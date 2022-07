Chile: una emblemática empresa cierra una de sus sucursales por el hartazgo de sufrir violentos asaltos

La empresa Carlos Herrera cerrará a fines de mes una sucursal en la capital de Chile por el aumento de la delincuencia. (Imagen BiobioChile)

Una reconocida empresa chilena ha decidido cerrar unas de sus sucursales porque están agotados de los robos que han sufrido. “Esto ya no para”, comentaron sobre el aumento de la delincuencia.

La empresa a cargo de tomar la radical decisión se llama Carlos Herrera, y es conocida en el ramo de la distribución y comercialización de productos de acero. Los consecutivos robos y asaltos, y la sensación de inseguridad en el país, han provocado que la organización cierre una de sus sucursales en comuna Quinta Normal, en la capital de Chile.

La responsable de comunicar esta decisión fue Claudia Herrera, gerente de la compañía que hace más de 60 años está prestando sus servicios a la comunidad. Los hechos de violencia en contra de la sucursal los llevaron a tomar esta drástica decisión.

“A partir de siete meses atrás nos han asaltado dos veces y muy violento. Entra esta gente que piensa que hay mucha plata, se encuentran con que no hay plata necesariamente importante, y terminan asaltando a la gente que trabaja ahí”, dijo Herrera a BioBíoChile.

Según Herrera, los robos han sido “muy violentos y con armas” y que parte de esta violencia la reciben quienes trabajaban en el lugar, específicamente las “vendedoras mujeres a las que les roban sus carteras y celulares con pistola en cabeza, y las obligan a abrir una caja de fondo que no tiene mayor valor”.

Por todo lo anterior es que Herrera informó la drástica decisión de cerrar la sucursal ubicada en la comuna de Quinta Normal. “No puedo seguir en un sector que el día de mañana, ni Dios lo quiera, vayan a disparar por un celular. El cargo de conciencia para uno sería tremendo”, dijo la gerente.

“Lo que yo gasto hoy día en seguridad es una brutalidad, es un ítem gasto-empresa importante. Yo tengo que tener guardias de día, de noche, ya no un solo guardia, tener cámaras, tener luz”, dijo Claudia, quien agregó que “mi miedo es que se descontrole un tipo y le dispare a alguien. Me muero de pena y susto. La responsabilidad para uno es inmensa”.

Tras 20 años de funcionamiento la sucursal de Quinta Normal de la empresa Carlos Herrera cerrará y sus 35 trabajadores serían reubicados en diferentes puntos, por lo que nadie sería despedido. El término está programado para el 29 de julio. “En general estamos viviendo momentos tan difíciles y que uno no le ve vuelta atrás, y empiezas a tomar este tipo de decisión. Mi visión es que esto ya no para, entonces prefiero no arriesgar a la gente”, finalizó Herrera.

Delincuencia en Chile

Para el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el momento actual de Chile es “sin duda el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”. Entre los delitos que están afectando al país en esta verdadera ola de violencia imperan el homicidio, los robos con violencia y en algunos casos hasta el secuestro y el sicariato.

Según cifras de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), desde el 1 de enero del 2022 al 26 de junio de 2022 se han contabilizado 413 homicidios en todo el país, 92 casos más que en el 2021. Por otra parte, la utilización de armamento también ha aumentado. Si en el año pasado se registraron 166 muertes por armas de fuego, este año ya van 256.

El robo a vehículos es también unas de las preocupaciones de las autoridades. Según cifras de Carabineros de Chile, en el primer semestre de 2022 se registraron 22.779 robos de vehículos, una cifra que es mayor a la del año pasado, que llegó a 12.993 para el mismo período.

Otro delito que ha aumentado drásticamente es el portonazo, es decir, el robo de vehículos desde la entrada o salida de los hogares. Según cifras entregadas por Carabineros, este delito ha aumentado en un 115% en el país. Si en el 2021 hubo 2.838 de estos casos, en lo que va de este año se han incrementado a 6.104.

