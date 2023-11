Santiago Peña nombró una nueva cúpula militar en Paraguay tres meses después de llegar al poder

Santiago Peña nombró una nueva cúpula militar en Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este viernes una nueva cúpula militar, tres meses después de asumir el poder, el pasado 15 de agosto. Los nombramientos dispuestos por el mandatario fueron dados a conocer en un comunicado difundido por la Dirección General de Comunicación Social del Comando de las Fuerzas Militares.

Te puede interesar: Paraguay y Venezuela reanudan las relaciones diplomáticas casi cinco años después de la ruptura

Según la comunicación, al frente del comando de las Fuerzas Militares estará el general César Augusto Moreno, quien hasta ahora se desempeñaba como comandante del Ejército. Moreno reemplaza en el cargo al general Óscar Arnaldo Cardozo, quien pasará a retiro.

De igual forma se designó al general de división Manuel Rodríguez Sosa comandante interino del Ejército.

Te puede interesar: La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el proyecto de presupuesto 2024 por 15.823 millones de dólares

Como comandante interino de la Fuerza Aérea Paraguaya fue nombrado el general de división aérea Julio Fullaondo.

Mientras que el vicealmirante Silvio Vargas Méndez ocupará la comandancia interina de la Armada Paraguay. Ese cargo hasta ahora lo desempeñaba el vicealmirante Juan Ramón Velázquez Fretes.

Te puede interesar: El saldo de víctimas por los temporales en Paraguay creció a seis muertos, 19 heridos y casi 5.000 familias afectadas

Por otro lado, el general de brigada Marcial Egusquiza Rojas fue designado comandante interino del Comando Logístico.

El comunicado de la Presidencia

En octubre de 2002, el entonces presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) dio a conocer los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares, el Ejército y la Armada, para su último año de mandato.

Según recuerda el periódico local ABC, el pasado 2 de noviembre un hecho salpicó al general Moreno Landaida. Los vicesargentos primeros del Ejército Alexis Teobaldo Sosa Leiva y Domingo David Ríos, alrededor de las 04:00 de la madrugada, cuando llovía de forma torrencial, salieron del Comando del Ejército a bordo de la camioneta Toyota Fortuner.

Los suboficiales tenían la misión de trasladar al general Moreno Landaira desde su domicilio en Lambaré hasta el Gran Cuartel General del Comando en Jefe de las FF.AA., situado en Gral. Santos y Mcal. López, para una reunión prevista con el presidente Peña a las 07:00 de la mañana. Pero el raudal -sigue ABC- los tomó 100 metros antes de la municipalidad.

De inmediato, el aluvión arrastró la camioneta por la calle Santa Rosa hasta el cauce sin protección del arroyo Lambaré, que estaba totalmente desbordado.

Tras dos días de búsqueda, los restos del vicesargento Ríos fueron encontrados flotando en el cauce del río Paraguay. Hasta el momento, no encuentran el cuerpo del vicesargento Sosa.

En otro orden, el ex comandante del Comando Logístico, el general de División Tolentino Nicolás Capdevila, anunció que abandona el movimiento colorado Honor Patriótico, que aglutina a militares retirados que apoyan al ex presidente Horacio Cartes. Se desconocen los motivos de su decisión pero indicó que “los principios y valores no se negocian”. Capdevila es padre de Chiara Capdevila, actual pareja de Cartes, consignó el medio citado.