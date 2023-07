Asaltaron al arquero de Colo Colo: le pegaron en la cabeza y se llevaron su automóvil

Soccer Football - Copa Libertadores - Group F - Boca Juniors v Colo Colo - La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - June 6, 2023 Colo Colo's Brayan Cortes reacts REUTERS/Agustin Marcarian

En el último tiempo, se ha generalizado la idea de que en ciertas comunas de Santiago es mejor evitar cargar combustible o sacar dinero de algún cajero automático avanzada la noche.

Parece que nadie le aviso de aquello a Brayan Cortés, arquero de Colo Colo y la Selección de Chile, quien la noche del miércoles pasó a cargar combustible en una estación de servicio de la comuna de Calera de Tango.

“Le digo al bombero que cargue el combustible. Estaba conversando con él, cuando siento un frenazo, se me cruza un auto y se bajan los tipos y pasó todo”, relató el capitán de Colo Colo.

Según el portero, eran unos seis delincuentes. “Me amenazaron con un arma de fuego, me pegaron un par de cachetazos en la cabeza, pero nada grave”, afirmó.

“Eran muchos, no superaban los 22 años. La sensación era de mucha adrenalina, mantuve la calma y no me resistí a nada. El momento es complicado, uno no se lo espera. Agradecer a Dios que no me llegó ningún disparo, porque uno no sabe si el arma es de mentira o de verdad”, dijo el portero.

A Cortés le robaron su Jeep Grand Cherokee, le arrebataron su teléfono celular y partieron en los dos automóviles. Todo fue muy rápido.

Pronto llegaron los Carabineros y, según contó Brayan Cortés, gracias al teléfono del primo de su esposa lograron conectarse al GPS de su teléfono.

El arquero encontró el automóvil gracias al GPS de su teléfono.

GPS

El capitán de Carabineros Claudio Valenzuela, explicó que los seis asaltantes se movilizaban en un vehículo robado. “En un trabajo conjunto y con una muy buena coordinación del trabajo de diferentes patrullas de Carabineros se logró dar con el GPS del teléfono de la víctima.

La señal GPS arrojó la ubicación por donde transitaban los sujetos, que ya estaban en la comuna de San Bernardo. Al estar cercados, contó el uniformado, “intentaron darse a la fuga pero fueron rápidamente detenidos. Se puso capturar a dos de ellos”.

En el intento por arrancar, los delincuentes chocaron el primer automóvil robado y casi termina dentro de una casa. Y muy cerca de ahí, a unas cuatro cuadras, encontraron el auto abandonado de Brayan Cortés.

“Nos percatamos rápido de la ubicación del auto, que no tenía combustible. Quedó en San Bernardo, cerca”, añadió el portero.

Claro, como Cortés no alcanzó a cargar combustible, el auto no pudo llegar muy lejos. Así, el automóvil del futbolista, sus pertenencias, incluido el teléfono, fueron recuperados muy pronto. También encontraron armas que los delincuentes no alcanzaron a llevarse cuando cambiaron de vehículo.

Carabineros detuvo a dos personas, un menor de 17 años y un adulto de 22. Ambos deberían pasar a control de detención durante esta jornada.

A Brayan Cortés no lo reconocieron. Según contó, porque apenas lo hicieron descender de su automóvil le ordenaron que bajara la cabeza para no mirar a los delincuentes.

El automóvil del portero quedó sin combustible al rato.

Seguir leyendo

Brutal asalto piraña a un matrimonio argentino en un shopping de Chile: “La gente nos filmaba, nadie hizo nada para ayudarnos”