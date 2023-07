Dura disputa entre Gabriel Boric y la oposición chilena por la continuidad de un ministro en el gabinete

Gabriel Boric consideró "inaceptable" que pongan condiciones para avanzar en la reforma de pensiones. REUTERS/Gonzalo Fuentes

La teleserie del invierno en Chile se llaman Caso Convenios y se podría describir como una producción coral que tiene varios protagonistas. El último es el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson.

Jackson está en el ojo del huracán. Aunque el caso convenios no es un tema de su cartera resulta que varios de los integrantes de Revolución Democrática, el partido que él fundó, se han visto beneficiados con asignaciones directas de fondos del gobierno, lo que se investiga. Y aunque aún no se comprueba ningún delito, por lo bajo podría ser éticamente reprochable.

El viernes, además, se destapó un caso que sí tiene que ver con su ministerio. Tras una llamada de alguien que dijo ser él, tres personas ingresaron hasta las oficinas de Desarrollo Social y se llevaron 23 computadores y una caja fuerte. Lo que parecía ser un cuento del tío se ha transformado en el máximo dolor de cabeza para el gobierno. Se recuperaron los equipos, pero la caja fuerte sigue desaparecida.

En plena discusión de la próxima reforma previsional, desde la oposición han acusado al ministro de planear el robo, dicen, con la idea de esconder algún documento.

Ese mismo día, a través de una carta firmada por 23 diputados, la UDI, partido de derecha, exigió la salida del ministro.

En la misiva lo acusaron de estar “directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio” y de haber “orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas”.

El partido, además, condicionó su permanencia en la mesa técnica del comité que analiza las propuestas para la reforma previsional hasta que se remueva a Giorgio Jackson. En esa cruzada están solos, eso sí, porque el resto de los partidos de su coalición evitaron restarse de la mesa y, peor aún, criticaron a sus socios por poner condiciones.

“Cómo se les ocurre”

El mismo presidente Gabriel Boric arremetió contra la UDI y elevó el tono. “Es inaceptable que haya sectores de la política chilena que pretendan decir no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que le exigimos hacer con su gabinete. Pero cómo se les ocurre. Cómo se les ocurre. Las personas mayores están primero que esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, para subirles las pensiones a las personas que se han sacado la cresta trabajando toda su vida y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar. ¿Con qué cara?”.

Esta mañana, en entrevista con Radio Cooperativa, Javier Macaya, presidente de la UDI, le respondió al mandatario. Dijo que su partido persigue “responsabilidades políticas”, pero no cejó en las acusaciones.

“Nadie, con un mínimo de criterio, puede creer que lo que ocurrió en el ministerio de Desarrollo Social haya sido un delito normal”, dijo.

“Le digo al Presidente Boric: ¿con qué cara se pretende tapar con tierra un problema gravísimo de corrupción y que nadie pague responsabilidades políticas? El problema está en La Moneda, no en la UDI (...) Veo un descontrol del Gobierno tratando de traspasar el problema y el costo a la UDI”, replicó Macaya en Cooperativa.

Sobre la reforma de pensiones, dijo que están disponibles para votar una que asegure que el 6% adicional que los empleadores tendrán que añadir a las pensiones van a cotización individual.

El gobierno pretende que parte de ese 6% vaya a un fondo solidario.

Las palabras de Boric fueron apuntaladas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien añadió “en el gobierno del presidente Boric consideramos que la agresión política es debilidad”.

“cuando se insulta, se denosta, se está mostrando que no se tiene fuerza suficiente en los argumentos, y cuando se ocupa la descalificación, quiere decir que no se tienen buenas razones y se tiene que recurrir a ese tipo de posturas”, añadió.

Que se retracten

Jackson ayer estuvo en el Congreso, donde llegó a exponer ante la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

En la áspera sesión, el ministro detalló lo que había en la caja de seguridad robada desde el ministerio y que aún no aparece: una tarjeta de crédito cancelada del exjefe de finanzas. Un pinpass antiguo y obsoleto y talonarios de cheques que tienen orden de no pago.

En la misma sesión aprovechó de decir que se le han imputado delitos y calumnias y que espera que “se retracten”.

