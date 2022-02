Dos uruguayos y un argentino lanzaron la primera criptomoneda del polo

El Chukker Polo Token será la primera criptomoneda en el mundo dedicada al polo, un deporte que en Uruguay se juega de manera élite

El Chukker Polo Token será la primera criptomoneda en el mundo dedicada a un deporte que, en Uruguay, practican unos pocos. En un contexto donde por primera vez la selección uruguaya se dirige al mundial de polo, la criptomoneda permitirá transacciones de otros productos y se lanzó al mundo este martes 1 de febrero.

Los creadores son los uruguayos José Ignacio y Juan Pablo Portela (dueños de la compañía Metaverso Polo Game que armó el único videojuego dedicado en el mundo a esa especialidad deportiva) y Jonathan Maggi, el argentino experto en operaciones con criptodivisas y crypto trading. Desarrollaron la moneda digital de esa forma, uniendo caballos, tecnología e innovación.

El propio nombre es un guiño al deporte, ya que los “chukker” son cada uno de los períodos en los que se divide un partido, como si fuera un “tiempo”. La moneda permitirá que se comercie libremente dentro del mundo del polo y así acceder a experiencias exclusivas y VIP, además de poder comprar productos oficiales y realizar transacciones vinculadas con el deporte.

“Esta cripto no solo permitirá comprar productos o servicios relacionados al deporte, sino que podrá usarse para comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, como cualquier cripto convencional, siempre y cuando la persona cuente con una billetera electrónica con tokens Chukker”, comentó Juan Pablo Portela, CEO y cofundador del Metaverso Polo Game.

Según declaró su hermano gemelo, José Ignacio Portela, la seguridad de la criptomoneda Chukker (abreviada “$CHK”) cuenta, al igual que todo este tipo de finanzas, con la tecnología de cadena en bloque, blockchain, permitiendo que no haya “intermediación en las operaciones, lo que reduce fricción y costos” y, además, suma el beneficio de que “es muy difícil de ‘hackear’”.

Para realizar el Polo Game se tuvo que conseguir los derechos de imagen de todos los jugadores de polo uruguayos, argentinos y de otros países

La intención es que “el uso de la moneda se expanda en todo el mundo” y que Uruguay se coloque en la vanguardia de la innovación en el mundo del polo. La criptomoneda podrá adquirirse a través de la página web www.chukker.org o mediante el asesoramiento de cualquiera de los dos hermanos Portela a través de Telegram.

También operará a través de la plataforma de compraventa de Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas que comercia más de 100 activos digitales y que, desde 2018, es considerada la plataforma de intercambio con el mayor volumen comercial del mundo. Próximamente, un chukker también podrá adquirirse en Coin Market Cap, CoinGecko y Dex Tools.

Otras tecnologías

Los hermanos Portela también fueron los encargados de desarrollar una colección de cascos de polo en formato NFT (tóquenes no fungibles, por sus siglas en inglés) que tienen las banderas de países como Argentina, España, Estados Unidos, Inglaterra y Uruguay. Los mismos se van a subastar entre el 1 y el 15 de febrero con un valor base de 1.500 dólares.

Habiendo empezado a jugar al polo a los 11 años en el Río Negro Polo Club, al oeste de Uruguay, porque su padre administraba una estancia rural en esa localidad, los gemelos también fueron pioneros en la creación del videojuego de polo. Fue el primero en el mundo y se llama Polo Game.

Para realizarlo, consiguieron los derechos de imagen de todos los jugadores de polo, lo que significó definir quién es parte de la élite de polo en un país donde son tan pocos los jugadores como lo es en Uruguay. Sin embargo, el videojuego logró miles de descargas y la cuarta posición en las tiendas de aplicaciones de IOS y Android. Entre marzo y abril de 2022 lanzarán la segunda etapa de Polo Game.

Con información de EFE