Teresa Costantini: “Mi apellido es mi identidad, si hay algo que no me van a quitar es quién soy”

Teresa Costantini es directora de cine, de teatro, de televisión, es actriz, es guionista, es productora, es parte de la cultura argentina desde hace más de 40 años. Fue reconocida y premiada por sus trabajos en festivales importantes de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de China. Desde hace casi 60 años su nombre y apellido es Teresa Costantini, cuando se casó, a los 17 años, con el empresario Eduardo Costantini. En diciembre de 2025 su ex marido y compañero durante 28 años, le reclamó judicialmente que no usara más su apellido y comenzó el trámite para la anulación del matrimonio religioso. Teresa, a pesar de tanta actividad y tan prolífica carrera, siempre cultivó un perfil bajo, bajísimo, pero hace pocos días decidió a través de una carta hacer público lo que está viviendo, su desconcierto, su dolor.
– ¿Hace cuántos años Teresa que estás trabajando en la cultura?
– 40 y pico que estoy trabajando. El cine lleva mucho tiempo, pero entre una película y otra, siempre estuve escribiendo, haciendo teatro, siempre.
– El apellido Costantini es constitutivo de tu identidad pública.
– ¡Absolutamente! Además en ese momento, cuando me casé a los 17 años, no me resultó raro tener que ponerme el apellido de casada cuando no tenía ni la patria potestad de mis hijos y el documento me obligaba al apellido “de Costantini”.
“ME LLEGÓ UN WHATSAPP CON EL PEDIDO DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO RELIGIOSO. FUE MUY FUERTE, FUE DURÍSIMO”.
– Ahora tu ex marido te reclama que te saques el apellido y la anulación del matrimonio religioso. ¿Cómo te enteraste?
– Exacto. Me llegó un WhatsApp de parte de alguien que después supe que es una abogada canónica con el pedido de nulidad del matrimonio. Yo me quedé… Me dolió la panza, me pasó una cosa acá muy fuerte. Después me pregunté por qué me había dolido tanto y creo que tiene que ver no solamente por la cantidad de años, los hijos y demás, sino por quiénes fuimos durante todo ese tiempo, quiénes fuimos nosotros y quiénes éramos cuando decidimos casarnos. Fue durísimo. Me costó mucho.
“PARA MIS HIJOS FUE UN SHOCK ESPANTOSO. ¿CÓMO TE VAN A PEDIR ESO? ”
– Fue duro recibir eso de un compañero de casi 30 años.
– Impresionante. Cuando hace 30 que estamos divorciados, además. Y fue durísimo para los chicos, para mis hijos fue un shock espantoso. De hecho, son los que más están apoyándome para que diga que no. ¡No sabés qué hacer ante estas cosas! ¡Es todo tan absurdo! ¿Cómo te van a pedir eso?
“NO SABÉS QUE HACER, ¡ES TODO TAN ABSURDO! ¿CÓMO TE VAN A PEDIR ESO?”
– Fue de parte de una abogada. ¿No pudiste hablar nunca con él, preguntarle qué pasaba?
– No, no pude. Yo agoté todas las instancias para poder conversar más allá de que no fue linda la forma. Todo vino por carta documento, por mensaje, por una demanda eclesiástica que me llegó después de unos meses, es muy difícil. ¿Pero cómo, no me podés llamar y sentarnos a hablar?
– ¿Ustedes además renovaron los votos religiosos años después?
– Si, a los 25 años de casados. Monseñor Laguna, que nos había casado en su momento y que fue mi íntimo amigo y mi confesor, nos dio una misa en nuestra casa con todos los chicos, la familia Costantini, la familia Correa. Y después hubo una fiesta enorme más allá de esa misa, una fiesta inmensa que mucha gente recuerda.
“28 AÑOS. FUE UN MUY BUEN MATRIMONIO. FUI FELIZ Y SÉ QUE LO FUIMOS”
– No fue un matrimonio efímero.
– ¡No! 28 años es un montón, nada efímero. Y además fue un muy buen matrimonio. Yo fui feliz durante esos años. Y sé que lo fuimos. No creo haber estado tan engañada.
