El sinuoso camino de Luis Arce, entre Carlos Marx y Vladimir Putín

El presidente Luis Arce hizo un homenaje al aniversario de la muerte de Carlos Marx y a los dos días llamó por teléfono a Vladimir Putin, pero sigue sin poder controlar la realidad capitalista de la economía boliviana.

El homenaje de Marx tuvo el tono de estudiante de economía de los años 80 (entre 1981 y 1994 cursó los cinco años de economía): “Hace 140 años, el 14 de marzo de 1883, falleció el gran pensador Carlos Marx, destacado filósofo y fundador del socialismo científico. Su ejemplo es un referente imprescindible en la lucha de nuestros pueblos contra la explotación y dentro del pensamiento revolucionario mundial”.

Y luego, el día en que la Corte Internacional de Justicia ordenó la detención de Putín por sus crímenes de guerra, lo llamó por teléfono: “Sostuvimos una importante conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien reafirmamos nuestras buenas relaciones de amistad y cooperación en lo comercial, económico, energético, educativo, ciencia y tecnología para el desarrollo de nuestros pueblos”.

El ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé replicó con un tuit: “También sería bueno “reafirmar” al presidente Putin que el pueblo boliviano aprobó en su Constitución el rechazo a la invasión como forma de solución de conflictos entre estados y promueve la paz”.

En las redes sociales abundaron las alusiones a la invasión chilena, no provocada como en el caso de Ucrania, sobre territorio boliviano en 1879, que era el argumento principal del reclamo de Bolivia por la pérdida del litoral.

Arce no respondió a estas alusiones porque está muy atareado con las críticas que recibe de Evo Morales, su mentor, el que lo puso en el cargo, pero que ahora le critica por el mal manejo de la economía.

“Hermano Luis Arce, económicamente estamos muy mal”, dijo Morales al presidente a pesar de que lo tuvo como su ministro de economía durante once años (2006-2017).

La crítica del cocalero se produce cuando el gobierno acaba de mandar a la cárcel a un “cambista” ambulante, que vive de cambiar moneda a tres cuadras del Palacio de Gobierno, como muchos otros en La Paz y todas las ciudades Bolivia.

Su pecado: haber pedido Bs 7,40 por un dólar cuando el cambio oficial, desde hace once años, es de 6,96, lo que ha aumentado el nerviosismo por la falta de dólares después de que el Banco Central no pudo atender toda la demanda de esa moneda.

Según el economista Antonio Saravia, con esta detención se ha creado formalmente el mercado paralelo del dólar. Otros analistas sospechan que ahora la compra-venta de la moneda de Estados Unidos se hará en el mercado negro, quizá con cotizaciones todavía mayores.

El vocero de la presidencia, Jorge Richter, admitió que hay escasez de dólares en Bolivia, a pesar de que el gobierno dispuso de 540 millones para atender la demanda.

El Banco Central no ha podido entregar todos los dólares solicitados y optó por dar a los interesados unos cupones que les habilita para comprar el monto que deseen, pero menor a 500 dólares por persona, el 17 de abril próximo.

Es decir que habrá casi treinta días de sequía de dólares en el Banco Central, los bancos privados no los tienen y las casas de cambio o los cambistas están prohibidos, so pena de ir presos, de vender a un precio diferente a la cotización oficial.

Hacía tiempo que no se daba el caso de un gobierno que haya decidido crear pánico cambiario con medidas tan desquiciadas, mientras, por otro lado, acusa a los “opinadores” de inventar la demanda de los dólares y crear zozobra.

La corrida por los dólares no era previsible en una economía donde los ahorros en los bancos se concentran en 94% en moneda nacional, pero las incoherencias del gobierno, los anuncios sobre una entrega de dólares a los bancos privados que luego es cambiada porque será el Banco Central el que los venda, algo que no se cumple porque no hay moneda suficiente y tras una semana se amplía la venta a tres ciudades del país (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba) dejando al resto sin nada, y ahora el anuncio de que la entrega de dólares será dentro de un mes, es mucha confusión que crea desconfianza y nerviosismo.

El ministro de economía, Marcelo Montenegro, dice que Bolivia “no necesita nada del FMI”, sugiere que las calificadoras de riesgo tienen el propósito de desestabilizar la economía cuando bajan las calificaciones de la deuda boliviana, y asegura que Fitch Ratings tiene algún interés en que Bolivia termine entregando su litio a Estados Unidos, son muestras de demasiado desvarío.

Evo Morales no perdona y dice que Arce tiene un mal gobierno, con lo que espera descalificarlo su reelección en 2025.

Un embrollo político que no se veía desde el tiempo de los golpes de Estado, que se suponían descartados desde 1982.

