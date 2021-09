Pidieron el cierre y disolución de la fundación que lideraba la viuda del dictador Augusto Pinochet

Augusto Pinochet junto a su esposa, Lucía Hiriart (EFE)

Autoridades chilenas han solicitado a la justicia la disolución de una conocida fundación que lideró la viuda de Pinochet y que administraba grandes cantidades de dinero y propiedades fiscales.

Se trata de CEMA Chile (Centro de Madres), una fundación que tenía el objetivo de “proporcionar bienestar espiritual y material a la mujer chilena”. Fue fundada en 1957 por el presidente Carlos Ibáñez del Campo pero se hizo conocida en la dictadura militar cuando Lucía Hiriart, viuda de Pinochet, asumió la presidencia de esta iniciativa hasta el 2016.

La petición del cierre de CEMA fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) quienes cursaron una demanda de disolución y cancelación de personalidad jurídica ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, según publicó el diario El Mercurio.

En enero del 2019, CEMA cerró definitivamente sus puertas cuando el último inmueble de la fundación fue recuperado. En total se rescataron 83 bienes raíces avaluados en $7.629.663.535 (USD 9.765.969) mientras que otros cinco quedaron fuera de la transacción y que tienen un valor de $39.365.136 (USD 50.387).

CEMA Chile además devolvió $26.506.005 (USD 33.927) de manera voluntaria a la justicia para evitar un embargo. En total el Estado chileno logró recuperar $18.063.404.993 (USD 23.121.158) desde las arcas de la fundación.

El 2018 el ex ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, declaró que las propiedades devueltas por CEMA Chile fueron dispuestas rápidamente para cumplir objetivos de carácter social, tanto en el área privada como pública.

En ese año también hubo un acuerdo entre el CDE, el Ministerio de Bienes Nacionales y Guillermo de la Barra, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Este consistió en que cuando se hubiese transferido el patrimonio de CEMA se solicitaría la disolución. No se podía hacer antes porque después del traspaso completo la fundación no podría cumplir su objetivo social por no tener trabajadores, ni sede, ni directorio.

De esta forma se inició el cierre definitivo de CEMA Chile, la fundación que fue considerada por mucho tiempo como una “maquinaria de propaganda y caja chica” de la familia Pinochet.

CEMA Chile y Lucía Hiriart

Lucía Hiriart, Augusto Pinochet, Juan Perón y María Estela Martínez de Perón.

Tiempo después del inicio de la dictadura militar en Chile el 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar ordenó que la esposa y viuda del general Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, asumiera la presidencia de CEMA Chile.

Al asumir la presidencia Lucía Hiriart nombró a esposas de generales cercanos a Pinochet para conformar “una extensa red de monitoras voluntarias”. Posteriormente CEMA Chile inició la instalación de sedes en territorios fiscales a lo largo del país, lo que fue cedido gratuitamente por la Junta Militar.

Buena parte de los recursos económicos de CEMA Chile provenían de distintas partes: importantes eran los aportes de la Lotería de Concepción y de la Polla Chilena de Beneficiencia, los que fueron suprimidos recién el 2016 tras aprobar una ley en el Parlamento.

Por otro lado, según el libro “Pinochet S.A.: la basa de la fortuna” escrito por Ozren Agnic Krstulovic, el dictador ordenó que se compraran los productos de CEMA Chile sin ninguna licitación de por medio, lo que significó una gran entrada económica para la fundación.

El 2015 una investigación periodística reveló que Lucía Hiriart se estaba enriqueciendo debido a la venta y alquiler de las propiedades fiscales entregadas a la fundación por un monto de $6.300 millones (USD 8.091.861) hasta el año de la publicación del artículo.

Querellas y defensa en Londres

Lucía Hiriart, Augusto Pinochet y Margaret Thatcher posan en medio de la detención del dictador en Londres. (AP Photo/Ian Jones, pool)

En agosto del 2016 un grupo de parlamentarios comunistas presentaron una querella contra Lucía Hiriart por eventuales delitos de malversación de caudales públicos, distracción indebida de dineros y apropiación indebida.

Lo anterior se ejecutó en medio de la investigación del juez Guillermo de la Barra en contra de CEMA Chile por los delitos de apropiación, venta de inmuebles fiscales y uso de recursos para la defensa de Pinochet en Londres.

En 1998 el dictador fue detenido en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón. Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) reveló que en ese tiempo CEMA Chile ejecutó un giro de USD 50.000 a la presidenta de la fundación, Lucía Hiriart, “para solventar los gastos derivados de la detención de su cónyuge Augusto Pinochet Ugarte en Londres”.

El CDE en ese entonces manifestó que el giro para la defensa de Pinochet “no se ajusta a los objetivos de la fundación” y que en la contabilidad de CEMA Chile “tanto la entrega como la devolución de estos fondos no están del todo claros”.

En la actualidad Lucía Hiriart tiene 98 años de edad y goza de buena salud a pesar de las múltiples hospitalizaciones que ha sufrido en este último tiempo.

