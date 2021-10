Escándalo en Uruguay: un edil filmó a otra mientras estaba en la ducha y ella salió a perseguirlo por el hotel

El edil del Partido Naciona Israel Acuña fue acusado por su compañera de partido, Tatiana Loitey de filmarla mientras se duchaba en su habitación

En Uruguay, un edil es un concejal o un miembro de un gobierno municipal. En el marco del congreso anual de ediles que se llevó a cabo en Paysandú ocurrió un incidente que generó escándalo.

El edil Israel Acuña, miembro del Partido Nacional que gobierno Uruguay y nacido en el departamento de Soriano (al oeste del país), fue acusado de grabar un video con su celular a una edila, de su misma lista y departamento, mientras se duchaba.

Según Tatiana Loitey, cuando se dio cuenta que la estaba enfocando con un celular, se envolvió con una toalla rápidamente y salió a perseguirlo por el hotel en el que se estaban hospedando los ediles. Le exigió que borrara las imágenes y, ante el escándalo, él le entregó su celular para que lo hiciera.

Luego de lo sucedido, al edil se le ordenó que volviera al finalizar el congreso, según el medio local Agesor. Este martes se convocó a una reunión urgente de ediles del Partido Nacional para debatir a cerca del episodio sucedido en el Congreso y tomar una decisión al respecto.

Allí se decidió pedirle la renuncia al edil Acuña y pasar el caso a la Comisión de Asuntos Internos de la Junta Departamental. También se derivará a la Comisión de Ética del partido, informó un comunicado.

Pablo Iturralde, presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, dijo que se contactó con ambos ediles y que Loitey relató que “vio una mano que se le metía por la ventanilla, donde se vio desnuda a sí misma”, informó el diario El País.

Al mismo tiempo, Iturralde le informó al edil que el caso pasaría a la Comisión Ética, quien tendría en cuenta ambas versiones, pero que también le dio su opinión personal al respecto de lo sucedido. El presidente del Directorio entiende que debería dar un paso al costado y presentar la renuncia.

Sin embargo, Acuña declaró que estaba “muy tranquilo” porque lo que había hecho era una broma, según dijo a Telemundo. Sostuvo que conoce a Loitey hace tiempo y que tienen confianza entre ellos. “Soy una persona de hacer bastantes bromas, de chivear. Es mi estilo realmente”, afirmó.

Con respecto a lo sucedido, relató que entró a bañarse y que en la pared pegada a la de su habitación, oía que “las compañeras estaban con música y duchándose. Yo, que soy de bromear, saco la mano para afuera por la ventana y digo: ‘foto’. Eso fue todo lo que dije. Cuando digo ‘foto’ escucho el escándalo, los gritos, me patea la puerta”.

El relato continúa con que le dio el celular enseguida, para que viera que no había fotos, y le pidió disculpas por la broma. “No pensé que se lo fuera a tomar así. No era para hacer el escándalo ese”, agregó.

Por su parte, la excandidata a la Intendencia de Montevideo y actual presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, señaló a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: “Acabo de hablar con Tatiana para solidarizarme con ella después de la violencia que tuvo que enfrentar el viernes en Paysandú. Ninguna mujer tiene que vivir esto”.

“Ni foto, ni filmación, ni broma. No hay excusas. No queremos que nos represente gente así”, agregó Raffo.

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini, que también es miembro del Directorio, afirmó que lo sucedido es “un hecho grave” y que si Acuña no da un paso al costado, “hay que mandarlo a la Comisión de Ética”, según Telemundo. Según Gandini, lo sucedido es una “enorme falta de respeto, ética, madurez, máxime cuando corresponde a una persona que representa a los ciudadanos en la Junta Departamental”.

Hasta el momento no se realizó ninguna denuncia a nivel policial, ni en Fiscalía de Paysandú, de Soriano o de Montevideo.

