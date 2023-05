Ecuador: el partido indígena pidió a Leonidas Iza, líder de las protestas de junio de 2022, que sea candidato a la Presidencia

El movimiento indígena de Ecuador busca que Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, represente al partido en los comicios de agosto. (REUTERS/Cristina Vega)

Por medio de una misiva, el coordinador nacional del movimiento Pachakutik, Marlon Santi, propuso a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que acepte representar al partido indígena en los comicios generales extraordinarios de agosto de este año.

Leonidas Iza es una de las voces más potentes en contra de las políticas públicas del presidente Guillermo Lasso. El líder indígena ganó relevancia en la opinión pública desde las protestas de octubre de 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno. Luego ha protagonizado dos manifestaciones masivas durante la administración de Lasso, la más recordada es la de junio de 2022, cuando las protestas mantuvieron paralizado a Ecuador por 18 días. Iza en varias ocasiones ha pedido a Lasso que renuncie a su cargo.

El presidente de la Conaie también es el autor de Estallido: la Rebelión de Octubre en Ecuador en el que narra el contexto de las luchas sociales y los levantamientos indígenas en el país. Su libro tiene un análisis político y económico anticapitalista.

Ha Leonidas Iza se lo ha reconocido como un intelectual, activista y dirigente social inspirado en la izquierda latinoamericana de Eduardo Galeano y de José Carlos Mariátegui.

En junio de 2022, Leonidas Iza, líder de la Conaie, llegó a un acuerdo con el gobierno de Guillermo Lasso para detener las protestas. (REUTERS/Adriano Machado)

En la propuesta de Pachakutik, Santi escribe que Iza “puede representarnos en la disputa por la Presidencia de la República, pues cuenta con reconocimiento, tanto dentro del movimiento como en la sociedad, sobre su posición firme en defensa de los intereses populares”.

Además, en la comunicación se recuerda que en las elecciones de febrero de 2021, cuando Lasso accedió al balotaje y posteriormente a la Presidencia, Pachakutik logró un voto significativo que permitió que el partido lograra 27 curules en el Legislativo: “Nos constituimos en la segunda fuerza político-electoral en el país”, se lee.

Santi también se refirió a la versión que ha sostenido el movimiento indígena sobre un posible fraude en esos comicios de 2021: “El fraude concertado por la alianza Partido Social Cristiano, Creo (partido oficialista) y Unión por la Esperanza (partido correísta) impidió el paso a la segunda vuelta presidencial del candidato de Pachakutik”.

Carta de Pachakutik

De acuerdo con el coordinador del movimiento político, Pachakutik y la Conaie cuentan con los instrumentos para responder en el campo político- electoral y político- social. Además, Santi considera que les corresponder alertar a las comunidades y pueblos para enfrentar “la ofensiva que buscará privatizar los bienes públicos”.

Ni Iza ni la Conaie han respondido al pedido realizado por Pachakutik.

En julio de 2022, luego de las protestas, Iza conversó con Infobae y aseguró que hasta no culminar su periodo como presidente de la Confederación, en 2024, no evaluará convertirse en una opción electoral: “No puedo especular ni adelantarme a lo que sucederá en mi futuro luego de mi periodo como presidente de la Conaie, que termina en el 2024. Hasta ese momento no quiero mezclar escenarios electorales. Hay momentos muy dolorosos como 2019, como el de ahora, donde tenemos muertos. No me parece ético ni moral que, en base al dolor de la gente, se me catapulte para un escenario electoral. En este momento respondo como autoridad comunitaria, autoridad de los pueblos y nacionalidades, por lo tanto mi accionar será en ese campo”, dijo ante la consulta hecha por este medio.

El último pronunciamiento de la Conaie sobre las elecciones generales anticipadas data del 23 de mayo. En el comunicado, la Confederación se refiere a las especulaciones que surgieron en la opinión pública sobre posibles diálogos con otros partidos políticos distintos a Pachakutik: “La Conaie no ha mantenido ningún acercamiento ni diálogo con ningún movimiento o partido político; cualquier anuncio que resulte para el proceso de elecciones anticipadas 2023 se hará respetando estos espacios colectivos y de manera pública, con la presencia de organizaciones de base”.

