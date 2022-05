Un podcast de la Universidad de Texas narra la persecución de Rafael Correa al diario El Universo

El podcast Crooked Power de la Universidad de Texas en Austin narra la persecución correísta en contra de diario El Universo.

El Moody College of Communication de la Universidad de Texas en Austin estrenó un nuevo podcast que cuenta la historia del diario El Universo, el medio de comunicación que enfrentó la persecución del ex presidente Rafael Correa que demandó a un editorialista y a los directivos del medio por un artículo de opinión.

El podcast lleva por nombre Crooked Power (poder torcido) y describe la historia del periódico ecuatoriano que ha sido el centro de una controversia que incluso llegó a la CIDH. Los episodios son presentados por César Pérez, cuya familia ha sido propietaria del periódico durante generaciones, y Maya Fawaz. El propósito del podcast, según se lee en su sitio web, tiene como objetivo retratar la importancia de la libertad de prensa no sólo en Latinoamérica, sino en todo el mundo.

Los dos primeros episodios de Crooked Power, narrado en inglés, ya están disponibles en las plataformas de streaming Spotify y Apple. Los tres episodios restantes se estrenarán semanalmente cada martes. El Universo de Ecuador confirmó su participación como colaborador asociado en el desarrollo de este trabajo periodístico.

El podcast es producido por The Drag Audio Production House, del Moody College of Communication. The Drag es una organización sin fines de lucro que se creó en el 2019, en ella participan estudiantes y alumnis de la facultad estadounidense.

En 2011, el Poder Judicial ecuatoriano falló en primera y segunda instancia a favor del ex presidente Rafael Correa, quien acusó a Palacio de calumniarle por su columna de opinión publicada el 6 de febrero de 2011. Los directores del diario El Universo fueron también demandados como actores coadyuvantes. La condena para los acusados fue de tres años de prisión y el pago de un total de USD 40 millones. Aunque luego Correa “perdonó” a los acusados, Palacio tuvo que exiliarse en Estados Unidos.

Rafael Correa empezó una batalla judicial por un artículo de opinión que publicó El Universo en 2011

En diciembre de 2021, una década después de la persecución correísta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a favor de Emilio Palacio y de los directivos Nicolás, César y Carlos Pérez del diario El Universo, en la causa que iniciaron por una sentencia que el ex presidente Rafael Correa consiguiera en su contra en la justicia local por una columna de opinión escrita por el primero de estos. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por las violaciones a los derechos humanos de los mencionados en el ejercicio del periodismo y ordenó varias medidas de reparación integral.

El tribunal internacional de justicia confirmó la decisión el 24 de noviembre pasado y la resolución judicial llegó a los correos electrónicos de los abogados del diario el 21 de diciembre. La Corte concluyó que en la columna “No a las mentiras”, publicada el 6 de febrero de 2011 y que analizaba las consecuencias del 30 de septiembre de 2010, fecha en la que ocurrió un el amotinamiento policial, se ejerció el derecho humano a la libertad de expresión como materia de interés público, por lo que es de interés general y por tanto “gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático”.

Emilio Palacio recibió la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Oficial de parte del presidente Guillermo Lasso.

En consecuencia, agregó, la sentencia conseguida por el ex presidente Correa, y las sanciones civiles impuestas con motivo de dicha condena constituyeron una violación a la libertad de expresión de las partes acusadas. Asimismo, la Corte concluyó que Palacio fue obligado a abandonar el país y renunciar a su cargo como consecuencia del juicio y otros delitos penales, lo que resultó en que se violara su derecho a movilizarse libremente, residir y a trabajar.

Según la Corte, el Estado reconoció su rol en la violación a los derechos a la separación de funciones, a la inmediación judicial, al debido proceso a la irretroactividad de la ley. Por tanto, concluyó que el Estado es responsable por las violaciones de los derechos registrados como al principio de legalidad y no retroactividad, y a las garantías judiciales como a la protección judicial constantes en distintos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

SEGUIR LEYENDO: