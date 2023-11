Las cinco claves del discurso de Daniel Noboa, el nuevo presidente de Ecuador

En un breve y concisa intervención, Daniel Noboa resaltó la juventud de los miembros de su administración y aseguró que no caerá en revanchismos políticos, pero que tampoco podrán atraparlo en viejos esquemas.

Daniel Noboa asumió la Presidencia de Ecuador este jueves 23 de noviembre. El joven mandatario de 35 años deberá completar el periodo presidencial que Guillermo Lasso, su antecesor, ha dejado inconcluso. En la ceremonia de asunción celebrada en la sede del congreso ecuatoriano, Noboa proclamó su primer discurso oficial.

Durante su intervención, el nuevo Jefe de Estado hizo hincapié en lo nuevo y lo viejo. Habló de la juventud, de los problemas que enfrentan los ecuatorianos y reconoció que deberá asumir una ardua tarea en un tiempo limitado, pues su mandato se extenderá por 18 meses, hasta mayo de 2025.

La politóloga Arianna Tanca habló con Infobae y contó sus impresiones sobre el discurso de Noboa. Tanca dijo que Noboa ha personificado en su pronunciamiento lo que ya ha anticipado en la campaña: “No nombró a ningún político en su discurso, dijo que no quería ser etiquetado y que sabe que deberá enfrentarse a la nueva política”, explicó la experta.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la primera dama, Lavinia Valbonesi, durante la ceremonia de asunción (AP Foto/Dolores Ochoa)

Con Tanca coincide Leonardo Laso, experto en comunicación política y ex secretario de Comunicación de Ecuador. “Noboa pone a la juventud y al relevo generacional como bandera... Él deja claro que hay un grupo joven que entra a gobernar”, dijo Laso a Infobae.

Sobre la brevedad del discurso, Tanca señaló que Noboa “dijo lo que tenía que decir en palabras muy simples y entendibles para cualquier persona que lo escuche... No dijo una palabra más ni una palabra menos”. Por su parte, Laso también contó que probablemente el discurso de Noboa es el más corto pronunciado por un presidente en su posesión, lo que demuestra que es “un hombre de resultados más que de palabras... Es tan parco (que se expresa sin excederse) que a mucha gente le decepciona, pero no es su forma de ser, pero es bueno porque lo que necesita el Ecuador es sentarse a trabajar”, señaló.

Para la politóloga, Noboa transmitió un mensaje de cercanía al reconocer que, si bien tendrá problemas como Presidente, las familias ecuatorianas también enfrentan distintas problemáticas que deberán atenderse desde el Ejecutivo. Laso dijo que el discurso mostró “un liderazgo potente... ‘Aquí hay un Presidente’, lo dice Noboa con claridad”. Tanca recordó el país está en el periodo de “luna de miel” con el nuevo mandatario: “Espero que el Presidente logre mantener esa imagen de autoridad y que se refleje en capital político”.

1. Lo nuevo vs. lo viejo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saluda desde el Palacio de Gobierno (EFE/ José Jácome)

El discurso de Daniel Noboa se centró en marcar un límite entre la política a la que Ecuador estaba acostumbrada y su propuesta como nuevo mandatario. Para el mandatario, su victoria en las elecciones ha demostrado que “aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular”.

El flamante presidente ha sido enfático en que no se someterá a las peleas entre políticos y ha resaltado que él no lleva ninguna etiqueta de revanchismos: “El “anti” tiene un techo y el “pro” es infinito. Dejemos los viejos esquemas políticos y concentrémonos en resolver los grandes problemas que aquejan al Ecuador”, mencionó ante la Asamblea Nacional.

2. Los problemas del Ecuador

Daniel Noboa ha reconocido los problemas a los que se enfrentan las familias ecuatorianas (AP Foto/Rodrigo Abd)

El presidente que gobernará por 18 meses ha reconocido que “la tarea es dura y difícil y los días son pocos”. Noboa recibe un país con altos índices de violencia, con instituciones debilitadas y con el reclamo popular de tener empleo y oportunidades. En su intervención, Noboa inició diciendo que: “El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte: la real y la política”.

Ecuador es el país latinoamericano donde más crecieron las muertes violentas durante el último año. Las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes en distintas localidades del país dan cuenta del incremento de las muertes violentas y de la crisis de seguridad que enfrenta la nación. Si los índices de muertes violentas continúan al alza, al finalizar el 2023, Ecuador podría ser el país más violento de la región.

“Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre” dijo Noboa. Para lograrlo, el presidente quiere incentivar el empleo joven, esto se materializará en la reforma tributaria que enviará al congreso en los próximos días: “Hay algo que tengo muy claro y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea, que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país”, mencionó el mandatario.

3. La juventud como característica esencial

Daniel Noboa es el presidente más joven en ser electo en Ecuador (REUTERS/Karen Toro)

Daniel Noboa cumplirá 36 años este 30 de noviembre. Él es el presidente de Ecuador más joven en ser elegido en las urnas en toda la historia nacional. En sus intervenciones ha intentado dejar claro que, a pesar de su juventud, tiene lo necesario para liderar al país. Su discurso inaugural no fue la excepción.

“Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad, para mí es sinónimo de fuerza. Fuerza para vencer los retos que se nos imponen porque eso es lo que el Ecuador necesita”, aseguró. Noboa también agregó: “Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos”.

Además de su juventud, Noboa también resaltó que sus ministros son personas jóvenes y diversas: “Pocos gabinetes en la historia han sido tan diversos como este. Nunca hemos tenido la participación de tantas mujeres ni de jóvenes. Es esa rica mezcla la que representa a todo el Ecuador y es lo que el país necesita para crecer, un Ecuador que incluya a todos”, explicó. En un evento en Washington, celebrado a inicios de este mes, Noboa adelantó que la edad promedio de su gabinete será de 42 años.

4. El liderazgo

El presidente Daniel Noboa, con la banda presidencial. Ha asegurado que tiene lo necesario para gobernar (AP Foto/Juan Diego Montenegro)

Daniel Noboa ha asegurado que tiene una “visión renovadora” que le permitirá reconducir a Ecuador: “Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí”, dijo en su discurso.

Además, el presidente advirtió que no se someterá ante nadie: “Aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas fracasarán”, sentenció.

En su intervención ante el congreso, Noboa dejó en claro su personalidad. Al presidente se le ha criticado ser callado y los periodistas, especialmente, han mostrado su preocupación sobre cuán fluida será la comunicación de su gobierno: “Siempre he sido una persona de pocas palabras, pero siempre he sido un joven de acción”, dijo. Al mismo tiempo, resaltó: “Para muchos soy una generación distinta. Si hay algo distinto en mí es que me gusta planificar, ponerme objetivos y medir todo para ver los avances”.

Ese pragmatismo que Noboa dice abanderar quiere evitar estancamientos relacionados con la vieja política, como él ha dicho: “Dejemos los viejos esquemas políticos y concentrémonos en resolver los grandes problemas que aquejan al Ecuador”.

El final de su discurso fue una disposición a los miembros de su gobierno: ”Manos a la obra y a trabajar”.

5. El objetivo familiar cumplido

Daniel Noboa junto a su esposa Lavinia Valbonesi y sus hijos Luisa y Álvaro (X/Presidencia Ecuador)

Daniel Noboa es hijo del empresario y político Álvaro Noboa y de la médico y política Anabella Azín. El padre del ahora presidente de Ecuador intentó llegar a Carondelet en cinco ocasiones. En su discurso, el flamante mandatario agradeció a su esposa Lavinia y a su madre y recordó las enseñanzas de su padre: “Crecí junto al servicio social de mi madre y la lucha política de mi padre. Recorrí el Ecuador entero muchas veces desde niño y de sus manos”, contó.

Entre los más de 1.000 asistentes a la ceremonia de posesión, la presencia de los hijos de Noboa, Luisa de cuatro años y Álvaro de casi dos, dio frescura y momentos anecdóticos. Daniel Noboa agradeció a sus hijos en su discurso y explicó los sacrificios que los pequeños harán: “Ellos aún no se dan cuenta de la magnitud de mi agradecimiento por los sacrificios que deberán hacer por esta lucha, durante el resto de su vida. Pero más allá de los malos momentos, solo les pido que recuerden que estos sacrificios son pocos comparados con los sacrificios que tienen que hacer la mayoría de las familias ecuatorianas cada día, en un país con violencia, miseria y marginación. Y que ese sacrificio sea el mayor ejemplo de sus vidas”.