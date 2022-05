Se filtraron los detalles de la ostentosa boda de Lula da Silva: vinos importados, ambientación exclusiva y un riguroso secretismo

Lula y Janja contrareán matrimonio el próximo 18 de mayo (foto montaje)

El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 años, se casará el próximo 18 de mayo con su novia Rosângela da Silva, más conocida como Janja , una socióloga de 55 años con la que empezó una relación cuando estaba preso acusado de delitos de corrupción. Y aún cuando los novios intentaron mantener en secreto los detalles y la locación del evento, la prensa brasileña develó los ostentosos planes.

En su columna semanal, el periodista brasileño Leo Dias contó cada una de las elecciones del ex presidente y aseguró que Janja se encargó personalmente de decidir la ambientación, el menú y los costosisimos productos que se consumirán en la fiesta. Es que, el líder de izquierdas esta vez se decidió por el lujo y la suntuosidad.

La fiesta se celebrará en el lujoso espacio del Grupo Bisutti, en San Pablo

La fiesta tendrá lugar en el sofisticado espacio del Grupo Bisutti, en San Pablo, y durará nueve horas . El día del evento, la fachada del salón de fiestas estará aislado con cercas especialmente trasladadas al lugar para permitir sólo el acceso de los vehículos de las personas invitadas, todo coordinado por el equipo de seguridad de la pareja.

El día del evento, además, el ex mandatario prohibió a todos los empleados del lujoso lugar el uso de teléfonos móviles. Teme que se filtren imágenes o información . Dias confirmó que hasta los aparcacoches, que no tendrán acceso al interior del salón, recibieron la orden irrevocable de dejar los móviles en casa.

La invitación a la boda

La prensa brasileña, que cita un informe confidencial de los organizadores del evento, reveló también que la gastronomía fue un “punto clave” para la pareja. Dias confiesa que los altos requisitos quedaron plasmada el día de la degustación, cuando Lula y Janja hicieron una serie de observaciones sobre lo que les gustaría mejorar, desde el sabor hasta la presentación de los platos. Una vez que se tomaron en consideración las exigencias, los organizadores planearon un buffet con una variedad impresionante, con al menos 11 islas de variadas posibilidades gastronómicas: comida árabe, pasta, carne y una variedad de aperitivos.

El ex mandatario exigió estrictas medidas de seguridad para que no se filtren los detalles pero la prensa brasileña ya obtuvo mucha información

El menú de cinco estrellas ofrecerá en total 11 opciones de bebidas , incluyendo vinos espumosos, vino blanco, vino tinto y cerveza Heineken.

Es que, además de la barra de bebidas proporcionada por la casa de fiestas, Lula y su prometida compraron bebidas extra premium: 36 unidades de un vino tinto argentino, otras 60 unidades de un vino español y 114 unidades de vino espumoso de origen nacional.

El buffet contará con al menos 11 islas de variadas posibilidades gastronómicas.

Lula y Janja contrataron toda la decoración para la ceremonia a un equipo especial que no forma parte del plantel de Grupo Bisutti. El grupo está liderado por un arquitecto cuyo nombre no trascendió y a quién, afirma Dias, se le encomendó la misión de modificar completamente el espacio a gusto del ex mandatario.

En cuanto al entretenimiento de los invitados, la pareja eligió varios artistas, aunque el detalle no figura en el documento.

Luiz Inacio Lula da Silva y Rosangela da Silva comenzaron su relación cuando el ex mandatario estaba preso por orrupción (AFP)

El lugar elegido para la fiesta es de los más lujosos de la ciudad. “La Villa Bisutti Casa do Ator, tiene un concepto clásico y romántico. El espacio para eventos garantiza una alta calidad en todos los servicios para que la celebración sea un éxito de principio a fin”, promete el salón en su sitio web. Según detalla, su infraestructura se adapta a las necesidades de cada propuesta deseada. “¡Su evento social estará marcado por momentos importantes con mucha comodidad y seguridad!”, recalca.

Lula y Janja supervisaron personalmente la organización del evento

El espacio del Grupo Bisutti tiene una superficie de mil metros cuadrados, siete metros de altura, un escenario suspendido para atracciones musicales y un jardín vertical, con capacidad para hasta 200 invitados. Sin embargo, se cree que el ex mandatario sólo invitó a su círculo más íntimo.

La lista de invitados incluye nombres como Chico Buarque, Gilberto Gil, Daniela Mercury y Martinho da Vila; Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, el ex gobernador de Piauí Wellington Dias, la ex gobernadora de Río de Janeiro Benedita da Silva; el senador Jaques Wagner, la ex presidenta Dilma Rousseff . También se espera que asistan Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin.

