Jaime Durán Barba: “Los campesinos de Perú están a un milímetro del poder por primera vez, no reconocerían una derrota”

Jaime Durán Barba

El analista político Jaime Durán Barba advirtió que, gane quien gane el disputado ballotage en Perú, el país enfrenta “una disyuntiva poco institucional y muy peligrosa”, ante los pocos compromisos democráticos mostrados por Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

El reconocido asesor comentó que “desde hace rato la institucionalidad en Perú está muy debilitada”, y un síntoma ha sido la sucesión de cuatro mandatarios en un quinquenio y que todos los ex presidentes vivos hayan sido enjuiciados. Pero resaltó el escenario de fuerte polarización entre Lima y las ciudades costeras y prósperas con respecto a la sierra empobrecida, “indígena y menos occidental”.

“El problema más grave es que ambos candidatos tienen actitudes anti institucionales”, subrayó.

—¿Qué problema de gobernabilidad tendría Pedro Castillo si gana la presidencia?

—Lo que sé en el entorno de Keiko es que si gana Castillo van a usar la disposición de la Constitución para vacar al presidente por “discapacidad moral”, como destituyeron a Martín Vizcarra. Castillo tiene un problema serio si gana, por tener menos de 40 congresistas (de un Congreso unicameral de 130 miembros). No va a poder pasar ninguna ley, va a estar sitiado por el Congreso. No es una persona de mentalidad democrática y podría disolver el Congreso y llamar a un plebiscito. En cualquier de las dos hipótesis, desgraciadamente Perú está en una disyuntiva poco institucional y muy peligrosa.

—Usted habló de una posible rebelión en caso de que gane Fujimori, ¿por qué ve ese escenario?

—Sin duda, pinta feísimo. No veo duda de una rebelión. Por primera vez los campesinos de la sierra están a un milímetro del poder, no reconocerían una derrota. Son pocos miles de votos. Hay un problema cultural. Una visión del mundo que tiene el Perú occidental de la costa próspera y otra visión de otro Perú, de la montaña, más indígena, más antiguo, que rechaza todo esa cultura occidental.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo

—¿Qué opina de las denuncias de irregularidades que hizo Fujimori?

—Me parece absurdo que Castillo pueda armar un fraude. Para armarlo necesita lobby en Lima, en las cortes, y Castillo no lo tiene. Creo que es una tontería de Keiko. No es así. Ninguno tienen mucha fe en el sistema ni en reconocer las normas del juego. Si uno pierde, pierde, y tiene que reconocerlo. A Keiko ya la veo haciendo la trampa de que hubo fraude. ¿Cómo puede haber hecho fraude si nunca está en Lima? Para hacerlo se necesita contactos en la capital.

—¿Y es posible que algún partido haya inclinado la balanza no en las cortes, sino en las mesas?

—No, Castillo no tiene un partido, no tiene organización. Es una votación muy espontánea de gente que rechaza el actual modelo, que no se siente incluida en el Perú actual, que ha sido próspero económicamente.

—¿Cómo afectan las actitudes de los candidatos hacia la legitimidad del eventual ganador?

—Afecta el futuro del Perú. La caída de la bolsa es descomunal, la subida del dólar también. Un país que económicamente ha marchado muy bien los últimos 20 años está entrando a un crack económico que no conocía. Esto está pasando en toda América Latina. Es un fenómeno propio de la post pandemia. Lo de Colombia es muy semejante, una hecatombe no electoral sino de rebelión. En Chile terminaron armando esta Constituyente en la que votaron el 40% de chilenos. En todos lados hay una actitud de rebelión que tiene que ver con la pandemia, con el encierro, con la bronca que tiene toda la gente, que la ha hecho evidenciar injusticias que siempre existieron.

