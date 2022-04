El senador estadounidense Marco Rubio pidió “priorizar” el vínculo con Uruguay

Marco Rubio hizo un pedido público al gobierno de Estados Unidos para acercarse más a Uruguay, que está cerca afirmar un tratatado de libre comercio con China (REUTERS/Octavio Jones)

Pocos días antes de que el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, viaje a Estados Unidos para reunirse con Antony Blinken, el secretario de Estado americano, un senador de ese país dejó por escrito en una carta que sería positivo que Washington se acerara a Uruguay.

El autor del comunicado es Marco Rubio, un senador de la oposición americana, que dejó en claro dos razones por las cuales generar el vínculo, informó el diario El País. La primera es que Uruguay es un país confiable, por su historial de credibilidad y pago de deuda externa. La segunda, es que hay que prestar mayor atención al acercamiento de China a este y a otros países.

El senador por el estado de Florida, al sureste del país, pidió que el gobierno americano desarrolle “vínculos aún más estrechos” con Uruguay. “Mientras el Partido Comunista China (PCCh) -el mayor adversario geopolítico de EE.UU.- corteja al gobierno uruguayo con un acuerdo de libre comercio, Uruguay permanece accesible a equilibrar su comercio realizando más exportaciones hacia Europa y EE.UU.”, escribió.

El mensaje cayó bien en la Torre Ejecutiva, sobre todo en los momentos previos en que Bustillo y sus asesores preparan el viaje a Washington para el 10 de abril, la semana entrante. “Para Uruguay es un viaje central. Estados Unidos es una potencia y, más allá de lo diplomático, cualquier acuerdo que se alcance puede ser muy importante”, comentó una fuente anónima del gobierno al diario, ya que hay un acuerdo de mantener un “perfil bajo” entre ambos países.

Actualmente, Estados Unidos no tiene un embajador en Uruguay. La última persona en ocupar ese cargo fue Kenneth S. George, que terminó con su puesto en enero de 2021. Bustillo pretende tocar este tema durante su viaje ya que, desde ese momento, la máxima autoridad diplomática americana en Uruguay es Jennifer Savage, quien oficia de encargada de negocios.

Desde que Bustillo fue puesto como canciller, este es el segundo viaje que realiza a Estados Unidos. En octubre de 2020, lo recibió en Washington Michael Pompeo, diplomático, y en ese viaje, “se analizaron las múltiples posibilidades de potenciar los contactos a todo nivel y profundizar los lazos comerciales”, informó Cancillería. Este viaje oficial es el primer contacto uruguayo con las nuevas autoridades del gobierno de Biden, ya que las previas fueron con Donald Trump aún al mando.

El viaje del canciller Francisco Bustillo a Estados Unidos está precedido por la visita a Uruguay que hizo la subsecretaria de Estado americana, Wendy Sherman, a principios de noviembre de 2021 Foto: Francisco Bustillo

Este viaje, además, está precedido por la visita a Uruguay que hizo la subsecretaria de Estado americana, Wendy Sherman, a principios de noviembre de 2021. En esa instancia, se reunió con el canciller y con el presidente, Lacalle Pou.

“Realmente no creo que Estados Unidos, al menos hoy, esté considerando la posibilidad de iniciar negociaciones profundas con Uruguay; ojalá me equivoque”, dijo el canciller Bustillo en junio de 2021, frente a la Comisión de Relaciones Internacionales de Diputados. En aquel momento, no imaginaba que la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con Uruguay fuera de interés para ese país.

Sin embargo, el viaje de Bustillo se concretó luego de una invitación recibida meses atrás por Estados Unidos. A pesar de las posibles alianzas diplomáticas en las que pueda estar interesado Washington, para Lacalle Pou lo más importante es encontrar réditos comerciales para Uruguay. Remarcó que ni él, ni su gobierno, se mueven por afinidades ideológicas y agregó que “si tengo la obligación de defender los intereses nacionales, haré lo que todos ya saben: abrir Uruguay al mundo”.





