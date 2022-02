La foto de la futura ministra del interior de Gabriel Boric de compras en un exclusivo mall de Chile generó polémica en las redes sociales

Polémica por ida de futura ministra del Interior a exlcusivo mall capitalino

Izkia Siches estuvo en el centro de la polémica en las últimas horas en Chile y todo por una fotografía que le tomaron haciendo una compra en un exclusivo mall de Santiago. La nueva ministra del Interior acudió a la tienda Desigual de Casacostanera. Allí otra persona la fotografíó y publicó la imagen en su cuenta de Twitter con un cáustico mensaje. “Predica y no lo practica. Hoy miércoles Izkia Siches comprando en Casa Costanera de Vitacura, disfrutando de las bondades del capitalismo”, escribió la mujer.

Otros comentarios no tardaron en aparecer: “Boric se va a vivir a una casa de 500 metros cuadrados, Izkia comprando en tiendas exclusivas... Confirmado! Oficialmente comenzó la ‘igualdad’”; “Los comunistas luchan por el pueblo, para todo lo demás usan Visa”, fueron algunos de los comentarios que distintos usuarios publicaron en Twitter.

Horas más tarde, Siches respondió a través de su Instragram personal y afirmó que “jamás imaginó” que acudir a comprar a un mall podría generar algún tipo de polémica, agregando que en las próximas semanas debe ir a 2 matrimonios y desde que empezó la pandemia ha tenido pocas oportunidades de ir a comprar.

“Por la pandemia no he ido mucho al mall para evitar las aglomeraciones y además porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda pero ahora eso es más flexible. Habitualmente iba al Plaza Egaña que me queda más cerca de mi casa y es amplio. En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente. Me levanté tempranito y me fui a Casa Costanera, jamás imaginé que eso terminaría en una polémica”, indicó la expresidenta del Colegio Médico.

Siches se defendió y dio explicaciones a través de su red social Instagram

“Me pareció una buena idea ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos, tiene tiendas de guaguas y un H&M que está casi vacío. Con mi nuevo cuerpo necesito probarme la ropa antes de comprarla, todavía no logro achuntarle a mis tallas y cuando compro por internet, no he tenido buenas experiencias”, expresó.

En la ocasión, la médica también aseguró que seguirá caminando por lugares públicos una vez asumido el cargo. “Próximamente seré ministra del Interior pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que me vean en el mall, en el súper o en la calle para que se vayan acostumbrando”, sostuvo Siches.

Finalmente, Izkia Siches compartió las imágenes de las cosas que compró: ropa para ella y su hija Khala.

Obviamente la publicación generó reacciones. El senador electo, Luciano Cruz-Coke por medio de su Twitter dijo que “Casa Costanera es un lugar agradable, bonito y cierto, más caro. La gracia de una sociedad libre y en una economía de libre mercado es que cada uno elige gastar sus ingresos donde tiene gusto y ganas”.

Luego, el diputado agregó que “Izkia está en todo su derecho e ilustra lo que es el Chile de hoy. Ni más ni menos”.

Sin embargo, no fue su único comentario, ya que luego una seguidora le dijo “senador, el tema es el doble estándar de ella y otros. Me da igual dónde compre, sabemos que el capitalismo sigue siendo el mejor sistema”.

Entonces, el senador electo manifestó que “claro que es doble estándar, sin embargo prueba que es que el sistema funciona, permite movilidad y promueve la libertad. Mejor ejemplificado, imposible”.

Quien también se refirió a la visita de Siches, pero de forma irónica, fue el diputado electo del Partido Republicano Cristián Araya: “me parece mal que se critique a la comunista y futura ministra Izkia Siches por ir de compras a las tiendas más caras de Santiago, en este caso, ubicadas en un icónico centro comercial de lujo del sector oriente”.

“No por hablar contra los ricos debe dejar de vivir y comprar como ellos”, añadió.

A través de su cuenta de Instagram mostró lo que se compró en el exclusivo mall, ropa para ella y para su hija Khala

Pero no todo fueron críticas para la futura secretaria de Estado de Gabriel Boric. Muchos usuarios también ironizaron con los cuestionamientos vertidos contra Izkia Siches. “Cuando sepan que no cocina a leña y mantiene su comida en un refrigerador se van a morir”; “Increíble que Izkia compre ropa y no ande a guata pelá, una vergüenza”; “Khé, que Izkia no fabrica su propia ropa con retazos de tela recogidos y sacos de harina!?”, fueron algunos de los posteos en su defensa.

Además, Patricia Muñoz, defensora de la Niñez le escribió por medio de Twitter: “Para la próxima vamos juntas” ante lo cual la ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) le respondió: “te llevaré de guardaespaldas”.

Por su parte, la futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo: “Jefa Izkia Siches, nos va a tener que llevar a comprar zapatos con Begoña Yarza (próxima ministra de Salud) y Javiera Toro (próxima ministra de Bienes Nacionales)”.

“Nalca tendrá que hacer una línea de zapatos para ministras”, contestó Siches.

