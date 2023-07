Por el fenómeno de El Niño se perderán 50.000 hectáreas de banano en Ecuador

Ecuador es el mayor exportador de banano en el mundo. (REUTERS/Guillermo Granja)

Los datos oficiales prevén que los efectos del fenómeno de El Niño golpeen a Ecuador en septiembre de este año. Frente a ese pronóstico, los productores de banano de la provincia de El Oro han advertido al gobierno que alrededor de 50.000 hectáreas de banano podrían perderse si no existen medidas para proteger la producción. El pedido de los bananeros es que se declare en emergencia a este sector productivo y que se respete el precio mínimo por caja de este producto para que los productores puedan enfrentar las pérdidas en las plantaciones como consecuencia del fenómeno climático.

La provincia de El Oro, ubicada al sur del litoral ecuatoriano, concentra alrededor del 41 % de la producción de banano a escala nacional, según un informe del sector bananero elaborado por el Ministerio de Producción del Ecuador. A esta provincia le siguen Guayas (36 %) y Los Ríos (16%). Por su gran capacidad productiva, a El Oro se la conoce como “la provincia verde”.

El banano es uno de los productos insignia del Ecuador. En el 2022, Ecuador logró una exportación de 354,60 millones de cajas de banano de 18,14 kilos cada una, según el Observatorio Estadístico del Banano. Esto pese a que, por segundo año consecutivo, las exportaciones descendieron como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y el paro de junio de 2022. Sin embargo, Ecuador es el primer exportador mundial de este producto.

Según los productores, no se respeta el precio de la caja de banano y se la vende en la mitad del precio mínimo establecido. (EFE/Jerome Favre/Archivo)

En una rueda de prensa, Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro, los productores están preocupados porque, hasta ahora, no han observado ninguna medida implementada por las autoridades, locales y nacionales, para prevenir a El Niño. Solano indicó que los trabajos que los bananeros realizan para proteger sus plantaciones no es rentable pues no se ha respetado el precio mínimo de venta de la caja de este producto que, para este año, es de USD 6,50: “La semana pasada en El Oro los embarques se han cerrado con un precio de USD 2,50 y USD 3 (por caja) en el mejor de los casos”.

Actualmente, 17 de las 24 provincias del Ecuador se encuentran en alerta amarilla por el fenómeno de El Niño. Según las previsiones oficiales, hay 80% de condiciones de que este fenómeno afecte al país entre julio y agosto, aunque dicha probabilidad aumenta al 94% para septiembre de este año. Bajo ese escenario hay más de 742.000 personas expuestas a movimientos de masa y más de 1,5 millones de personas expuestas a inundaciones.

Para contener las afectaciones de El Niño, el gobierno ecuatoriano ha calculado un presupuesto de USD 266 millones que deberá financiarse a través de 14 instituciones públicas. El Ministerio de Educación es el que más dinero aportará: USD 90 millones. La Secretaría de Gestión de Riesgos destinará USD 75,5 millones, mientras que el Ministerio de Agricultura deberá financiar USD 32,9 millones y el Ministerio de Salud, USD 21,3 millones. Sin embargo, los bananeros dicen no observar ninguna acción concreta en su sector y temen perder miles de hectáreas plantadas.

Alrededor de 1,5 millones de personas están expuestas a inundaciones, según la información gubernamental. (AP Foto/César Muñoz)

La semana pasada, el gobierno nacional indicó que mientras prevalezca la alerta amarilla, las entidades del sector agrícola deberán, por ejemplo, elaborar y adquirir kits tecnológicos para incentivar la siembra, así como implementar la política pública para garantizar la soberanía alimentaria.

El fenómeno conocido como El Niño es un evento climático causado por el calentamiento del Océano Pacífico ecuatorial oriental. Ocurre de manera cíclica e irregular y representa la fase cálida del patrón climático del pacífico ecuatorial conocido como Oscilación del Niño del Sur (ENOS), mientras que su fase de enfriamiento se conoce como La Niña. En su máxima intensidad, este fenómeno provoca daños en la zona intertropical y ecuatorial, principalmente en la costa del Pacífico de América del Sur, debido a las fuertes lluvias. Ecuador ha sido afectado en 1982 y 1997.

