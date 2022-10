La carrera de Lula y Bolsonaro por el voto femenino

Partidarios del presidente de Brasil y candidato a la reelección Jair Bolsonaro y partidarios del ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva hacen campaña juntos en una calle durante una campaña electoral en Brasilia, Brasil 13 de octubre de 2022 (REUTERS)

En esta carrera hasta el último voto en la que se ha convertido la parte final de la campaña electoral en Brasil, las mujeres han jugado y seguirán jugando un papel decisivo, aunque analizando bien los programas electorales, todos las quieren pero nadie defiende realmente sus derechos. La última encuesta de Datafolha, publicada el 14 de octubre, reveló que el 51 % de las mujeres entrevistadas dijo que votaría por Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que el 42 % por Jair Messias Bolsonaro. Ambos candidatos, sin embargo, subieron un punto en el voto femenino. Las mujeres en Brasil, recordemos, representan el 52% del electorado y obtuvieron el derecho al voto en 1932 con el famoso decreto 21.076 que estableció el sistema electoral en Brasil, bajo la presidencia de Gétulio Vargas.

Desde entonces, la vida de las mujeres brasileñas ha sido una lucha ardua. Incluso hoy, según los datos del censo nacional, 11 millones de ellas son madres solteras, a menudo en condición de vulnerabilidad. El Anuario Brasileño de Seguridad Pública reveló que sólo en 2021 un promedio de tres mujeres al día mueren en Brasil por feminicidio. A pesar de ser indispensables para la victoria, ambos candidatos traicionaron a las mujeres. Para captar los votos del electorado evangélico neopentecostal, ambos han gritado a los cuatro vientos que están en contra del aborto, incluso Lula, que antes de la campaña electoral había dicho que estaba a favor.

Precisamente porque la ley en Brasil sólo permite el aborto en caso de peligro de muerte, violación o anencefalia del feto, pero siempre con la opinión de un juez, se producen cerca de un millón de abortos clandestinos al año, con una media anual de 250.000 hospitalizaciones de urgencia. Las últimas cifras también revelan que, entre 2009 y 2018, el sistema de salud pública de Brasil registró la muerte por aborto clandestino de 721 mujeres, la mayoría de ellas negras o mulatas y pobres. Y aunque se haga poco o nada por ellas, su voto sigue siendo valioso para los candidatos que exhiben sus supuestos derechos como trofeos.

El viernes, Lula desfiló en medio de un mitin en Minas Gerais con las dos mujeres que le han declarado su apoyo político, la candidata que quedó tercera en las elecciones presidenciales de este año, Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y Marina Silva, de la Rede. No importa que ambas en el pasado hayan arremetido contra la corrupción de Lula, incluso muy recientemente Tebet, que atacó en televisión a Lula en los dos debates antes de la primera vuelta. Brasil, al fin y al cabo, tiene poca memoria y eso le permite proponer continuamente alianzas que parecerían sorprendentes en otros países.

La senadora centrista Simone Tebet y Rosangela da Silva, esposa de Luiz Inacio Lula da Silva, también conocida como Janja, posan mientras la primera anuncia su apoyo al ex presidente de Brasil y actual candidato presidencial Luiz Inacio Lula da Silva en Sao Paulo, Brasil, el 7 de octubre de 2022 (REUTERS)

A través de la voz de Tebet, Lula pudo así decir de Bolsonaro “que no respeta a las mujeres y coquetea con el autoritarismo, militariza la política y politiza las fuerzas armadas.” Y por si fuera poco, Lula también declaró que hablaría con las esposas de los diputados de la derecha para convencerlas de que votaran a favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, con la dudosa creencia de que detrás de un hombre machista siempre hay una mujer progresista. “Estas esposas convencerán a sus maridos de que las mujeres no son el sexo débil, que no son menos inteligentes”, dijo Lula, “que son muy competentes y no sólo quieren estar en la cama y en la mesa”, palabras que en otros lugares despertarían más de una indignación. Palabras corregidas después por un intento de declaración de intenciones.

“Tenemos que aprender a lavar los traseros de nuestros hijos”, dijo Lula, “a limpiar el horno y el fregadero, a lavar la ropa que manchamos para que nuestra compañera se sienta respetada y tratada como un igual y no como un objeto de los hombres”.

En cuanto a Bolsonaro, su forma de relacionarse con el sexo femenino fue a menudo noticia incluso antes del inicio de la campaña electoral, cuando la forma en que trató a la periodista Vera Magalhaes en la televisión en directo dio que hablar. “Usted es la vergüenza de Brasil”, le dijo mientras ella acababa de hacer una pregunta a otro candidato, en el último debate de TV Globo visto por millones de personas.

