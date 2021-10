Polémica en Uruguay por los pollos flacos que entrega el Gobierno para las ollas populares

El sociólogo Juan Pablo Labat criticó a través de Twitter la flacura de los pollos que entrega la organización Uruguay Adelante, a través del Ministerio de Desarrollo, a las ollas populares.

El sociólogo Juan Pablo Labat criticó a través de Twitter la flacura de los pollos que entrega la organización Uruguay Adelante a las ollas populares.

La contratación de esta empresa, por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), fue cuestionada en abril de 2021. Por un lado, la organización Ollas Por Vida Digna consideró que todo ello implicaba una tercerización por parte del Mides y que, por lo tanto, tendría un costo mucho más alto.

Por su parte, el sindicato del Mides habló de su disgusto en cuanto a que se asignara una suma de dinero tan grande a través de una modalidad de compra directa, sin pasar por procesos de licitación. Agregaron que era peor que se hiciera a través de “una fundación sin ninguna trayectoria de trabajo en políticas sociales” y “habiendo una unidad ejecutora”, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA).

Este viernes, Labat ilustró su crítica con una foto que se le envió de tres pollos que recibió una de las ollas populares a las que aporta alimento el Ministerio. “Esto entregó el MIDES a través de Uruguay Adelante a una olla para 150 a 200 platos. Horas cocinando para descongelar y más para deshuesar y sacar algo de carne. Un abuso del trabajo voluntario de quienes hacen las ollas. Ah, y quieren exoneraciones fiscales por repartir esto”, escribió. Labat fue director de Evaluación y Monitoreo del Mides durante el gobierno anterior, el del presidente Tabaré Vázquez.

A su comentario respondió Santiago Pérez Gazzano, referente de Uruguay Adelante. Se generó, entonces, un intercambio entre varios usuarios. Pérez Gazzano remarcó que la cantidad de gallinas que se entregan depende del peso, no de la unidad.

Otros de los usuarios defendieron la postura de Labat y comentaron que las gallinas que reparte Uruguay Adelante pueden ser incluso más chicas y delgadas que las que aparecen en la imagen.

Pérez Gazzano agregó que lo que sucede es que la calidad de las gallinas no es la mejor por motivos que escapa a ellos. Al parecer, no hay gallinas de mejor calidad en el mercado uruguayo. Además, negó la literalidad de lo que dijo Labat: no se entregan solo tres aves para una olla donde comen 150 personas, sino que se entregan más.

“Decir que UA entrega esa cantidad de carne para esa cantidad de gente, es mentira. Decir que UA entrega ese tipo de carne, es cierto. Como también que para compensar el tamaño, se entregan varias unidades más. De forma de mantener el gramaje neto de carne por porción”, comunicó.

En un hilo, continuó: “El año pasado, frente a la situación por demás compleja que enfrentamos, hubo quienes le pusieron el hombro para que aquellas personas más vulnerables tuvieran carne en su comida. La industria avícola donó durante varios meses hasta 12 toneladas de carne de gallina por semana”.

“Uruguay Adelante compra dos tipos de gallina: una pesada, que antes se exportaba, de la cual compramos toda la producción nacional. Otra liviana, la que el año pasado se recibía sin problemas, y ahora se utiliza para completar, ya que no hay suficiente de la pesada”, detalló después.

“Claramente, nos gustaría poder entregar todo de la gallina de mejor calidad. Pero no tenemos cómo. No hay en el mercado producción suficiente para nuestra demanda ¿Y otras carnes? Valen como mínimo el doble. Para los volúmenes que manejamos, es imposible”, justificó.

Muchísimos usuarios respondieron al intercambio de twits. Algunos, incluso, adjuntaron fotos de las gallinas de un tamaño similar a las que adjuntó Labat.

Según a los datos del Sistema de Monitoreo Avícola, en el período enero-octubre 2020, se faenaron 24,3 millones de aves, un volumen de casi 59 mil toneladas. El 95% de la faena de aves correspondió a pollos de engorde y el peso promedio en pie de los mismos pasó de 2,9 kg en 2019 a 3,07 kg en 2020.

