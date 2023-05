El Amazonas desde el aire: un punto de vista que cambia la imagen de la selva tropical más grande del planeta

¿Quieres conocer la selva amazónica? Considera la posibilidad de un tour en grúas

El Amazonas es uno de los atractivos turísticos más importantes de América del Sur. Cada año miles de personas lo visitan y recorren los suelos de la selva. Ahora se implementó una nueva forma de conocer su inmensidad, una grúa.

El dosel de la selva, conformado por la copa de los árboles, comenzaron a ser investigados por los científicos en los recientes años. Esto arrojó que gran parte de la vida silvestre se encontraba en ella. Los hallazgos, particularmente sobre la densidad y diversidad de especies, revolucionaron la ecología forestal.

A lo largo de los años, estos científicos del dosel, apodados “arbonautas”, han inventado embarcaciones de investigación creativas: globos, elevadores, drones, grúas, torres y pasarelas. El último es ahora un elemento básico en la experiencia del turismo en la selva tropical, con pasarelas de dosel que dan la bienvenida a los viajeros en los seis continentes, explicó la revista National Geographic.

Pero ahora, una nueva grúa turística en la Amazonía ecuatoriana, que debutó en marzo, ofrece una mirada exclusiva a lo que, la exploradora de National Geographic, Meg Lowman considera el “octavo continente”.

Imagen de la copa de un árbol en el Amazonas. DAVID BARTHOLOMEW

“Todos los monos están restringidos al dosel, al igual que los murciélagos y muchas aves”, dice el científico ecuatoriano Jarol Fernando Vaca, señalando que entre el 60 y el 90 por ciento de la vida amazónica, incluidos primates, reptiles y miles de insectos, residen en estas alturas, y rara vez abandonan esta maraña de copas de árboles.

Una pasarela o torre tradicional de la selva tropical ofrece una vista cercana pero estacionaria de las copas de los árboles. Pero la nueva grúa de dosel en Sacha Lodge, una reserva ecológica privada y un hotel de 26 habitaciones en Ecuador, gira alrededor del bosque para obtener un punto de vista dinámico y “acceso rápido a múltiples copas sin ningún esfuerzo físico”, dice Lowman.

Sin embargo, llegar a la plataforma de lanzamiento de la grúa es un safari por la jungla en sí mismo. Desde Quito, los viajeros toman un vuelo de media hora a la ciudad de la selva tropical de Coca. Aquí, los viajeros toman un paseo en canoa de dos horas y media por el río Napo a través del bosque para llegar al albergue. Desde el albergue, es solo un viaje de 20 minutos en canoa a través de un lago, donde se reúnen nutrias de río, anacondas y caimanes, seguido de una caminata de 15 minutos a lo largo del suelo del bosque, con arañas, ranas y laboriosas hormigas cortadoras de hojas compartiendo el sendero, comentó el medio.

La góndola grúa, con capacidad para cuatro personas, se desliza a través de 54,000 pies cuadrados de bosque, aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol, lo que complementa estos avistamientos de fauna a nivel del suelo.

Entre el 60 y el 90 por ciento de la vida amazónica, incluidos primates, reptiles y miles de insectos, residen en estas alturas. (Getty Images)

La Reserva de la Biosfera Yasuní de la UNESCO de 4 millones de acres de Ecuador, que abarca los 5,000 acres (más de 2.000 hectáreas) privados y protegidos de Sacha Lodge, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Más árboles crecen en 2.5 acres de la reserva que en los Estados Unidos continentales y Canadá combinados. Solo en los terrenos de Sacha Lodge se han visto cerca de 600 aves; eso es aproximadamente el 7 por ciento de todas las especies de aves en la Tierra.

La góndola gira 360 grados mientras lleva a los viajeros 140 pies (12 metros) por encima de la línea de árboles. Algunas especies de fauna son fáciles de detectar; otros requieren escuchar, observar y un par de binoculares.

Desde la elevación más alta de la grúa, el dosel de dos metros de espesor parece un manto de cal bien cosido, pero en realidad es un mosaico de diminutos microhábitats. “Cada árbol gigante es como una isla en un océano de árboles”, dice Vaca. “Las especies de una isla a otra pueden ser diferentes”.

Las criaturas del dosel también actúan de manera diferente a las especies similares en el suelo del bosque, algo que Lowman aprendió rápidamente durante sus primeras escaladas. “Los escarabajos brillantes comían tejido de hojas jóvenes (pero no viejas), las orugas operaban en grupos alimentándose de ramas enteras desde el follaje más joven hasta el más viejo”, escribió en su libro, The Arbornaut: A Life Discovering the Eighth Continent in the Trees Above Us (El Arbornauta: Una Vida Descubriendo el Octavo Continente en los Árboles Sobre Nosotros). “Entre más de 60 000 especies de árboles, casi todos albergan comunidades únicas”.

El conocimiento que obtienen los científicos a través de la grúa, compartido a través de más de 130 artículos científicos publicados, identifica el papel del bosque en la regulación del cambio climático. REUTERS/Amanda Perobelli

National Geographic comentó en su nota que aunque fascinantes, estas maravillas del dosel son más que curiosidades. Guardan secretos que son parte integral de nuestra comprensión y protección del planeta Tierra.

El papel de las grúas en la ciencia

Al igual que las pasarelas y las torres, las grúas juegan un papel fundamental en la comprensión de estos ecosistemas en riesgo. Las grúas de dosel en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá, el primero en ser pionero en la investigación de grullas en la década de 1990. Estas máquinas, que delimitan el Istmo de Panamá, ayudan a los investigadores a analizar cómo los árboles enfrentan el estrés, absorben carbono y usan agua. El conocimiento que obtienen los científicos a través de la grúa, compartido a través de más de 130 artículos científicos publicados, identifica el papel del bosque en la regulación del cambio climático, explicó el medio.

Si bien son efectivas, estas grúas con dosel tienen un gran inconveniente: el costo. Desde 250,000 dólares hasta varios millones, es por eso que existen tan pocos.

“Si las grúas pudieran ser costeadas por un vibrante ingreso ecoturístico, eso sería una gran ayuda para los investigadores y turistas”, dice Lowman.

