Polémica en Chile: una Diputada antivacuna tiene COVID-19 y dejó a toda su bancada sin poder asistir al Congreso

Todo inició el miércoles de la semana pasada, cuando la bancada de Diputados del Partido Socialista (PS) y el senador y presidente del partido, Álvaro Elizalde se juntaron a almorzar. Ese fue el principal foco de preocupación para el Congreso. Ayer por la tarde llegó el aviso a la mesa de la Cámara de que la diputada socialista, Jenny Álvarez, quien no cumplía con sus vacunas dio positivo a covid. Por consecuencia a toda la bancada del PS se les aplicará el protocolo de emergencia por ser eventuales contactos estrechos y deberán cumplir una cuarentena.

El confinamiento afecta a los 15 integrantes de la bancada. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen de Renovación Nacional (RN), confirmó que la bancada del PS que acudió hoy a Valparaíso deberá permanecer en aislamiento preventivo y a la espera de sus exámenes PCR, tras el contagio de la diputada.

Adicionalmente se había confirmado otro caso durante el fin de semana de un diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y que llevó a cuatro parlamentarios a realizar cuarentena por ser considerados contacto estrecho, los que no asistieron a Sala este lunes.

Ambos casos fueron revelados ayer por la tarde al término de la sesión. Diego Paulsen tuvo conversaciones con el secretario de la corporación Miguel Landeros. Ambos finalmente acordaron entregar una versión oficial, pero sin revelar nombres ni individualizar a la bancada afectada en cumplimiento a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.

“ Hay dos diputados con casos activos . El primero de ellos fue notificado durante el fin de semana y (por ese caso) tenemos en cuarentena a cuatro personas como contactos estrechos. Y el día de hoy (lunes), hemos sido notificados de una diputada que dio positivo de coronavirus y hemos hecho seguimiento inmediatamente” , informó.

Esto generó un problema en las votaciones, ya que este martes estaba previsto votar dos reformas de quórum especial: una que protege a denunciantes de delitos administrativos y otra que crea un departamento para tratar ciertos delitos en Rapa Nui. Las votaciones se suspenderán y el miércoles se retomarán, esperando que algunos de los legisladores retornen.

Ley pareja no es dura

El caso de Jenny Álvarez abrió una controversia. Su situación había sido manejada con sigilo por las autoridades de la corporación en vista de que la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y su mismo fuero parlamentario la protegen. Ella no podía ser obligada a vacunarse y menos aun a negarle el derecho a voto y a participar en la sesiones del Congreso.

Si bien las normas del Pase de Movilidad rigen para todos los ciudadanos, según el presidente de la Cámara, Paulsen “hay una diferencia tremenda de quien es diputado y quien no , porque la Constitución establece el derecho constitucional de los parlamentarios a asistir y poder votar en la Sala de la Cámara de Diputados” y añadió “ lamentablemente si fuera por mí que ningún parlamentario (viniera a votar sin sus vacunas), pero no estamos en dictadura, estamos en un régimen democrático”.

Por otra parte, el ex presidente del Colegio Médico y diputado socialista Juan Luis Castro, admitió que el caso de su compañera de bancada “ha sido complejo”. “Ella ha tenido una convicción propia que en su momento yo mismo y varios parlamentarios, y la mesa le hizo ver lo improcedente que era mantenerse al margen de la vacunación , entendiendo que la ley hoy no exige obligatoriedad. Pero sí exige a los funcionarios tener Pase de Movilidad y esa regla no se cumplió ahí. Lo hicimos ver”, dijo.

Según Castro las explicaciones que ha dado para no inocularse son “argumentaciones propias de filosofía, de creencias y de ideas muy particulares respecto del virus y la pandemia. No podría ser intérprete de ella en este caso”.

