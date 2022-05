Un hombre golpeó a su hijastro hasta la muerte en Ecuador

Imagen referencial (Foto: Archivo/ EL COMERCIO)

Un nuevo caso de maltrato infantil conmociona a Ecuador. Un hombre de 31 años fue detenido por haber golpeado hasta la muerte a un bebé de 18 meses. A pesar de que los médicos intentaron salvarlo, el pequeño murió después de varias horas de agonía. El agresor era el padrastro del niño, quien mantenía una relación con la mamá del menor, que apenas tiene 16 años.

La Policía fue alertada por la agresión. El pequeño primero acudió a un dispensario médico en el sur de Guayaquil, pero luego fue derivado al Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante por la gravedad de sus heridas. El infante tenía golpes en la cabeza y otras partes de su cuerpo.

El fiscal del lugar realizó el levantamiento del cadáver y la unidad de criminalística también recogió el cuerpo para los procedimientos de ley. La muerte del niño sucedió la madrugada del 19 de mayo.

El hombre que fue detenido tenía una biblia en su mano cuando llegó a las oficinas de la Policía. Lo acompañaban su suegra y la madre del bebé. El agresor dijo que trató de corregir el comportamiento del pequeño niño.

Este no es el primer caso de agresiones a menores. Este mismo mes, en Cuenca, a 196 kilómetros de Guayaquil, una niña fue golpeada hasta la muerte por la pareja de su madre. El agresor golpeó a la pequeña provocándole heridas en su cara y en las extremidades, además la estranguló. Los moradores del sector donde sucedió el hecho casi lincharon al agresor, pero la Policía intervino y lo detuvo.

La tía de la menor contó a los medios que apenas cinco días antes de la muerte, la niña compartió con su padre biológico en casa de su abuela. Cuando la visita terminó la pequeña no quiso regresar con su madre y pidió a su papá: “No me dejes, quiero quedarme contigo”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ya advirtió que uno de los mayores retos de Ecuador con respecto a la niñez es la lucha contra la violencia hacia los menores. De acuerdo con la Unicef en Ecuador “casi el 40% de los niños, niñas y adolescentes recibe un trato violento por parte de sus padres. El 26% por parte de sus profesores. El 60% es testigo de peleas entre alumnos, y 4 de cada 10 se siente inseguro en el transporte público”.

SEGUIR LEYENDO: