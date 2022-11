Chile: Gabriel Boric, Sebastián Piñera y Ricardo Lagos se reunieron para homenajear a Patricio Aylwin

El presidente Gabriel Boric en el homenaje a Patricio Aylwin realizado en Santiago. (Imagen Twitter: @voceriagobierno)

En Chile, las máximas autoridades de las últimas décadas se reunieron para inaugurar un monumento al ex presidente Patricio Aylwin, el primer mandatario democrático después de finalizada la dictadura de Augusto Pinochet.

El homenaje se realizó este miércoles en la Plaza de la Ciudadanía, en Santiago, y contó con la presencia de ex presidentes como Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. El actual mandatario, Gabriel Boric, repasó la trayectoria del homenajeado y reconoció falencias de su generación ante el mensaje de avanzar en la medida de lo posible, una de las máximas de Aylwin. “La medida de lo posible pertenece a los pueblos, a las mayorías y en sus límites se alojan las preocupaciones y anhelos”, dijo Boric, quien agregó que “lo posible es por lo que hay que dejar todo nuestro empeño, no es el desgano como pudimos entenderlo”.

La máxima autoridad valoró la figura de Aylwin y repasó los desafíos que como gobierno tiene por delante. “Tenemos por delante la tarea común de construir un Chile donde quepan todos, de eso se trata la reforma tributaria, de pensiones y salud (...) hay que construir puentes y eso requiere la valentía de dialogar con quienes piensan distinto, tejer acuerdos y la política debe estar a la altura”.

Miguel Aylwin Oyarzún, hijo de Patricio, agradeció el homenaje a su padre y manifestó que este “es el reconocimiento de un momento significativo de nuestra historia que se quiere resaltar para las futuras generaciones, incorporando a la memoria la recuperación de la democracia y el reconocimiento de la Patria como hogar y destino común por sobre las diferencias políticas”.

Patricio Aylwin junto al dictador Augusto Pinochet, quien siguió teniendo una alta influencia tras el retorno de la democracia en Chile.

El ex presidente Ricardo Lagos definió a Aylwin como un “hombre fundamental en un momento difícil para Chile”, y volvió a reiterar que hoy “el país requiere una nueva Constitución y esa va a llevar la firma del presidente Boric. Creo que va a jugar un rol muy importante, no me cabe la menor duda”. Sebastián Piñera comentó que a Aylwin “le tocó liderar al país en momentos muy difíciles, cuando se quebró la democracia y cuando se recuperó”. En materia constitucional sostuvo que “creo que Chile necesita una nueva y buena Constitución, y por eso tenemos que tener las cosas claras, no volver a cometer los errores de la Convención pero tampoco dejar de sentir la urgencia”.

Quién fue Patricio Aylwin

Patricio Aylwin Azócar fue un reconocido abogado y presidente de Chile entre 1990 y 1994. Tras la caída de la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, Aylwin encabezó el retorno a la democracia de un país asolado por años de violencia política y social.

Se le reconoce como una de las principales figuras opositoras a Pinochet y, en su gobierno democrático, tuvo la dura misión de gobernar en un país marcado por la influencia de las Fuerzas Armadas, a quienes debió someter al poder civil.

Como presidente decretó la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que tenía como fin esclarecer los delitos en contra de los derechos humanos cometidos en el país. A inicios del 1991 se le presentó el Informe Rettig, el cual detallaba en extenso las violaciones de este tipo.

Con Aylwin también hubo una apertura de Chile hacia el mundo después que fuera aislado por servir de escenario para la dictadura militar. Bajo su gobierno, Chile vivió un crecimiento económico (6% promedio entre 1990 y 1993), debido al incremento de las exportaciones, la consolidación del libre mercado y la prudencia fiscal. Su mandato marcó el camino para que su bloque político siguiera gobernando el país en toda la década de los 90 y 2000. Murió el 19 de abril de 2016, en Santiago.

Seguir leyendo: