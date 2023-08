Detuvieron a siete altos mandos de la policía militar de Brasil por los ataques del 8 de enero

FOTO DE ARCHIVO. Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se manifiestan contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 8 de enero de 2023 (REUTERS/Adriano Machado)

La policía federal de Brasil arrestó el viernes a siete altos oficiales de la policía militar acusados de ayudar a los alborotadores derechistas durante los ataques del 8 de enero contra edificios gubernamentales en la capital, Brasilia.

Los fiscales afirman que los mensajes de texto obtenidos de los teléfonos móviles de los oficiales muestran que la policía militar de Brasilia era consciente de las intenciones de los atacantes. Según los fiscales, los agentes no solo no impidieron los ataques, sino que ayudaron a los alborotadores en sus esfuerzos por derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y volver a nombrar al ex presidente Jair Bolsonaro en un golpe de Estado. Los agentes no han sido acusados.

Entre los detenidos el viernes está Klepter Rosa Gonçalves, comandante general de la policía militar de Brasilia. La policía también detuvo a otras tres personas y despachó 16 órdenes de búsqueda y captura.

Los fiscales afirman que los militares sabían que los manifestantes pretendían atacar la capital y difundir información falsa sobre la legitimidad del sistema de voto electrónico del país.

“Había (una) alineación de ideología -y propósitos- entre los oficiales y quienes abogaban por una intervención de las fuerzas armadas”, reza el informe del fiscal general de Brasil.

Lula desbancó a Bolsonaro por un estrecho margen en octubre, e incluso antes de su toma de posesión el 1 de enero, los partidarios de Bolsonaro ya estaban acampados alrededor del cuartel general del ejército en Brasilia, protestando por la victoria de Lula y pidiendo la intervención de las fuerzas armadas.

El 8 de enero, los alborotadores burlaron las barricadas de seguridad y asaltaron el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial, a pesar de los llamamientos de la Agencia de Inteligencia de la nación para reforzar la seguridad en los tres edificios.

Decenas de atacantes han sido detenidos en relación con los disturbios, así como algunos ex funcionarios del gobierno, entre ellos Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro y secretario de Seguridad Pública en ese momento.

Cinco de los funcionarios detenidos el viernes habían testificado a principios de este año durante las sesiones de la comisión especial para investigar los disturbios del 8 de enero.

Las detenciones se producen mientras Bolsonaro se enfrenta a varias investigaciones y acusaciones penales, entre ellas que recibió dinero en efectivo de la venta de dos relojes de lujo que recibió como regalo de Arabia Saudita mientras ocupaba el cargo.

En junio, un panel de jueces concluyó que Bolsonaro abusó de su poder al sembrar dudas infundadas sobre el sistema de voto electrónico y le prohibió volver a presentarse como candidato hasta 2030.

En esa línea, el ex Presidente brasileño negó este viernes que diera orden a su edecán, el teniente coronel Mauro Cid, para vender las joyas que recibió como regalos durante viajes oficiales como jefe de Estado.

“No mandé a nadie vender nada”, dijo Bolsonaro en declaraciones a periodistas del diario “Estadão” mientras desayunaba en una cafetería y recalcó que Cid tenía “autonomía” para tomar sus decisiones.

Bolsonaro hizo estas declaraciones después de que el abogado de Cid, quien está en prisión preventiva desde el pasado mayo, dijera a varios medios de comunicación que se disponía a confesar que vendió las joyas bajo órdenes del exmandatario.

En relación a esas declaraciones, Bolsonaro señaló que no vio nada en concreto contra él y subrayó que lo que más le interesa es aclarar esta cuestión lo más rápidamente posible.

(Con información de AP y EFE)

