Él es “El Tikuna”, el primer embajador digital del Amazonas que busca promover el turismo en el departamento

(cortesía / @eltikuna)

John Montenegro creció en Bogotá, enfrentando el matoneo de sus compañeros de clase que al enterarse de que venía del Amazonas y que tenía raíces indígenas le preguntaban por sus flechas y su taparrabo. Ahora, Montenegro es conocido en redes sociales como El Tikuna y se convirtió en el primer embajador digital del departamento, promoviendo el turismo y rescatando las tradiciones de las comunidades que allí habitan.

En diálogo con Infobae, John Montenegro relató cómo nació su interés por compartir detalles del Amazonas y sus comunidades indígenas en las redes; los retos que ha enfrentado como creador de contenido viviendo en Leticia y nos dio algunos consejos sobre los mejores planes para realizar en su ciudad.

El reto de resaltar las comunidades indígenas

Tikuna es el nombre de uno de los pueblos indígenas más grandes que habita la Amazonía entre Colombia, Brasil y Perú, al que pertenece Montenegro. “Significa ‘hombre negro’ por la leyenda que dice que nacimos del huito, una fruta negra que se da en el Amazonas con la que uno se pinta la piel y la mancha le queda por ocho días de color negro”.

John pertenece a este pueblo por su madre, originaria del Amazonas, aunque su padre proviene del Tolima, por lo que conoce las costumbres de los pueblos indígenas y también de otras regiones del país. “Yo nací en el Amazonas, pero me crié un tiempo en la ciudad de Bogotá. Me hicieron mucho bullying cada vez que yo decía que era del Amazonas se burlaban de como hablaba y me decían que si andaba en taparrabo”.

(cortesía / @eltikuna)

Estos comentarios, según El Tikuna, hicieron que por momentos se alejara de sus raíces y señaló que es algo que le pasa a muchos indígenas que como él buscan oportunidades de estudio y trabajo en la sociedad occidental. Por eso empezó a crear contenido en las redes sociales, rindiéndole homenaje a su pueblo y con la intención de que las personas no se sientan avergonzadas de ser indígenas.

“Es la sociedad la que nos limita porque para nosotros como pueblos indígenas ha sido importante tener una muy buena relación con la naturaleza y con la sociedad, porque todo se lleva en armonía y es muy difícil que haya un conflicto entre la comunidad. Pero cuando llegamos a la sociedad occidental es cuando tenemos un choque; por ejemplo, hay muchos pueblos indígenas que conservan su vestimenta, pero hay otros como el mío que su traje típico es el taparrabo y por tema de vergüenza se dejó y utilizamos ropa occidental. No es por nosotros, la sociedad nos ha hecho sentir así”.

Para el creador de contenido la desconexión del Amazonas con el resto del país es real; él la ha vivido especialmente con su labor, tardando horas en subir una historia de 15 segundos a su cuenta de Instagram. “Hay veces en las que duramos tres o cuatro días sin señal, sin podernos comunicar y nos toca a la antigua. Por ejemplo, para subir una historia puedo tardar un día, pero creo que he servido de inspiración para jóvenes del Amazonas”.

La importancia del turismo en el Amazonas

(cortesía / @eltikuna)

El 90% de los habitantes de este departamento, indígenas o no, viven del turismo, por lo que El Tikuna señaló que a pesar de las diferencias entre las culturas los habitantes se encargan de que los turistas no se sientan extraños o choquen con sus creencias, pues están acostumbrados a compartir sus saberes.

El Tikuna explica que los turistas solo pueden llegar al Amazonas por vía aérea o por el río. “Lo más rápido es en avión. Los vuelos directos son sólo desde Bogotá, entonces desde otras ciudades hay que hacer escala en Bogotá y son dos horas de vuelo ... No hay carreteras, eso es bueno y malo”.

Señala que al no tener carreteras no se contribuye a la deforestación y no hay presencia de grupos criminales, lo que ha sido positivo para los habitantes, “pero es malo porque para tener una buena educación o un buen sistema de salud hay que ir hasta Bogotá y no todos tienen los recursos para el tiquete, menos ahora que están súper costosos”.

El Tikuna señaló que los tiquetes aéreos entre Bogotá y Leticia, o viceversa, durante el año pasado estaban máximo en 400 mil pesos ida y vuelta; “pero ahora están entre 700 u 800 mil pesos y la gente tiene que trabajar un mes y dar su sueldo para poder ir a una cita médica”.

Tres planes para hacer en el Amazonas, según El Tikuna

(cortesía / @eltikuna)

Según el creador de contenido es importante que las personas del resto del país dejen de pensar que el Amazonas es sólo selva y no pueden hacer nada allí. Por ese motivo, El Tikuna nos compartió tres de los mejores planes que se pueden hacer en su departamento y que las personas no creen. “La gente cree que se baja del avión y sólo va a ver árboles, indios en taparrabos y anacondas”.

Visitar tres países en un día. “La gente no cree que al llegar a Leticia puede conocer otras dos ciudades de países diferentes. Una es Santa Rosa, Perú, y en la que se puede conocer la cultura y la gastronomía peruana; y tan solo pasando la calle estamos en Tabatinga, del Amazonas brasilero. Entonces con solo pasar la calle todo está en portugués, vemos gente bailando samba y todo cambia. Puede desayunar en Colombia, almorzar en Perú y salir de rumba en Brasil”.

Puerto Nariño. “Es el pesebre natural de Colombia, el primer destino ecoturístico certificado del país, donde todas las comunidades indígenas hacen turismo sostenible”.

Dormir en la selva. “Visitar las reservas naturales, donde se puede estar con las comunidades indígenas. Se puede dormir en una casa en el árbol o en una maloka, se pueden hacer caminatas nocturnas, pesca artesanal, avistamiento de delfines rosados, fauna y flora”.

Tres mitos errados sobre el Amazonas, según El Tikuna

(cortesía / @eltikuna)

Así como muchas personas desconocen muchos de los aspectos positivo del Amazonas y sus habitantes, El Tikuna busca con su contenido tumbar todos aquellos pensamientos equivocados sobre el departamento y los indígenas. Señaló que hay unos mitos muy alejados de la realidad.

La inseguridad. “Creen que hay guerrilla. A la gente le da miedo venir por eso o también porque creen que se los pueden comer las anacondas o las pirañas”.

Leticia es una ciudad. “Creen que Leticia es un pueblo o un caserío indígena. Leticia es una Bogotá pequeña, aquí viven personas brasileras, ecuatorianas, bogotana y de otros países”.

La naturaleza. “No saben que a Leticia llegan los aviones y también ignoran que Colombia tiene una importante parte de ese pulmón del mundo y toda la riqueza natural”.

Sus actividades para mejorar

Además de ser reconocido como el primer embajador digital del amazonas, Montenegro consiguió en 2022 que más de 1.500 turistas fueran a conocer este maravilloso destino que él muestra en sus redes sociales a través de su agencia Amazonas Go. También ha recibido reconocimientos como la Medalla al Mérito Javier Ruiz Tejada del municipio de Leticia, mención de honor por ser finalista en los premios Britchman mejor contenido ambiental y otras nominaciones en premios Icono.

Para este año señaló que sigue comprometido con la siembra de árboles en todo el territorio amazónico, y retomar la carrera “Plogging Amazonas”, actividad que espera institucionalizar, y con la que busca seguir resaltando las costumbres, y diversidad cultural, de las distintas comunidades que habitan en ese lugar del país.