Presidentes, ex jefes de Estado y líderes regionales participarán del foro “Defensa de la democracia en las Américas” en Miami

El foro “Defensa de la democracia en las Américas” será el próximo 5 de mayo

Con la participación de presidentes de la región, ex jefes de Estado y diferentes referentes de la comunicación, el próximo 5 de mayo se desarrollará el foro “Defensa de la democracia en las Américas” en Miami, Estados Unidos. El Salón Granada, del Biltmore Hotel de Miami, será el escenario en el que se realizará el evento.

A las 9:00 de la mañana tendrán lugar las palabras de bienvenida del presidente del Interamerican Institute for Democracy, Tomás Regalado. Acto seguido, desde las 9:10 hasta las 9:55, se llevará a cabo el Panel 1 llamado “Agresión a la democracia en las Américas”. Participarán Carlos Alberto Montaner, Jorge Canahuati Larach, Héctor Schamis, María Paola Romo y Daniel Hadad. El orador principal será el congresista de EEUU Gregory Meeks (por confirmar) y moderará María Fernanda Egas.

Del Panel 2, llamado “Dictaduras en las Américas” (entre las 10:00 y las 10:45), participarán Yotuel Romero, Asiel Babastro y Omara Ruiz Urquiola (Cuba), Enrique Aristeguieta Gramcko (Venezuela), Luis Galeano (Nicaragua) y Eduardo Gamarra (Bolivia). El orador principal será el senador de EEUU Marco Rubio (por confirmar) y el moderador Asdrúbal Aguiar.

El senador Marco Rubio (Graeme Jennings/Pool via REUTERS)

Entre las 10:50 y 11:30 tendrá lugar el Panel 3 “Democracia y dictaduras de crimen organizado”. En él disertarán Douglas Farah, Maibort Petit, Joseph Humire y David Spencer. El orador principal será Carlos Sánchez Berzain y moderará Iliana Lavastida.

Del Panel 4 (11:30 a 12:05), “Defensa de la democracia”, participarán Mauricio Macri (ex presidente de Argentina), Andrés Pastrana (ex mandatario de Colombia) y Luis Guillermo Solís (ex jefe de Estado de Costa Rica). Para hablar de las dictaduras del socialismo del siglo XXI estará Osvaldo Hurtado (ex presidente de Ecuador) y de las Américas lo hará Luis Almagro (secretario general de la OEA). El orador invitado será Robert Menéndez, senador de EEUU (por confirmar). El moderador será Oscar Haza.

Por último, el panel de presidentes (12:05 a 13:00) se referirá a las “Acciones para la defensa de la democracia”. Allí disertarán Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica; Mario Abdo Benítez, jefe de Estado de Paraguay; y Nayib Bukele, mandatario de El Salvador. El orador principal será el presidente de Ecuador, Lenín Moreno; y el moderador Guillermo Lousteau.

