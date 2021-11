Chile: el candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric se contagió con la variante Delta del covid

El candidato presidencial chileno Gabriel Boric resultó positivo al COVID-19

El candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, Gabriel Boric, anunció que su contagio es con variante Delta y tuvo que presentar un certificado de su médico para aclarar que en cuando presentó síntomas de COVID-19 se realizó de inmediato un PCR, descartando así la información difundida por un medio local en donde se afirma que durante dos días continuó con su campaña pese a estar con fiebre y malestares propios del mal.

El diputado por Magallanes dio a conocer una carta de su médico, el doctor Gonzalo Díaz, quien afirma que “el paciente no acudió al Hospital Clínico de la Universidad de Chile para atención médica”, esto luego que fuera publicada una nota en la que se afirmaba que el diputado “tuvo síntomas de COVID-19 desde el domingo, pero continuó por dos días con actividades”, texto apoyado por la supuesta ficha clínica del hospital. Sin embargo, el centro médico aludido descartó que Boric haya acudido a sus instalaciones por síntomas relacionados a la pandemia. Mediante un comunicado, afirmaron que el candidato “ha sido paciente de nuestra institución. Sin embargo, en las últimas semanas no ha concurrido hasta nuestras dependencias para recibir atención médica, por tanto, no ha existido registro clínico reciente”.

Tras la polémica, el aspirante a La Moneda dijo esperar que con esto se aclare la polémica. “Es increíble que ni el desmentido del Hospital de la Universidad de Chile sea suficiente para que corrijan las noticias falsas sobre mi estado. Agradezco esta nota del doctor que me atendió para ver si, de una vez por todas, se acaban las mentiras”, afirmó.

En tanto un total de 54 personas resultaron ser contactos estrechos del parlamentario, por lo que deberán hacer cuarentena. Entre ellos, figuran cuatro de los siete candidatos presidenciales, además de dos diputados, a quienes se suma la senadora Yasna Provoste, candidata a La Moneda por la Democracia Cristiana, con quien había compartido en un foro junto al resto de los abanderados.

Seis de los siete candidatos a la presidencia de Chile se encuentran en cuarentena por ser contacto estrecho con Gabriel Boric, positivo para COVID-19.

Las secuelas de estas cuarentenas podrían afectar la votación de la acusación constitucional que se tramita en el congreso contra el presidente Sebastián Piñera, por la venta del proyecto minero Dominga por parte de sus hijos a un empresario cercano al mandatario, transacción que se realizó en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y en la que se condicionaba el pago de una tercera cuota si no era cambiado el estatus de la zona de las obras para que no fueran declaradas bajo protección medioambiental. Parlamentarios por su parte plantean una particular solución para que los afectados puedan alcanzar a votar la Acusación Constitucional contra el presidente Piñera.

La votación se realizará en la Cámara de Diputados este lunes, y en ellas no podrán participar los diputados Boric y Giorgio Jackson, quien figura entre los contactos estrechos, lo que dejaría a la oposición con dos votos menos, a lo que se suman a algunos parlamentarios que hasta el momento se declaran indecisos. Esto podría impedir llegar a los 78 apoyos necesarios para aprobar la medida.

Por ello surgió la idea de poder votar telemáticamente, tal como ocurría durante el Estado de Excepción Constitucional que se aplicó durante la primera parte de la pandemia y que finalizó el pasado mes de septiembre. La iniciativa por ahora está descartada pues requiere una reforma constitucional.

La alternativa que está tomando fuerza es aplicar un vacío en las normas de la cámara: no hay límite de tiempo para las intervenciones. De esta forma, parlamentarios plantearon tomar la palabra y hacer extensas declaraciones. Así, la discusión podría verse en la necesidad de continuar al día siguiente e incluso por una segunda jornada, lo que le daría la posibilidad a los afectados de cumplir los plazos fijados por la cuarentena y así poder asistir a la Cámara de manera presencial para formular su voto. Al respecto, el diputado Jaime Naranjo, explicó que “vamos a aplicar la Ley Lázaro. Perfectamente un parlamentario o algunos parlamentarios pueden estar hablando 48 horas, 72 horas, hasta que los enfermos caminen”.

Una situación similar es la que ocurre en el Senado, en donde se votará el cuarto retiro del 10% de las pensiones el próximo martes, instancia en que no podrá estar presente por ser contacto estrecho la candidata Yasna Provoste. Sin embargo, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, abrió la posibilidad de cambiar la votación para el miércoles y así permitir a la abanderada de su partido cumplir con la votación.

