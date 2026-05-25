Incrementa el precio del huevo en El Salvador y afecta el consumo familiar

El precio del huevo en El Salvador subió hasta 5 dólares por kilo durante el primer trimestre de 2026, según cifras oficiales./(Ministerio de Agricultura y Ganadería)

El mercado de huevos en El Salvador afronta una etapa de incrementos sostenidos tanto en precios al consumidor como en volumen importado, según datos recientes del Banco Central de Reserva (BCR) y testimonios de comerciantes recogidos por Noticiero Hechos, de Canal 12.

De acuerdo con cifras oficiales, las importaciones de huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos, sumaron 1.6 millones de dólares entre enero y marzo de 2026, mientras que el valor total de las importaciones en el rubro de leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural y productos comestibles de origen animal ascendió a 104.6 millones de dólares, un crecimiento del 12.7 % respecto al mismo periodo de 2025.

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En los mercados de San Salvador, vendedores explican que el huevo ha experimentado subidas abruptas en sus precios minoristas. Una comerciante afirmó a Noticiero Hechos que “ya estos días ha subido porque dicen que es por el incremento del combustible, y que los proveedores tienen más gastos. Entonces toca subirle a los productos”.

El kilo de huevo, que hasta hace poco oscilaba entre cuatro veinticinco y cuatro cincuenta dólares, ahora se cotiza en cinco dólares, según detallan los entrevistados. Otro vendedor consultado confirmó el alza. “A cinco, y el más grande viene variando como cinco cincuenta, cinco veinticinco, por ahí así. El mediano quizá anda como en cuatro cincuenta”, dijo.

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El costo de la canasta básica subió a 254.64 dólares en zonas urbanas y 185.45 en rurales, reflejando la presión inflacionaria sobre los hogares salvadoreños./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estos aumentos se refleja también en el consumo y la demanda. Uno de los vendedores señaló que la gente compra menos porque el producto es considerado caro, lo que ha llevado a los comerciantes a pedir cantidades menores en cada reposición.

Las declaraciones recogidas por Noticiero Hechos resaltan el vínculo entre el precio de los combustibles y el encarecimiento de los alimentos, fenómeno que el propio Banco Central de Reserva ha identificado como un factor inflacionario en el país.

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El monitoreo oficial indica que, en marzo de 2026, el precio promedio del huevo en el área urbana fue de 0.1052 dólares por unidad, mientras que en la zona rural alcanzó 0.1127 dólares, según información del Ministerio de Economía.

Este ajuste acompaña un escenario de inflación generalizada donde otros alimentos como tortillas, carnes y productos lácteos también han mostrado aumentos consecutivos durante el primer trimestre del año.

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En el desglose de las importaciones, el BCR detalla que Nicaragua se mantiene como el principal proveedor de lácteos y huevos hacia El Salvador, con 49.1 millones de dólares en ventas, seguido por Estados Unidos (18.6 millones) y Nueva Zelanda (12.7 millones).

El rubro de huevos de ave con cáscara ocupa la séptima posición entre las partidas más importadas del capítulo, con 1.6 millones de dólares y 0.7 millones de kilogramos en el periodo analizado.

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El crecimiento en las importaciones de huevo responde a la necesidad de abastecer la demanda interna ante los incrementos de precios y la variabilidad de la producción local.

El volumen importado de este producto, junto con el de otros alimentos básicos, ha mostrado un alza de 7.2 % en kilogramos durante el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos del BCR.

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El incremento en los precios del combustible incide directamente en el aumento del costo del huevo y otros alimentos básicos en El Salvador./(Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Las autoridades económicas, como el Ministerio de Economía, han señalado en reportes recientes que la presión sobre los precios de los alimentos se mantiene como una de las principales preocupaciones para los hogares salvadoreños, en particular en la canasta básica.

El costo de esta canasta se ubicó en 254.64 dólares en la zona urbana y 185.45 dólares en la rural al cierre de marzo, frente a los 245.89 y 178.12 dólares registrados en el mismo mes de 2025, de acuerdo con información confirmada por el BCR.

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El mercado de huevos ilustra el impacto de los factores externos como el precio internacional de los combustibles y la dinámica de importaciones en los precios locales.

Comerciantes y consumidores han debido ajustar sus hábitos ante la escalada, mientras las autoridades monitorean el comportamiento para anticipar nuevas medidas si la tendencia inflacionaria persiste.

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