La familia de la ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez recurrirá a los tribunales internacionales tras la condena a 10 años de prisión

Carolina Ribera (izquierda), hija de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Anez, sostiene un cartel que dice "Libertad para Jeanine". REUTERS/Claudia Morales

La familia de la ex presidenta boliviana Jeanine Áñez anunció este domingo su intención de acudir a instancias internacionales para recurrir la sentencia publicada el viernes por la que la ex mandataria fue sido condenada a diez años de prisión por el caso ‘Golpe de Estado II’.

Los hijos de Áñez aseguran que el proceso judicial tuvo “irregularidades” y por ello llevarán el caso al extranjero. Carolina Ribera, hija de Áñez, explicó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque “ya se han agotado todas las instancias en Bolivia y aquí no hay justicia”. Ribera considera que en el juicio se cometieron “varias irregularidades” y “violaciones a los derechos humanos”, según recogió el diario boliviano El Deber.

“En la vía internacional ya no hay partidos políticos, ya no hay injerencia política, ya no hay venganza, ya no hay amiguitos que den órdenes. Se hará justicia, se va a hacer lo que corresponde, lo legal y se va a dejar en vergüenza a las autoridades del país”, añadió.

“No vamos a abandonar nunca a mi madre. Ella hizo lo correcto. Mi madre es una presa política. Sabemos que este juicio fue totalmente injusto. Hubo muchas irregularidades. Se vulneraron todos los derechos de mi madre. Entonces vamos a ir por la vía internacional y (ahí) encontraremos justicia”, explicó José Armando Ribera Áñez.

Áñez en prisión preventiva desde marzo de 2021-- está acusada en el marco de lo acontecido en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente, Evo Morales, abandonó el cargo. Dos días después, la propia Áñez, entonces senadora, asumió la Presidencia de Bolivia. Como cabía esperar, la sentencia contra Áñez ha reabierto la enorme fractura política en el país.

La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, fue condenada este viernes a 10 años de prisión acusada de haber realizado un golpe de estado contra su antecesor, el izquierdista Evo Morales en 2019, anunció el tribunal.

Áñez fue condenada este viernes a 10 años de prisión por los acontecimientos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019. El fallo la sentenció por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dio conocer su sentencia condenatoria de 10 años, a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada preventivamente.

En su alegato final, la ex mandataria se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidenta, quien se define como “presa política”.

La ex presidenta interina Jeanine Áñez es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria.

Por otra parte, la oposición boliviana anunció movilizaciones país en protesta contra la sentencia.

“A partir de la próxima semana, iremos generando movilizaciones”, aseguró el opositor Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

El ex presidente Morales (2006-2019), por su parte, dijo en Twitter que “10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia”.

Áñez, que cumplirá 55 años el lunes, completará la pena en la cárcel de mujeres de La Paz donde ha estado en prisión preventiva los últimos 15 meses. Además, tendrá que pagar un monto aún no especificado por daños al Estado.

(Con información de Europa Press)

Seguir leyendo: