Uruguay retoma la vacunación contra el covid en menores de 13 años luego de que la Justicia revocara la suspensión

El Tribunal de Apelaciones Civil de 6° Turno revocó la sentencia del juez Alejandro Recarey que suspendía la vacunación contra el covid-19 en menores de 13 años. El dictamen había sido emitido el 7 de julio y aplicaba de manera inmediata. Según el tribunal, el abogado demandante -Maximiliano Dentone- no cumplía con los requisitos legales para presentar la demanda e incumplió varios aspectos procesales.

A partir de este jueves los 5.800 niños dentro de la franja etaria que tenían habilitada la segunda dosis podrán dársela y aquellos que no hayan recibido ninguna dosis pueden concurrir sin agenda previa.

A principios de este mes la Justicia uruguaya había suspendido la vacunación contra el covid-19 en menores de 13 años, luego de que el juez Alejandro Recarey hiciera lugar al recurso de amparo presentado por el abogado Dentone.

En esa instancia el juez solicitó al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a Presidencia publicar “todos los contratos de compra”, informar sobre “la composición de las sustancias a inocular” y elaborar un texto que se entregue a los responsables de los menores de edad con información sobre las vacunas. Pocos días después, el MSP y Presidencia apelaron al fallo para revertir la decisión del juez Recarey. Este martes un tribunal decidió revocarlo y retomar la vacunación en la franja etaria afectada.

El tribunal consideró que Dentone no tiene legitimación para presentar esta demanda debido a que no se encuentra dentro la franja etaria afectada y ni tiene legalmente menores a cargo. (AP Foto/Matilde Campodonico)

Según informó El País, el tribunal entendió que Dentone “no tiene legitimación” para promover un recurso de amparo contra la vacunación a un niño en su calidad de abogado y ciudadano, ni en representación de los intereses de los menores de trece años de edad.

“Esgrime tener familiares menores de edad –lo que por supuesto no prueba– pero no invocó, y menos aún acreditó, tener a su cargo ni representar legalmente a un menor de dicha edad. [...] No basta invocar la calidad de ‘interesado’ sin explicar la misma y menos aún aportar prueba de ello”, indicaron las ministras.

Por otro lado, el tribunal entendió que el fallo del juez Recarey no respetó el principio de separación de poderes: “El órgano judicial no puede obligar a la Administración a ejercer, de determinada manera, competencias que son de su resorte exclusivo”.

Además, el expediente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) debido a que el tribunal constató una posible irregularidad en la solicitud por parte del abogado en cuanto a que la acción de amparo se presentó luego de vencido el plazo establecido por la ley. Ese había sido uno de los argumentos presentados por el MSP, Presidencia y Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

La respuesta del ministro de Salud

“El Covid en niños provocó que 150 criaturas estuvieran en CTI; el día que llegó la sentencia había 5 en CTI que no estaban vacunados. Pero no hubo ningún niño en CTI por la vacuna”, dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí). Respecto a la información solicitada por el demandante, Salinas reconoció que aunque se firmaron acuerdos de confidencialidad, los datos “se van a conocer en algún momento.

Salinas, en tanto, dedico unos minutos a “desmentir” ciertos aspectos que consideraba necesarios: “He callado demasiado tiempo”. En primer lugar se refirió a las vacunas: “Cada lote cumplió con las especificaciones establecidas” y “hubo un control absolutamente estricto”.

Por otra parte, pidió que se tenga “la más plena seguridad de que las vacunas no son experimentales” y que “pasaron entre tres y cuatro fases de estudio” antes de ser suministradas. “Tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de todos estos temas, las vacunas son seguras, eficaces y efectivas”, señaló el ministro.

Más repercusiones

La noticia fue celebrada en redes por distintos médicos, científicos y políticos de distintos partidos.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, calificó como un “alivio” la noticia. “Retomaremos la vacunación, que no debió haberse frenado”.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, trató de “escandaloso” al fallo que suspendió la vacunación y sostuvo que es “increíble que haya personas que quieren prohibir que otros se vacunen” y que al mismo tiempo “gozan de la libertad de no vacunarse”.

El investigador y director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República,Julio Medina, se manifestó en Twitter y dijo que, dada la inmensa atención que tuvo, el tema vacunación “tuvo su propio grupo de desinformación.

El tema vacunación trajo una inmensa atención pública y generó su propio grupo de desinformación. En un entorno pandémico inicialmente volátil e incierto, la comunicación en salud ha tenido un desafío enorme para empoderar a audiencias con circunstancias de vida diversas.

El diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía también hizo un comentario sobre la sentencia del Tribunal de Apelaciones. “Pocas veces he visto una sentencia más lapidaria y crítica del accionar de un juzgado, que la emitida por el TC 6to turno contra la sentencia del Juez Recarey sobre el tema vacunas. Lapidaria es poco. Confirma lo que todo pensante previó: no puede abusarse de la magistratura ¡Bien!”, escribió.

Del otro lado del espectro político, la diputada por el Frente Amplio, Cristina Lustemberg, dijo que “es una muy buena noticia”. “La continuidad en el cuidado de las políticas de salud pública en la protección y prevención de enfermedades a través de la vacunación debe preservarse”, añadió.

