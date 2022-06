Balacera dejó cuatro heridos en una exclusiva fiesta en Santiago de Chile

Cuatro heridos dejó la balacera ocurrida al interior de la fiesta "Nikkita".

Una feroz balacera ocurrió al interior de una concurrida fiesta en Chile. El enfrentamiento arrojó cuatro personas heridas y múltiples daños materiales en lugar.

La fiesta “Nikkita” tuvo lugar al interior del Espacio Riesco, un conocido centro de eventos ubicado en Santiago de Chile. Según información policial, el enfrentamiento se habría desarrollado en el sector VIP del recinto, cuando un grupo de personas inició una discusión que terminó en disparos con armas de fuego.

El enfrentamiento terminó con cuatro personas heridas. Dos de estas fueron trasladadas hasta el Hospital San José, otra a la Clínica Santa María y otra a la Clínica Indisa. El mayor de Carabineros, Rodrigo Pérez, informó que gracias a que la productora del evento mantenía dos ambulancias en el lugar, las víctimas fueron trasladadas a diversos recintos asistenciales.

“El personal de Carabineros se constituye en el lugar, a raíz de una situación que habría ocurrido producto, al parecer, de una discusión entre sujetos al interior de una fiesta que se estaba desarrollando en un centro de eventos de la comuna”, informaron las autoridades.

Con el transcurso de los minutos se informó que no había detenidos y que los hechos no estaban totalmente esclarecidos . “El cómo iniciaron los hechos aún no se ha esclarecido, la Fiscalía dispuso la concurrencia de personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para desarrollar la cronología de cómo comenzaron los hechos”, dijo el mayor Pérez.

Por su parte, el Espacio Riesco enfrentó las críticas y negó su responsabilidad por la balacera ocurrida en el lugar. En su declaración la empresa sostuvo: “Estas actividades son desarrolladas y operadas por productoras externas, por lo que solo es un facilitador del recinto”.

“A cada una de estas productoras Espacio Riesco les exige que cuenten con todos los permisos y autorizaciones requeridas por las distintas autoridades, así como otros requerimientos adicionales que aseguren a los visitantes y personal operativo un correcto funcionamiento de la actividad”, comunicó Espacio Riesco.

Una fiesta polémica

Horas después de la balacera se conocieron detalles de la fiesta “Nikkita”, la cual se caracterizaba por los altos precios que exigía para el sector VIP y para el consumo de bebidas alcohólicas.

Por ejemplo, la “Mesa Tres” de la fiesta incluía 10 pulseras VIP, 1 botella de whisky, 1 espumante, 8 bebidas y 2 bebidas energéticas por $800.000 (USD 904) mientras que sumar una pulsera más tenía el valor de $100.000 (USD 113).

Los elevados precios de consumo en la fiesta “Nikkita” se doblan al conocer las condiciones de la “Mesa Dom Perignon”, una de las más exclusivas del evento, la que consistía en la entrega de 12 pulseras, 1 botella premium, 1 botella Dom Perignon, 8 bebidas, 2 bebidas energéticas y snacks por un valor de $1.500.000 (USD 1.693).

