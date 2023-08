Gabriel Boric criticó al fallecido fundador del principal partido de derecha y sus dirigentes exigen disculpas públicas

El presidente asistió a un acto en homenaje a dirigentes sociales que se enfrentaron a la dictadura.

(Desde Santiago, Chile) Rodolfo Seguel fue un sindicalista y político chileno. Presidió el Comando Nacional de Trabajadores del Cobre entre 1982 y 1987. Después fue diputado y consejero de la Región Metropolitana. Y el viernes pasado, él y otros dirigentes sociales, fue protagonista de un homenaje a los dirigentes sociales que se enfrentaron y movilizaron durante la dictadura.

El homenaje estaba centrado en las protestas y la violenta represión que se produjo entre mayo y agosto de 1983.

Y a la cita, que se desarrolló en el Museo de la Memoria, llegó el presidente Gabriel Boric.

El discurso del mandatario chileno destacó la lucha de los dirigentes de la época y volvió a criticar a quienes azuzaron el golpe y luego han intentado separar los atropellos a los Derechos Humanos de la dictadura.

“Vamos a haber crecido como sociedad si somos capaces de concordar algo mínimo: que ninguna crisis, ninguna diferencia, por muy grande que sea, justifica violentar la democracia; y violar los derechos humanos de quienes piensan distinto. No pedimos tanto, pero no pedimos menos”, dijo Boric en su alocución.

“Los caminos son más largos que lo que uno alcanza a recorrer, por eso les agradezco mucho ser parte de este homenaje a toda una generación de dirigentas y dirigentes sindicales, de luchadoras y luchadores sociales que dieron la pelea contra la dictadura, por la democracia, por los derechos humanos y allanaron el camino para poner fin a ese periodo tan amargo y gris de la historia de nuestra patria, que se extendió por 17 años, y en donde desgraciadamente gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron”, expresó.

Sergio Onofre Jarpa era ministro del Interior de la época y jamás se refirió a esas protestas del 11 y 12 de agosto, en que fallecieron 29 personas y se contaron más de 200 heridos.

Sergio Onofre Jarpa Reyes, que falleció en abril del 2020 a causa del Covid 19, también fue uno de los fundadores de Renovación Nacional, el partido más grande de derecha en Chile. Y, ante los dichos del presidente, y una polémica que se pudo haber evitado tras la renuncia de Giorgio Jackson y la necesidad de volver a dialogar, los altos dirigentes del partido explotaron.

Disculpas públicas

Francisco Chahúan, timonel de RN, aseguró que Jarpa fue “una figura emblemática en la transición política del país”. Además, añadió que “exigimos que el presidente Boric se disculpe con lo que fue la figura de Sergio Onofre Jarpa y con Renovación Nacional. El futuro no se construye difamando a las personas que fueron clave en la transición política. Y no permitiremos que el presidente Boric enlode lo que fue una figura emblemática en la transición política del país”, dijo.

Sergio Onofre Jarpa falleció el año 2020 a causa del Covid 19.

La senadora Paulina Núñez, candidata a presidir la colectividad, fue aún más enérgica.

“El presidente está destemplado, está fuera de foco, está dando declaraciones desesperadas. Su actitud es cobarde: venir a criticar a una persona que falleció y que no tiene cómo defenderse no corresponde a un presidente de la República”.

Jaime de Aguirre, ministro de Cultura, salió a respaldar lo dicho por Boric. En entrevista con T13 Radio, De Aguirre dijo que “estamos en un país muy constreñido y yo creo que no debe ser así. A mí me parece que tener la libertad de pensar, cosa que hace la derecha recurrentemente acerca de los propósitos, de la historia, de la izquierda, dibuja a la izquierda a su antojo. Que el presidente haya dicho que Onofre Jarpa tuvo que ver, siendo ministro de interior, con represiones, es atenerse a la verdad, no entiendo la irritación”, afirmó.

