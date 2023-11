Un avión con migrantes venezolanos expulsados no pudo salir de Chile y desató una polémica

El vuelo con 60 migrantes venezolanos expulsados debía salir hoy desde Santiago de Chile. Crédito: Ministerio del Interior.

(Desde Santiago, Chile) Varios coletazos generaron las declaraciones de la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, quien en un punto de prensa este jueves aseguró que el gobierno venezolano se había negado a que un vuelo que debía partir este viernes, ocupado por 60 compatriotas expulsados desde Chile, aterrizara en ese país.

Según un artículo de Radio Bío Bío, la jefa de gabinete señaló que “lamentablemente, este vuelo que tenía que partir mañana (hoy) a Venezuela no fue autorizado, razón por la cual vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema. Es algo en lo que no podemos renunciar y en lo que vamos a persistir”, aseguró.

Cabe recordar que la legislación chilena indica que si no se expulsa a los extranjeros nominados en un plazo de cinco días, quedarán en libertad.

Rápidamente, diputados de oposición salieron a criticar la labor del embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, nombrado hace seis meses con la tarea explícita de regularizar el flujo migratorio.

“No estamos para botar recursos a la basura. Esto demuestra la ineficacia del Gobierno, que operó probablemente sin las conversaciones previas para que en Venezuela reciban a sus propios ciudadanos”, sostuvo la parlamentaria e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Catalina Del Real (RN).

La senadora Luz Ebensperger (UDI) dijo que este desaguisado “demuestra una nueva mala gestión, una falta de coordinación y quién sufre la mala gestión del gobierno son nuevamente los chilenos. A mí me parece que al menos debiera llamarse al embajador, que efectivamente es un cargo de confianza, pero así como se ha llamado a otros embajadores, por lo menos en este caso debiera llamarse al embajador Gazmuri”.

“Cuando uno nombra embajador en un país es, entre otras cosas, para resolver este tipo de casos. Él debiera saberlo, él debiera haber ayudado, haber intervenido con el gobierno venezolano para obtener los permisos”, añadió.

Por su parte, el senador Jaime Quintana (PPD) recordó los vuelos con overoles blancos el gobierno de Piñera, “que eran medidas más espectaculares que efectivas y que tuvieron como consecuencia que Venezuela cerrara su paso aéreo para nosotros”.

En el gobierno de Piñera se inauguraron los vuelos con "overoles blancos", ampliamente criticados por el actual gobierno. Crédito: Ministerio del Interior.

La aclaración de Migraciones

El director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, salió a apagar el incendio con bencina, aclarando que el problema radicaba en la falta de un permiso técnico y no en la negativa del gobierno venezolano a recibir a sus paisanos.

“No hay una negativa del gobierno venezolano en este vuelo. Para que el vuelo pueda materializarse, tiene que tener una autorización de un técnico que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, que es el equivalente a nuestra DGAC”, detalló.

Thayer dijo que “este permiso se tramita en función de un listado de pasajeros que se envía oportunamente y sin embargo la autorización no alcanzó a llegar oportunamente. Entonces, no hay una negativa del gobierno venezolano respecto a esto, sino que hay un permiso del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela que no llegó oportunamente para la autorización de la ocupación del espacio aéreo de Venezuela”.

Thayer se comprometió con que los ciudadanos venezolanos serán trasladados de vuelta a su país usando vuelos comerciales antes de que se cumpla el plazo de cinco días desde su detención.

¿Salida del director de Migraciones?

Así las cosas, este viernes parlamentarios del la bancada de RN enviaron una carta a la Ministra Tohá, pidiendo la salida del director de Migraciones, Luis Thayer.

En la misiva destacaron “que la incapacidad demostrada por el Director Nacional de Migraciones para llevar adelante su misión en el marco de esta crisis migratoria, hace imposible su continuidad (…) y el Gobierno debe designar a un sujeto cuyas capacidades y convicción estén a la altura de la emergencia que enfrentamos. Tal como lo hemos dicho en varias ocasiones, el Director Thayer es parte del problema y no puede seguir liderando la institucionalidad migratoria”.

Esta es la tercera vez que los parlamentarios de RN demandan del gobierno la salida de Thayer.