La historia de la enemistad que dividió por años al fútbol chileno y que tuvo su fin en un abrazo entre Arturo Vidal y Claudio Bravo

El momento de la reconciliación entre Claudio Bravo y Arturo Vidal

Tras estar casi cuatro años peleados, los dos principales referentes de la Selección Chilena de Fútbol hicieron las pases luego de una serie de conflictos extrafutbolísticos que dividieron a estos deportistas y cuya enemistad terminó este miércoles con un abrazo.

En específico, se trata del mediocampista del Inter de Milán de Italia, Arturo Vidal, y del arquero del Betis de España, Claudio Bravo, quienes se pelearon y discutieron en 2017 tras la no clasificación de Chile al Mundial de Fútbol de Rusia.

Por medio de una transmisión en vivo desde el Instagram, la cual fue emitida desde la cuenta del futbolista Mauricio Isla, ambos jugadores hicieron las pases frente a sus compañeros y ante el país, quienes celebraron la reconciliación de ambos referentes.

La transmisión de la reconciliación se realizó desde uno de los comedores del hotel donde se está alojando la Selección Chilena en Brasil, debido a la competición de la Copa América 2021. Allí, Bravo y Vidal estaban sentados uno al lado de otro, en compañía de otros dos referentes del equipo, como lo son Mauricio Isla y Gary Medel.

Tras una petición grupal, ambos futbolistas se pusieron de pie y luego se abrazaron, sellando así tres años de continúas enemistades, y de dimes y diretes entre ambos debido al fracaso futbolístico del 2017 camino a Rusia.

El origen de la enemistad entre Bravo y Vidal

El polémico mensaje de la esposa de Claudio Bravo, cuando Chile quedó fuera de ir al mundial de Rusia 2018.

El 10 de octubre del 2017, Chile se enfrentó a Brasil en un partido clave para sellar la clasificación a Rusia 2018. A pesar de que Chile venía de ser bicampeón de la Copa América, tras superar por dos veces consecutivas a Argentina en la final, todo terminó mal contra los planes de “La Roja”.

En esa jornada, Chile perdió 3-0 contra los brasileños, confirmando así que no irían a Rusia 2018.

Tras este fracaso, los ánimos se calentaron y la esposa y la suegra de Claudio Bravo se refirieron a una serie de supuestas indisciplinas, haciendo referencia a la más notoria de ellas: el accidente protagonizado por Arturo Vidal el 16 de junio de 2015, cuando tras ir al Casino Monticello, a las afueras de Santiago, el jugador chocó su Ferrari a alta velocidad, siendo detenido por Carabineros cuando se disputaba la Copa América de ese año.

Por esto, según las palabras de Carla Pardo, esposa de Bravo, pronunciadas horas después de la derrota de Chile contra Brasil, algunos seleccionados “cuando se ponen la camiseta tiene que ser con profesionalismo”, además agregó que “yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban”.

En tanto, la suegra de Claudio Bravo, Pilar Lizana, continuó prendiendo la mecha, y manifestó que “todo el mundo sabía que Vidal llegaba curado (ebrio)”. Además sostuvo que “sabíamos lo que estaba pasando en la selección, y no porque Claudio lo cuente. Nosotros tenemos gente que trabaja en el casino Monticello y que nos cuenta”.

Las réplicas entre Bravo y Vidal

El primer abrazo en público entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, al finalizar el partido entre Chile y Uruguay, el lunes pasado

Los dardos de la esposa y de la suegra de Bravo calaron profundamente en Vidal, y de igual manera en la selección chilena, sellando así la separación entre ambos.

Tras ser consultado Vidal por los dichos de los familiares de Bravo, éste manifestó el 24 de agosto del 2018 que “con Claudio (Bravo) no tengo relación. Como no nos hemos juntado porque no jugamos el Mundial, no he hablado”.

El 28 de diciembre de 2018, Vidal fue nuevamente consultado por su rencilla con Bravo, en donde este manifestó que “¿con quién tengo que reconciliarme? Yo no soy el entrenador, y es el técnico el que decide si llama a Marcelo Díaz, a Claudio Bravo o a Charles Aránguiz. Serán siempre bienvenidos. Si hay algún roce, se arreglará”.

En tanto, Claudio Bravo se refirió por primera vez a su alejamiento con Vidal el 8 de junio de 2018. En aquella instancia, destacó que “no tengo nada que hablar con él ni con nadie, creo que cada uno tiene las cosas claras. Vidal no es la selección de Chile, Bravo no es la selección de Chile, y no tengo que hablar absolutamente nada ni pedir perdón a nadie”.

Mientras que Vidal respondió el 29 de agosto de 2020 que “los códigos los conozco, respeto a mis compañeros y no comparto cuando somos amigos en los triunfos y cuando no se gana, se pierde la amistad, la lealtad. Hemos estado en la Selección, pero amigos no vamos a ser nunca más”.

Un abrazo previo esperanzador

Durante el partido de Chile contra Uruguay de este lunes 21 de junio por la Copa América 2021, al finalizar el cotejo que terminó en un empato 1 a 1, Bravo y Vidal se abrazaron al finalizar los 90 minutos, bajo la atenta mirada de Luis Suárez quien fue compañero de ambos en el Barcelona de España.

Lo anterior fue un gesto que fue catalogado como “esperanzador” para que ambos referentes se decidieran a dejar atrás sus rencillas personales, para privilegiar de una vez por todas a la selección chilena.

El gesto rindió frutos días después, luego que Vidal y bravo sellaran su reconciliación en frente a su equipo, y ante el país durante esta semana.