Inevitablemente, la campaña de Lula ha montado el tema ‘Bolsonaro y las mujeres’ hasta el punto de asociar al presidente en un vídeo electoral con el aumento de los casos de violencia contra las mujeres en Brasil. La jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE), Carmen Lucía, ordenó el viernes su destitución, tal y como había solicitado Bolsonaro.

Muy contrario al aborto, defensor de ‘Dios, Patria y Familia’, el presidente es conocido por deslizar una perla tras otra sobre las mujeres. Ha calificado al feminicidio de “mimimi”, una expresión que en Brasil tiene una connotación peyorativa y se usa a menudo para satirizar a alguien que se pasa la vida quejándose. Además Bolsonaro ha declarado en un acto del 8 de marzo que “las mujeres están prácticamente integradas en la sociedad” y en 2014 llegó a decir que no violaría a la diputada del Partido de los Trabajadores (PT) Maria do Rosário porque no se lo merecía ya que era fea. Entonces fue condenado a indemnizarla por daños morales.

La primera dama brasileña Michelle Bolsonaro asiste a la reunión de Mujeres por Brasil en Manaos, estado de Amazonas, Brasil 11 de octubre de 2022 (REUTERS)

Pero sobre todo, el gobierno de Bolsonaro ha prohibido el proyecto PL 2508/20 de la Cámara de Diputados, que daba prioridad para el pago del subsidio de emergencia - establecido durante la pandemia - en una cuota doble, 1.200 reales, poco más de 200 dólares, para las mujeres jefas de familia monoparental. Y todavía su gobierno no ha utilizado todos los fondos disponibles para las políticas de la mujer, unos 400 millones de reales, algo menos de cien millones de dólares. Por no hablar de las directrices del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos que en 2020 defendían la abstinencia sexual como el único método 100% eficaz para prevenir los embarazos precoces.

En cuanto al Ministerio de Salud, ha provocado una discusión un folleto lanzado este año en el que se afirma que “cualquier aborto es un crimen en Brasil” y que no existe el aborto legal en el país, información que es falsa y que posteriormente fue retirada de la web del ministerio tras el revuelo que se armó.

En un Brasil tan atrasado en su visión de las mujeres y sus derechos, en el sprint final las esposas de los dos candidatos aparecen ahora en el candelero. Por un lado Michelle Bolsonaro, intérprete de signos de profesión, y por otro Rosangela Silva conocida como Janja, licenciada en sociología, militante del PT desde hace tiempo, que se casó con Lula este año tras la muerte de su segunda esposa Marisa, en 2017. Según el periódico brasileño O Globo, Janja habría entrado en la empresa que gestiona la represa de Itaipú, Itaipú Binacional, en el primer gobierno de Lula, cuando los petistas controlaban esta empresa estatal. En aquel momento, según O Globo, el presidente de la empresa era uno de los amigos más cercanos de Lula, Jorge Samek, mientras que la actual presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, dirigía la dirección financiera.

Revitalizadas por su nuevo papel de primas donnas, tanto Michelle como Janja buscan ahora mover el voto femenino a favor de sus cónyuges. El viernes en Belo Horizonte, en el electoralmente decisivo estado de Minas Gerais, Michelle pidió la ayuda de las mujeres en “nuestra misión de multiplicar los votos de nuestro Capitán”, como se suele apodar a Bolsonaro en referencia a su pasado como capitán del ejército. Al pedir el voto a las mujeres evangélicas, la “primera dama” les pidió que “no miren a mi marido, sino que me miren a mí, que soy una sierva del señor”.

En cuanto a Janja, según el diario Folha de São Paulo, es el cerebro de la campaña electoral de Lula, eligiendo desde el color del material electoral hasta el menú que se servirá en el comité electoral, e incluso provocando las críticas de los propios petistas. Sin embargo, ha dicho en repetidas ocasiones que quiere “dar un nuevo significado” al papel de prima donna, sin dar detalles, e interviene en las redes sociales.

Por el momento, la balanza está a favor de Michelle. Sólo en Instagram la esposa de Bolsonaro es seguida por 4,4 millones de personas, mientras que Janja cuenta con 749 mil seguidores entre Twitter e Instagram. Según los datos de la empresa Bites hasta la primera vuelta, las interacciones de Michelle en las redes sociales fueron de 12,2 millones, frente a los 2,4 millones de la esposa de Lula. La única certeza, sin embargo, es que ambas parecen alejadas del mundo real de las mujeres brasileñas que luchan por encontrar un trabajo y mantenerlo, y que a menudo son el único sustento de sus familias.