– Es un golpe muy fuerte, como si se quisiera clausurar una etapa, como si alguien quisiera olvidar lo que vivió.
– Fuerte. Yo siempre miro la historia, la historia de los países, la historia del mundo, la historia del universo. ¿Cómo no vas a mirar quiénes fuimos para ver quiénes somos? Además, a esta altura de la vida, ya tengo 76 años, la revisión hacia atrás existe. A veces te la olvidás y no tomás conciencia de todo lo que hiciste. Este golpe me hizo volver atrás, especialmente a esos años y es muy emotivo hacerlo porque es tener recuerdos que a mí no se me borran.
“CINCO HIJOS. Y EMPEZAR DE CERO, NO TENÍAMOS NADA DE NADA”
– Recuerdos lindos.
– Lindísimos. Cinco hijos. Y viajes, empezar de cero, no teníamos nada de nada de nada. Vivir en lo de mis suegros con los hermanos de Eduardo que nos dieron el cuarto. De a poco ir teniendo lo que podíamos ayudados por nuestros padres. Fueron años divinos.
– ¿La demanda te hizo repasar todo eso? “La pasamos bien, y construimos algo muy firme”.
- Me hizo revisarlo de tal manera que yo, que escribo mucho, estoy escribiendo. Porque además mis hijos y mis nietos me preguntan mucho de esa etapa.
– ¿Cuál es la razón por la que no quiere que uses el apellido? ¿Qué dice la demanda?
– Algo así como “confusión”. Confunde a 2 millones de personas, es una familia tan grande que no sé cuál puede ser la confusión que puede haber. No sé, no me entra en la cabeza.
“MIS HIJOS DICEN QUE PELEE, QUE NO TIENE LÓGICA”
– ¿Qué te dicen tus hijos sobre esto?
– Que pelee, que no tiene lógica.
– Los cinco hijos quieren que puedas tener tu identidad.
– Sin duda. Ellos y tanta gente más. Por momentos decís “uno es quien es, sea como sea”. Pero está lleno de casos, Susan Sarandon… Angela Merkel yo no sabía que estuvo casada cuatro años nada más con Merkel. Y como ya había empezado su carrera como física siguió con el apellido Merkel, también como canciller y casada con otro señor. Susan Sarandon tuvo un matrimonio breve con Chris Sarandon, era la que ponía ejemplo cuando me preguntaban. Porque al principio te preguntan.
– No debería haber conflicto.
– A no ser que en el divorcio lo especifiques o que no haya una trayectoria profesional con ese nombre.
“EN EL DIVORCIO NO PASÓ NADA, 30 AÑOS DESPUÉS ES MEDIO RARO”
– ¿Qué pasó en el divorcio con eso?
– Nada. Por eso la sorpresa, 30 años después es medio raro.
– Formaron una familia grande. ¿Tampoco la familia pudo hacer algo? Hay hijos, nietos, bisnietos.
– Ahora está Tere haciendo lo que hay que hacer, y están apoyando los demás. Hablar, hablan, pero no sé. Yo tengo esperanza, yo tengo fe.
“SI HAY ALGO QUE NO ME VAN A QUITAR NUNCA ES QUIÉN SOY. MIS RECUERDOS, MI VIDA, Y LA VOLUNTAD DE SEGUIR TRABAJANDO”
– Esto lleva meses, empezó en diciembre ¿por qué tenés fe?
– Porque siento que estoy bien cuidada, bien protegida, porque creo que si hay algo que no me van a quitar nunca es quien soy. Mis recuerdos, mi vida y la voluntad de seguir trabajando. Este es un tiempo de energía desgastada en algo que realmente… Lo que más me dicen amigos cercanos es “que no te haga daño”. ¿Por qué vamos a dejar de tener la energía puesta en el trabajo que es lo que nos apasiona? El tiempo que me queda, tengo que seguir haciéndolo.
– ¿Estás haciendo terapia?
– De vez en cuando. Medito todas las mañanas, para mí la meditación es un espacio de silencio donde me bajan las ideas y me tranquiliza, me baja mucho la ansiedad.
– A veces son ingobernables los momentos de angustia, de tristeza, de desilusión, de fastidio.
– Tengo buenos amigos, tengo muy buena pareja, eso es bárbaro. Tengo a la gente de mi productora, mis hermanas, mis hijos. Estoy rodeada de gente a la que puedo recurrir y también me gusta estar sola, en silencio. Los malos momentos uno se los banca sola.
– También es difícil aceptar la desilusión. Es alguien que uno eligió para ser padre de sus hijos. No es un ex-marido cualquiera.
- No, pero a mí me pasa algo bastante particular, yo quiero que sea feliz. Hace 30 años que no estamos juntos, después tuvo tres matrimonios diferentes, ha tenido hijos que vienen a mi casa que son un amor y que son muy cercanos a los míos. Son los hermanos, medio hermanos, no importa ese término. Yo quiero vivir mi vida, no estoy mirando qué está pasando, estoy en mí desde hace rato. Y de verdad lo digo: yo no le deseo ningún daño.
– Seguís en estado de desconcierto, me parece.
– Estoy acá hablando por primera vez, lo cual también me resulta extraño. Sí, sin duda, sin duda.
“LOS CHICOS QUERÍAN QUE LO CONTARA”
– Decidiste contarlo públicamente, ¿por qué?
– Me costó mucho, fue tiempo de meditación, de consulta, de hablarlo. Los chicos querían, yo no. Y finalmente tomé aire después de elaborar, de escribir y pensar e intentar un día tomé aire y ahí fue.
– ¿Por qué tus hijos querían?
– Porque pensaron que podía pasar algo si esto se hacía público, un acercamiento del otro lado. Cuando agotás instancias… Es extraño porque yo nunca hablé de mi vida privada en todo el tiempo que hace que estoy en el medio. Soy del medio pero no soy mediática, salgo cuando tengo algo para contar y siempre tiene que ver con el trabajo. Era raro hacerlo, pero me jugué y ahora estoy muy contenta de haberlo hecho, muy, porque estoy acá con vos, sos la única con la que quiero hablar. Y además, porque la respuesta fue impresionante, te hace ver el afuera, no puedo creer el apoyo que tengo. Es demasiado. Aparece mucha gente del pasado que se acuerda, muchos testigos de ese tiempo, y gente que no conozco.
“SON CASI 60 AÑOS DE TERESA COSTANTINI, CUMPLO 77 EN OCTUBRE”
– Es que no se trata solamente de un apellido, se trata de una identidad. Una identidad desde los 17 años hasta los 76.
– Son casi 60. Sí, sí, porque cumplo 77 en octubre.
– Entiendo que tus hijos quieren que defiendas eso.
– Absolutamente, sí. Las dos cosas en realidad, porque para los hijos el tema de la iglesia también es importante. “¿Cómo quedamos nosotros?” Hay un montón de preguntas con el tema de la nulidad.
“HAY UNA HISTORIA QUE NO SE PUEDE BORRAR”
– ¿Por qué les pega a los chicos que quieran anular el matrimonio religioso?
– Por la historia. Porque hay una historia que no se puede borrar. Y a mí me pegó también con haber creído, con la fe, me dolió muchísimo. ¿Qué fue esto? Una payasada? Y ojo que el divorcio existe, pero la Iglesia… Siendo tan público es medio escandaloso para la institución. Es extraño porque supuestamente te sacan el sacramento. Decís, ¿qué es eso? Entonces desbautizame, sacame la comunión, no entiendo. Esto es algo muy concreto, esto está dirigido a mí. Entonces ahora puse mi voz.
– Deberíamos estar hablando de lo que estás preparando con Irlanda. Y de todo lo que fuiste haciendo estos años y de todo lo que tenés para hacer, no paraste nunca.
