Ballotage en Perú: el jurado electoral todavía no definió al ganador pero Pedro Castillo ya prometió modificar la Constitución

Simpatizantes del candidato a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, se reúnen a las afueras del Jurado Nacional de Elecciones (Foto: REUTERS/Ángela Ponce)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú estimó que antes del próximo 15 de julio se podría proclamar finalmente al vencedor de las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta se llevó a cabo el pasado 6 de junio.

El portavoz de la entidad Luis Alberto Sánchez confirmó que ya se están revisando las 243 apelaciones restantes y que dicho trabajo avanzará “hasta acabar lo antes posible y devolver el asunto a primera instancia”.

En declaraciones a la emisora RPP, Sánchez afirmó que la proyección se ha realizado teniendo en cuenta la “cantidad de peticiones de anulación que han sido presentadas en primera instancia y la cantidad que han sido posteriormente apeladas”. “Es una cantidad inusual, sin precedentes en los últimos procesos electorales”, añadió.

Imagen de archivo de una sesión del Jurado Nacional de Elecciones de Perú

“Hay que hacer un cálculo aproximado de lo que queda pendiente para poder tener una fecha aproximada de cuándo podrían ser proclamados los resultados y tener el acta general”, indicó.

En este sentido, explicó que se han planteado 370 apelaciones, pero solo 270 han sido elevadas al JNE. “El pleno del JNE ya ha estado revisando los expedientes y va a continuar en los próximos días hasta acabar toda la carga lo antes posible y devolver a primera instancia para seguir el curso que corresponde”, afirmó Sánchez.

Castillo prometió modificar la constitución

El candidato presidencial peruano Pedro Castillo. EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Pedro Castillo, el candidato que según el ONPE obtuvo más votos en el ballotage de hace unas semanas, ya se comporta como presidente electo y prometió modificar la constitución.

En un acto con dirigentes sindicales en el distrito de Rímac, Castillo sostuvo: “Llegando al poder no seremos sordos ni mudos, como siempre hemos criticado. Por eso, el 28 de julio, iniciando el mensaje a la nación, vamos a poner frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la asamblea nacional constituyente para redactar la primera Constitución del pueblo”.

Durante la campaña, Castillo había asegurado que no tocaría la carta magna. “Vamos a ser respetuosos de esta Constitución y sus instituciones hasta que el pueblo lo decida”, había dicho en junio.

Al respecto, Castillo consideró que “hay que hacer una Constitución digna. Regresemos a nuestras provincias para que el agricultor, el comerciante, el maestro, entre otros, participen en la convocatoria. La lucha recién comienza. El Perú necesita un cambio estructural”.

“Hay que cambiar esta Constitución porque el pueblo no la hizo. Tenemos que tener una Constitución con olor, color y sabor del pueblo. No es necesario de hacer una Constitución con tantos artículos y capítulos. Frente a eso, que todos los sectores tengan la oportunidad y sean escuchados. Les pido ser vigilantes del Gobierno. No lo vamos a fallar ya que tenemos toda una agenda”, concluyó

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori, with second vice-presidential candidate Patricia Juarez, walks from the government palace after delivering a letter requesting an international audit of the vote, in Lima, Peru June 28, 2021. REUTERS/Angela Ponce

Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a Pedro Castillo con el 50,12% de los votos, por delante de la opción que representa Keiko Fujimori, que con el 49,87% de las papeletas ha pedido la anulación de actas.

El lunes pasado Keiko Fujimori solicitó al presidente de Perú, Francisco Sagasti, que pida una auditoría internacional sobre el ballotage presidencial. “La solicitud que se hace al presidente es para que haga un llamado a expertos internacionales, como se realizó en Bolivia”, dijo a periodistas tras entregar una carta con su pedido en la sede del Ejecutivo peruano.

La candidata leyó luego el contenido de la misiva donde le expresa a Sagasti que “se sirva requerir a organismos internacionales la realización de una auditoría electoral”.

La candidata presidencial Keiko Fujimori (Foto: REUTERS/Sebastian Castañeda)

El objetivo, señaló Fujimori, es que “una entidad independiente pueda revisar los padrones electorales, actas de votación, listados de electores, sistema informático utilizado entre otros, y determine si es que los resultados procesados y contabilizados por la Organización de Procesos Electorales (ONPE) representan el fiel reflejo de la voluntad popular”.

El fujimorismo alega un supuesto fraude en las elecciones, pero observadores de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea dijeron que los comicios fueron limpios y respaldaron la labor de la ONPE y del Jurado Nacional Electoral (JNE).

Aliados de la candidata dijeron que tienen la esperanza de concretar la auditoría a través de la OEA. Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas por la agencia AFP indicaron que los autorizados para pedir eso a la OEA son “el Poder Ejecutivo de Perú o el JNE, no un grupo de ciudadanos”.

Perú vive en tensión permanente desde hace tres semanas porque todavía falta que el JNE termine de revisar las impugnaciones de miles de votos presentadas por Fujimori antes de proclamar al ganador.

Los fujimoristas empezaron sus reclamos al tercer día del escrutinio, cuando Castillo revirtió la ventaja inicial que tenía su candidata hasta ese momento. En las manifestaciones los simpatizantes de Fujimori claman por “nuevas elecciones”, en tanto los seguidores de Castillo exigen que se lo proclame ganador.

(Con información de EuropaPress y AFP)

SEGUIR LEYENDO: