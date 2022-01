Sigue la polémica en Ecuador por el regreso presencial de las clases

Aunque las autoridades nacionales han permitido el regreso a las aulas, la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil ha sancionado a seis instituciones educativas por recibir estudiantes (Foto: Twitter de Cynthia Viteri)

Las autoridades del Ministerio de Educación del Ecuador y la municipalidad de Guayaquil no resuelven sus discrepancias sobre el retorno voluntario a clases de los niños y adolescentes. Aunque las autoridades nacionales han permitido el regreso a las aulas, la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil ha sancionado a seis instituciones educativas por recibir estudiantes.

La escena más paradójica del conflicto se dio el último lunes, cuando la ministra de Educación, María Brown, acudió a un colegio de Guayaquil para dar la bienvenida a los estudiantes que voluntariamente regresaban a las aulas. Mientras esto sucedía, los funcionarios municipales estaban a las afueras de la institución para clausurar y sancionar al establecimiento por no acatar las disposiciones de la alcaldía.

En medio del conflicto, los contagios en la ciudad portuaria del Ecuador no cesan y según datos de la municipalidad, las muertes por coronavirus incrementaron y pasaron de 5 a 19 por día. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, incluso escribió un hilo en Twitter dirigido a la ministra Brown donde aclaraba que no aceptará el retorno a clases por el incremento de contagios y por los niños afectados. Viteri escribió: “Cuando los niños hayan completado su esquema de vacunación, al igual que los maestros, estarán dadas las condiciones de bioseguridad para que los niños retomen las clases presenciales. De lo contrario es poner en riesgo su salud, lo que jamás avalaré”.

La alcaldesa agregó: “ Le recuerdo ministra que en Guayaquil hay 10 niños en terapia intensiva por COVID-19 y otros 40 hospitalizados. Para mí es inaceptable eso, no sé para usted ”. Lo que Viteri no señaló es que los niños que están en terapia intensiva “poseen enfermedades congénitas que comprometen su salud” , según declaró Joyce Andrade, la pediatra infectóloga del Hospital del Niño Roberto Gilbert donde están los menores en las unidades de cuidados intensivos, a diario Expreso.

Andrade también indicó que “si bien es cierto que tenemos un incremento en las hospitalizaciones en el Gilbert, no todas son primariamente por COVID. Es decir, de los 44 ingresados (hasta el pasado 22 de enero), el 35% de los pacientes ha sido diagnosticado aquí, pero ha llegado a urgencias por otras patologías e incluso accidentes. Del porcentaje restante, el 50% se encuentra en salas de hospitalización con un cuadro de salud estable y sin necesidad de oxígeno. Solo un 15% ha ingresado a cuidados intermedios o a la UCI”, recogió el diario.

Los planteles sancionados por el Municipio de Guayaquil deberán pagar una multa de USD 2.975 y permanecerán cerrados por 30 días. Además, según la municipalidad “las decisiones del COE Nacional son generales, son nacionales, pero las realidades de cada cantón, las asume el COE Cantonal”. Además, Viteri ha dicho que solo quedan tres semanas para que se terminen las clases, por ello los alumnos en Guayaquil deberán continuar bajo modalidad virtual.

No obstante, el viceministro de educación ha indicado que según la Ley de Interculturalidad, la administración de la educación depende de la Cartera de Estado y no de los municipios, salvo de que se tratase de instituciones educativas municipales: “Aún así, nosotros como Ministerio de Educación hemos determinado que las instituciones pueden estar abiertas si sus comunidades educativas así lo deciden, es decir sus padres, sus madres de familia. Las instituciones de sostenimiento fiscal que son regentadas por el Ministerio de Educación son de competencia de nosotros y el uso de suelo que corresponde al Municipio no interfiere en este caso”.

La vacunación sigue siendo clave para contener los contagios. En Guayas, la provincia a la que pertenece Guayaquil, hay un 72% de vacunados desde los 5 años con el esquema completo anticovid. A nivel nacional, el 59% de los niños entre 5 y 11 años ya cuenta con las dos dosis de la vacuna, mientras que el 74% de adolescentes entre 12 y 17 años está completamente vacunado. Para los niños entre 3 y 4 años, el Ministerio de Salud ha anunciado la aplicación de la vacuna desde febrero de este año.