– Tengo mucho para hacer. Parar es como resignarte a otra forma de vida. Mi deseo está tan puesto en contar historias, en hacer películas… Tuve muchas ganas de hacer una y la aventura te enciende, el entusiasmo vuelve cuando aparece algo donde salís de la zona de confort y vas a un lugar a conocer otra cultura. Por eso me interesó la idea de que esta película se filme allá y sea en inglés, soñaba con hacer una película en inglés.
– ¿Todo esto que pasa no te detiene?
– No, al contrario. Me venía brutal tener que seguir trabajando con la guionista irlandesa todas las semanas. Todo el tiempo, seguir, seguir.
– ¿Mientras vos trabajabas aparecían y aparecen las demandas?
– Si, eran dos guiones. Por un lado iba este guión del que estuvimos hablando hasta ahora, y por otro lado iba el guión de la ficción que me ayudó un montón todo este tiempo.
– ¿Con el tema judicial hay que esperar?
– Sí, ahora hay que esperar. Está todo en manos de los que saben y saben lo que hay que hacer. Mi ideal es que se termine de una vez, pero eso no depende de mí. Este guión es más ambiguo, va como la vida, no sabemos qué nos va a sorprender dentro de dos minutos.
– Te veo desconcertada pero muy serena. No transmitís tristeza o enojo.
– Me está costando enojarme. Soy una persona muy especial, en la vida soy muy conciliadora, si me sacás es raro. Lo he experimentado y ese personaje mío no me gusta, no lo no lo saco a relucir muy seguido. En esta ocasión creo que es porque están los hijos, a mí me duele. Pasaron meses, lo pude elaborar más. Tengo el shock y después me repongo.
“NO ME DAN ALTERNATIVA. YA ESTOY CANSADA, QUIERO QUE SE SEPA”
– Pero no puede no haber enojo.
– Lo voy a sacar, si, estoy decidida. Me enojo y me desenojo. No es la pasión del enojo lo que me lleva a salir adelante con esto. Creo que ante estas cosas tenemos que estar serenos, fríos y claros, y el enojo te ciega. Es una pasión cegadora donde decís cualquier cosa y después… Yo estoy más en estar clara. Soy muy emocional, muy emotiva, eso también me juega en contra, que duela, que te la pases llorando. Me tengo que poner un poco más serena, más calma, más fría, más cerebral. El enojo es maravilloso pero es una pasión compleja. El haberlo publicado no fue enojo, fue “no me dan alternativa”. Ya estoy cansada, quiero que se sepa.
– Es plantarse sobre los propios pies públicamente.
– Total. Poner la voz para plantarme públicamente, es algo que Teresa Costantini nunca hizo, es la primera vez que lo hace. Y eso está bueno para mí, eso sí tiene fuerza.
– Ojalá se termine pronto todo esto y termine bien.
– Tengo fe. Puedo estar equivocada, pero intuyo que esto va a terminar bien. Igualmente lo hablé mucho con los chicos, nunca no va a tener un aspecto bueno, el cariño y el amor y el afecto. Mariana, mi hija publicó algo el otro día que me conmovió, mis hijas no son de publicar nada tampoco. Esto que se ha movido alrededor de toda la familia, de todos los amigos, es más que bueno, es un abrazo gigante y creo que pase lo que pase, esto ya tiene un valor enorme para mí.
“PAPÁ, ¿DÓNDE ESTÁS? TE EXTRAÑAMOS”
– ¿Qué dijo tu hija Mariana?
– Dijo: mamá, nos enseñaste la valentía de salir al frente, de decir. Fue maravilloso todo lo que decía, pero además, abajo decía, “papá, ¿dónde estás? Te extrañamos”. ¿Viste que el amor que se construyó no desaparece gracias a Dios? Gracias a Dios. Lo mismo con mis sobrinos, con mis hermanos, cuando uno construye una comunidad, somos como un pueblo porque somos tantos…
– ¿Habías reflexionado antes de que te pasara esto sobre la identidad?
- Sí, muchísimas veces en otros casos, pero nunca imaginé algo personal. Esa es una afrenta, me sale la frase de Hamlet “el mundo está desquiciado”, porque es una afrenta.