales sino que en algunos casos los comandos de los candidatos que son favorecidos por esa encuesta empiezan a divulgarlas e incluso llegan a medios masivos que se hacen eco. Terminada la campaña electoral esa encuestadora desaparece del mercado local.

Otro elemento que los expertos también califican como encuestas falsas son sondeos realizados sin ninguna base metodológica, muchas veces a través de herramientas de plataformas digitales como Facebook, Instagram o X (anteriormente conocida como Twitter), pero que luego se divulgan como si fueran encuestas reales. “Hay un ejemplo de un diario (en México) que todos los días publica en primera plana el nivel de aprobación presidencial, realizado por una encuesta de Facebook. Y tiene un ranking de gobernadores”, se lamentó Abundis

Lauro Mercado, que es director Mercaei en México, dio algunos consejos sobre cómo la ciudadanía puede detectar si una encuesta es falsa. En su país, la regulación establece que toda encuesta se debe reportar al Instituto Nacional Electoral, con información sobre la metodología utilizada. “Si no se reportó, además de que va a tener una multa, puede uno concluir que fue falsa”, dijo.

Lauro Mercado, director Mercaei en México dio algunos consejos sobre cómo detectar encuestas falsas.

Otro elemento que puede ser indicativo de que sea una encuesta falsa es si no tiene publicada su nota metodológica. “Si tiene una nota metodológica muy rara, también puede ser falsa. Si difiere mucho de los datos de la mayoría también puede ser que sea falsa, pero eso ya es más difícil de saberse desafortunadamente”, agregó Mercado.

En México, dijo el encuestador, incluso si se detecta que una encuesta es falsa, dada la regulación, no hay consecuencias. “no hay forma de que se evite que siga publicando no hay una penalización, no hay una ley que diga está prohibido publicar encuestas inventadas

¿Generan algún efecto?

El fenómeno de las encuestas falsas se da porque, en muchos casos, los políticos tienen la convicción que lo que muestran los estudios de opinión pública incide luego en el voto.

Maximiliano Aguiar, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos de Argentina, analizó este aspecto durante la mesa redonda de Wapor. En primer lugar, dijo Aguiar, hay que analizar si la persona estuvo expuesta a la divulgación de los resultados de la encuesta. En segundo lugar, si le prestó atención y le interesó y en tercer lugar si le cree a lo que dice la encuesta. Valenzuela presentó datos de un estudio del que participó en su ejecución en Chile, según el cuál el 54% de los consultados dijo que no confía “nada” en el resultado de las encuestas.

El cuarto elemento, según Aguiar, es cómo el ciudadano interpreta ese sondeo. “Fíjense todo el camino que hay que recorrer, que va desde la publicación de algo -sea una encuesta o una encuesta falsa- para que influya en algo en un elector”, dijo.

Pero donde sí puede tener influencia, según el experto, es en la agenda mediática y cómo se construye el ciclo informativo en función de lo que dicen las encuestas o también en los participantes de una campaña electoral. “Qué efecto le da a la militancia o la diligencia una encuesta”, señaló Aguiar.