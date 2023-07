Quisieron estafar a un conocido meteorólogo de la TV chilena pero un equipo de periodistas de su canal llegó para salvarlo

Jaime Leyton, a la izquierda, contó que hasta le ofrecieron un cable para cargar el teléfono y que hiciera la transferencia monetaria.

El meteorólogo Jaime Leyton, rostro climático del canal chileno de TV Mega, comprendió que los tipos que lo rodeaban lo estaban tratando de estafar.

Fue el lunes. Leyton iba de camino a hacer clases a la Universidad Bernardo O’Higgins, a unos 15 minutos del canal.

Circulaba por avenida Matta cuando le hicieron señas de que algo andaba mal con una de las ruedas delanteras de su vehículo.

“Se produjo un espacio y me estacioné. Y justo aparece una persona de cotona azul y jockey azul. Me dijo tienes una rueda suelta, ¿quieres que te ayude?”, relató el meteorólogo en el matinal Mucho gusto, de su canal.

Según le explicó el extraño, el automóvil tenía un problema grave en los terminales de dirección. Le dijo que era mecánico, le mostró, incluso, una pieza que estaba suelta, le dijo que los terminales de la barra de la dirección estaban fallando y le ofreció conducirlo hasta su taller, ubicado a algunas cuadras de distancia.

“Me decía, es un poco más allá. Pero cuánto más allá, preguntaba: un poco más allá”, contó Leyton, que a esas alturas ya sospechaba.

“Cuando llegamos me dije en qué me metí”, dijo. No había tal taller. De un lugar salió un tipo con un maletín con herramientas, revisaron el vehículo nuevamente y le hizo un presupuesto para el cambio del repuesto: poco más de 1.000 dólares.

Entre tres tipos trataban de convencerlo y marearlo diciéndole de que se trataba de un problema mecánico gravísimo, que podía ser mucho más caro y que tenía que arreglarlo ya.

A esas alturas, Leyton ya entendía que estaba en un problema y, para peor, no le quedaba batería en su teléfono celular.

Como no tenía efectivo, le ofrecieron que hiciera una transferencia electrónica. Y como tampoco tenía batería, incluso le ofrecieron un cargador.

Desesperado, Leyton esperó que se cargara un poco su celular y envió un mensaje al grupo de WhatsApp que tienen en el programa, el que incluye a los animadores, periodistas, personal de producción, etc.

Ese fue el mensaje que Jaime Leyton envió a la producción del matinal Mucho gusto.

Llega la ayuda

“Urgente, ayuda… quedé en panne. Pueden venir a ayudarme con cámara, 2 cuadras al sur de Matta”, escribió.

“Pedí cámara porque quería explicitar el ambiente que había. La cámara los podría ahuyentar”, explicó después.

Ese mismo detalle de la cámara despertó la atención de la periodista Darynka Marcic, quien lo llamó de vuelta. La notera sospechó ante el tono cortante del meteorólogo. Todo esto, mientras los tipos lo presionaban para que hiciera la transferencia monetaria.

Entonces llegó el equipo del canal.

“Se bajaron el conductor, el camarógrafo y yo detrás, comienzan a enfrentar a estas personas. Yo le tomo el brazo, le abro la puerta y le pregunté si ellos tenían un arma. Me dice que no, que le querían sacar dinero”, relató la periodista.

Al rato después llegó una van y varios otros equipos del canal. Y los timadores comenzaron a bajar el tono ante la presencia del grupo.

Y, claro, Carabineros, quienes habían sido alertados por la producción del programa. Con ellos, Jaime Leyton llegó hasta una comisaría a estampar la denuncia correspondiente.

Seguir leyendo