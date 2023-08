Repudian a una diputada chilena que dijo que la violencia sexual sufrida por detenidos en la dictadura de Pinochet era “una leyenda urbana”

Diputados de otros partidos planean llevar el caso a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

(Desde Santiago, Chile) Habiendo pasado prácticamente 50 años desde el Golpe de Estado en Chile, existe un montón documentación y condenas por la violencia sexual en que incurrieron los agentes de la dictadura contra las mujeres detenidas.

Sin ir más lejos, la última sentencia data de este lunes. La Corte Suprema condenó a tres agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y la aplicación de tormentos con violencia sexual cometidos en 1974 en un centro de detención clandestino conocido como la “Venda sexy”.

A lo largo de la dictadura hay relatos que se pueden calificar como atroces.

Por eso mismo, el Frente Amplio, la coalición oficialista, promovió un proyecto de resolución para condenar la violencia sexual ejercida por la dictadura entre los años 1973 y 1990.

La iniciativa fue aprobada por 71 votos a favor, 15 en contra y 35 abstenciones. Entre los votos en contra figuran casos llamativos, como el del diputado Cristián Labbé, cuyo padre, del mismo nombre, fue procesado y condenado por la aplicación de torturas. Y el de dos mujeres, las diputadas Paula Labra y Gloria Naveillán.

Esta última fue un poco más allá, incurriendo en aquello que se conoce popularmente como negacionismo. Tras la votación se le consultó por su voto en contra. Y, según dijo en Radio Cooperativa, lo había hecho “porque estas son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas, no tengo ningún problema. Pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres durante la Unidad Popular (el gobierno de Allende) como es el caso de Antonieta Maachel”, dijo la diputada Naveillán, quien es independiente por el partido Social Cristiano, y a quien se le insistió por si no diferenciaba entre un caso específico, como el de Antonieta Maachel, quien se suicidó luego de que su predio de Valdivia hubiese sido ocupado y saqueado, y ella hubiese sufrido de vejaciones, y otros sistemáticos, como fue en la dictadura.

“Es que yo no creo que son sistemáticos y no creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana”, añadió.

Dichos odiosos

Sus palabras no pasaron coladas. La diputada Mercedes Bulnes, de Convergencia Social, publicó en sus redes sociales que “lamento informarle a la diputada Naveillán que, por experiencia propia, sé qué el abuso sexual en contexto de violencia política fue una realidad”. Hoy añadió que “estos dichos de la diputada Naveillán me parecen particularmente odiosos, y que ella y otra diputada hayan votado en contra de este proyecto de resolución me parece inaceptable… lo que ocurrió fue sistemático, me consta”, dio,

La diputada Claudia Mix, de Comunes, recordó el caso de Ingrid Oleröck, quien “violaba mujeres con perros y gente moría por torturas sexuales. Negar ese horror es abrir una peligrosa puerta y no cerrarla jamás”.

Otro grupo de diputadas anunciaron que llevarán a Naveillán a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

Incluso el jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano salió a condenar los dichos de Gloria Naveillán.

Hasta el diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, bastión de la derecha, del que Naveillán formó parte, dijo en Radio Universo que lo dicho por la parlamentaria “me parece mal. Una violación de los derechos humanos es inaceptable, se cometa donde se cometa, en el año en que se cometa, por el régimen que se cometa. Es inaceptable el hecho en sí mismo. Yo lo lamento mucho porque no contribuye a la situación”, dijo.

