Chile: escándalo por una fiesta en lanchas, motos de agua y hasta un helicóptero en medio de un exclusivo lago en el sur del país

Polémica por fiesta en lago del sur de Chile, jóvenes festejaron en lanchas, motos de agua y hasta un helicóptero

El fin de semana la localidad de Pucón, en el sur de Chile, estuvo en el ojo de las redes sociales. A través de TikTok se viralizaron videos de una fiesta en el Lago Villarrica, región de La Araucanía (a 798 kilómetros de Santiago). Lo polémico de esta fiesta es que fue en medio del lago, en lanchas, motos de agua y hasta un helicóptero, por lo menos un centenar de jóvenes se ven bebiendo y disfrutando. Todo esto, en medio de un alza, que no cesa, en las cifras de casos de Covid-19 en el país.

La Armada está desarrollando una investigación para identificar a los participantes de la fiesta que estaban a bordo de una veintena de lanchas en el lago Villarrica.

El alcalde de Pucón, Carlos Barra explicó que “la Armada intervino rápidamente en esta fiesta e hizo una operación de fiscalización de las matrículas, de los padrones de navegación y cursó muchísimas infracciones. Todas estas lanchas están registradas en la Capitanía de Puerto de Pucón”.

“Nadie tenía conocimiento de que iba a haber esta fiesta. Ellos por WhatsApp media hora antes se citan independientemente del lugar donde esté la lancha del propietario”, comentó en entrevista con Mega el alcalde.

El jefe comunal aseguró que los participantes del festejo “en su mayoría son veraneantes, que tienen sus segundas viviendas acá y que tienen sus embarcaciones, que las disfrutan en el lago, que salen con sus familias y todo lo demás”.

“Más del 80% por no decir el 90% son gente que llegó a veranear y que ya a fines de febrero ya no está en Pucón. Pero se dieron el gusto de hacer este espectáculo que para nosotros como comuna nos molesta, porque no debiera de ocurrir”, sostuvo la autoridad municipal.

El miércoles 2 de febrero, la comuna se transformó en la primera de la región en retroceder a la Fase 2 de Transición en el plan Paso a Paso de manejo de pandemia por el aumento de los contagios de coronavirus, lo que llevó incluso a que el municipio suspendiera actividades de verano.

El seremi de Salud (s) Alex Olivares sostuvo que ven “con preocupación como diversas personas participan de fiestas y eventos particulares donde se observan grandes aglomeraciones sin respetar las medidas sanitarias ni de autocuidado”.

La autoridad sanitaria en la región de La Araucanía aseguró que los participantes de fiestas masivas, como la ocurrida en Pucón y que se viralizó por redes sociales, podrían arriesgar multas cercanas a los $55 millones por infracción grave al Plan Paso a Paso.

Convocan a una fiesta en lanchas y helicóptero en Chile, en medio de alza de contagios Covid-19

A un año de otra fiesta clandestina, multas sin pagar

Un hecho muy similar ocurrió en Año Nuevo 2020-2021. Una masiva fiesta clandestina en una vivienda en Cachagua en la comuna de Zapallar, región de Valparaíso (a 167 kilómetros de Santiago), en el momento más álgido de la pandemia y donde había más restricciones, como por ejemplo, el toque de queda, que restringía el tránsito de personas desde las 02.00 de la madrugada del viernes 1 de enero y se extendió hasta las 07.00 del mismo día.

La segunda semana de 2021, el Gobierno informó que Zapallar aumentó sus casos de covid-19 en un 307%. “Si alguien se muere, ya saben a quién irle a preguntar”, sentenció Katherine Martorell, quien se desempeñaba como subsecretaria de Prevención del Delito en aquel momento.

Han pasado 13 meses de aquel hecho y ninguno de los 37 detenidos ha pagado la multa cursada por la autoridad sanitaria. Pese a la relevancia de los familiares y el acomodado estatus social de los participantes, ninguno ha pagado la multa, según denunció el diputado Andrés Celis. El monto adeudado que asciende a 3.585 UTM, equivalente a más de 186 millones de pesos.

La gran mayoría de las personas sumariadas se encuentran dentro del plazo para realizar el pago de manera voluntaria, aunque todavía no lo hacen. Sin embargo, nueve de ellas están en proceso de “cobranza”. Esto quiere decir que se dictó sentencia, fueron notificados, pero ya venció el plazo para que paguen la multa voluntariamente.

En estos últimos casos, “la resolución es enviada al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que efectúe la cobranza judicial de dicha multa”, señalaron desde la Seremi de Salud de Valparaíso.

