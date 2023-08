Detuvieron en Paraguay a un uruguayo acusado de estar vinculado con el narco Sebastián Marset

El sujeto fue identificado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay como Federico Ezequiel Santoro Vassallo

Las autoridades paraguayas detuvieron a un ciudadano uruguayo al que señalan de ser el administrador financiero de una organización liderada por los presuntos narcotraficantes Miguel Ángel Insfrán -extraditado al país desde Brasil-, y al también uruguayo Sebastián Marset, quien escapó el pasado 29 de julio de un operativo en Bolivia.

El sujeto fue identificado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay como Federico Ezequiel Santoro Vassallo, de 44 años, quien fue detenido en la noche del miércoles.

El extranjero era requerido como parte del operativo “A Ultranza Py”, desarrollado desde febrero del año pasado y considerado el más grande contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

La detención, en la que participaron agentes especiales de la Senad y fiscales del Ministerio Público, tuvo lugar en una vía pública de la localidad paraguaya de Minga Guazú, cercana a la frontera con Brasil.

Este jueves Santoro fue trasladado a la capital paraguaya, Asunción, para comparecer ante una jueza.

En un comunicado, la Senad indicó que Santoro formó parte entre 2020 y 2022 de la organización liderada por Marset, actualmente requerido por las autoridades de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Dentro de ese grupo presuntamente “cumplió la función principal de recibir, en concepto de pago, el dinero proveniente del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína”.

Santoro, agregó la nota, es señalado de “administrar dichas ganancias y gestionar los pagos que les correspondían a los demás integrantes del grupo criminal”.

También de recibir, “por indicación de Sebastián Marset, maletas o bolsones cargados de fajos de billetes de dólares americanos, euro y otro tipo de moneda” por las cargas de estupefacientes enviadas al extranjero.

El capturado vivía en la localidad paraguaya de Ciudad del Este y se mudó a la brasileña de Foz de Iguazú tras el operativo “A Ultranza PY”, detalló la Senad, e indicó que se dedica al “rubro del turismo”.

El uruguayo también es vinculado con Alberto Koube, capturado en febrero del año pasado, como parte de “A Ultranza PY”.

Dentro de esa operación también era requerido Insfrán, quien fue extraditado a Paraguay el pasado 19 de mayo tras ser arrestado en Río de Janeiro en febrero de este año.

Después de la detención del ciudadano uruguayo, la Senad informó que se realizaron al menos 10 allanamientos a viviendas y sedes de empresas este jueves, en busca de “identificar bienes a ser incautados y recabar evidencias para la investigación”.

Bolivia ofrece recompensa por captura de Marset

El pasado 14 de agosto, el gobierno de Bolivia ofreció 100.000 dólares de recompensa por la captura de Marset.

“Vamos a pagar 100.000 dólares a quien proporcione una ubicación precisa que permita la captura” de Marset, “quien lidera una organización criminal transnacional y es buscado en varios países”, dijo en rueda de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, rodeado de la cúpula policial.

El exfutbolista de 32 años montó una “organización criminal transnacional” en Uruguay, Paraguay y Bolivia para exportar cocaína a Europa en alianza con cárteles brasileños, según las autoridades bolivianas.

En Paraguay está acusado de ser el cerebro del crimen del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022 durante su luna de miel.

El caso ha puesto en aprietos al gobierno boliviano tras conocerse que Marset llevaba más de seis meses en Bolivia bajo una identidad falsa facilitada por oficinas estatales.

Marset divulgó un video en el cual se burla del ministro de Gobierno y dice que ya se fugó del país. “Si hablo la política de Bolivia se va a la m…, pero a mí no me importa eso, no voy a hablar”, dice el sospechoso en el video, del que la policía no ha declarado que sea falso.

