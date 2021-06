Disidentes cubanos exigieron ante la ONU la liberación de los presos políticos en la isla

La disidencia protestó ante la sede de la ONU al grito de "¡Viva Cuba Libre!"

Un grupo de disidentes cubanos se concentró este miércoles ante la sede de la ONU, en Nueva York, para exigir la liberación de los presos políticos coincidiendo con la discusión de una resolución sobre el embargo de Estados Unidos en la organización internacional.

Lo hicieron con una instalación compuesta por un garrote vil y cajas con las caras de personas encarceladas que varios activistas se colocaron en la cabeza, una composición inspirada en obras del artista Luis Manuel Otero, cara visible del opositor Movimiento San Isidro, que este año pasó cuatro semanas ingresado e incomunicado en un hospital de La Habana.

“El mensaje de hoy ha sido muy sencillo, de una justicia muy elemental, que es libertad para los presos políticos”, manifestó a la agencia EFE el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, uno de los líderes de la protesta. Según Álvarez, los “presos políticos” son la “cresta de un problema sistémico” en Cuba que incluye adoctrinamiento, censura política y ausencia de libertades.

La protesta tuvo lugar mientras en la Asamblea General de la ONU se discutía una resolución presentada por la dictadura cubana para reclamar el fin del embargo estadounidense sobre la isla, un documento que se viene aprobando anualmente desde 1992 con gran apoyo internacional.

Álvarez defendió que esa política se critique en organismos multilaterales, pero aclaró que el embargo no puede ser usado como una justificación para recortar libertades. “Yo soy alguien que está en contra del embargo. Creo que es una política ilegal e injusta. Eso en términos morales, pero incluso en términos políticos me parece que ni siquiera es efectivo”, explicó.

Un hombre se manifiesta con las manos esposadas en su espalda, mientras otros sostienen flores con las caras cubiertas con cajas con los rostros de presos políticos cubanos (@ProactivoM)

Para el escritor cubano, reconocido este año con el Premio Don Quijote de Periodismo, “la política del embargo se puede condenar, se debe condenar en los organismos pertinentes, pero eso en ningún caso amerita que la gente en Cuba cumpla prisión por expresarse”.

“Para mí es emocionante porque son personas, incluso muchos los conocía de Cuba, que antes no se habían vinculado y que a raíz de lo que pasó en San Isidro están sintiéndose parte y están asumiendo la responsabilidad de llevar adelante una lucha que si no es conjunta, verdaderamente no tiene mucho sentido porque estamos dentro y fuera. Entonces, para mí es emocionante. Es muy reconfortante. Es como algo que da bastante aliento”, manifestó la activista Omara Ruiz Urquiola, en declaraciones a Radio Televisión Martí.

Los manifestantes utilizaron cajas con las caras de presos políticos cubanos (Fotos: @ProactivoM)

El activista disidente Luis Eligio, del colectivo ProActivo Miami, dijo a ese medio que “los presos políticos cubanos solamente son un símbolo del pueblo cubano”: “El pueblo cubano en verdad, es el gran y verdadero preso político bajo condiciones duras en la isla. Donde ahora mismo se está viviendo como en un campo de concentración, como una prisión y lo que están pasando los presos políticos es nada más que un símbolo de lo que está pasando todo el pueblo”.

“No somos libres mientras queden activistas en las prisiones del régimen. No hay descanso hasta que esa dictadura no acabe”, agregó.

Esta manifestación tuvo lugar días después de que el Ayuntamiento de Miami acogiera la conferencia “Revisión del régimen criminal de Cuba”, donde se analizaron los “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el régimen castrista e intervinieron líderes del exilio, dirigentes latinoamericanos y antiguos presos políticos en la isla.

La disidencia cubana exigió ante la ONU la liberación de los presos políticos (@ProactivoM)

La conferencia estuvo organizada por la Comisión Internacional Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad, constituido en marzo pasado y compuesto por políticos, ONGs, ex diplomáticos y académicos de 15 países de América Latina.

Orlando Gutiérrez, líder la organización en el exilio Directorio Democrático Cubano, aseguró que se logró como “instrumento legal” el reconocimiento al derecho del pueblo cubano a una “representación propia en su lucha por la libertad”. “La Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad pidieron a los parlamentos del mundo libre el reconocimiento al Congreso de la Nación Cubana y la Asamblea de la Resistencia Cubana como representantes legítimos del pueblo cubano”, dijo.

Este esfuerzo recibió el apoyo del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien mostró en un video reproducido durante la conferencia su “admiración por el heroísmo y perseverancia” del exilio cubano en la lucha por la democracia en su país.

El responsable de dar paso a los diferentes testimonios realizados en la conferencia fue Luis Zúñiga, quien permaneció 19 años en las cárceles de Cuba y vive desde hace cerca de 30 como exiliado en Estados Unidos.

Un manifestante se esposó frente a la ONU en protesta por los presos políticos en Cuba (@yeniermc)

Uno de estos testimonios fue el de Orlando Fonseca, fundador de la plataforma “Despierta Angola”, que denunció que la intervención militar de Cuba en este país causó la “peor masacre” de esta nación africana y una de las más graves de la historia reciente de la Humanidad.

“Angola perdió su genuina independencia y democracia por culpa de la intervención en Cuba, que dejó un saldo terrible de decenas de miles de personas asesinadas, que esperemos algún día tengan justicia”, expresó el activista de los derechos humanos.

Berta Antúnez, activista y hermana del antiguo preso político Jorge Luis García Pérez, más conocido como Antúnez, presentó el caso de Misael Díaz Paseiro, quien salió de la cárcel hace unas semanas después de tres años preso.

Una pantalla instalada en una camioneta muestra a todos los presos políticos cubanos

Díaz Paseiro mostró en un video su disposición de seguir en la lucha, a pesar de las torturas sufridas durante su periodo en la cárcel y los supuestos ataques contra su vivienda personal y su familia por parte del régimen cubano, e instó al pueblo de la isla a un “paro nacional” para hacer frente al Gobierno de La Habana.

También intervino la periodista Gelet Fragela, que destacó el caso de su compañero del medio ADN Cuba Esteban Rodríguez y del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que, dijo, han sido víctimas de detenciones arbitrarias y abusos por parte del régimen cubano.

La dictadura castrista aumentó la represión y persecución contra la oposición tras el tema “Patria y Vida”, realizado por diferentes artistas cubanos, como Maykel Osorbo, El Funky y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes se encuentran privados de su libertad. A fines de mayo, los artistas denunciaron una “Primavera negra” en Cuba y pidieron la liberación de sus compatriotas secuestrados.

"Cuba no es una utopía social, Cuba es una dictadura", señala uno de los carteles instalado frente a la sede de la ONU en Nueva York (@yeniermc)

Asiel Babastro, director del clip, y los compositores Alexander Delgado, Descemer Bueno, Randy Malcolm y Yotuel Romero, fueron algunos de los firmantes de la proclama que condena “la desaparición, la detención y el procesamiento de todos los artistas co-autores del videoclip ‘Patria y Vida’ que viven en Cuba, en lo que ya se está denominando como una nueva ‘Primavera Negra’ como la vivida en 2003 por los más de 30 presos de conciencia que han entrado en las cárceles de Cuba en los últimos tres meses”.

El manifiesto contó con la adhesión de más de 200 artistas e intelectuales cubanos y de otros países, que están llamando la atención sobre el aumento de la represión en la isla por parte del régimen presidido por Miguel Díaz-Canel.

(Con información de EFE)

