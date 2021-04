Uruguay lidera el ránking de vacunación per cápita contra el COVID-19 en abril

Una persona recibe la vacuna contra el COVID-19 en la ciudad uruguaya de Rivera. Foto: REUTERS/Diego Vara

Uruguay se convirtió durante los primeros días de abril en el país que más vacunas contra el COVID-19 administró per cápita a nivel global. La estadística se desprende del sitio especializado Our World in Data, que indica que el país sudamericano logró durante los primeros cuatro días del mes un ritmo de inoculación superior al 1 por ciento. En los últimos dos días -3 y 4 de abril- fue el único a nivel global en ubicarse por encima de esa cifra.

Según el monitor de vacunación del gobierno uruguayo, a las 5 PM del lunes (hora local) se han administrado 813.195 vacunas a nivel nacional (723.977 primeras dosis y 89.218 segundas).

Todos los departamentos han inoculado al menos el 10 por ciento de su población, siendo Canelones el que tiene la cifra más baja (10,4 por ciento con la primera dosis y 2,81 por ciento con la segunda) y Rivera, lindante con Brasil, con una dramática situación sanitaria, la más alta: 36,13 por ciento de su población ha recibido la primera dosis y 3,21 por ciento la segunda. Montevideo, con distancia el distrito más poblado del país, ha inoculado al 21,48 por ciento de su población con la primera dosis y al 2,72 por ciento con la segunda.

Personal del aeropuerto internacional de Carrasco de Uruguay trabajan en la descarga del avión que transportó dosis de la vacuna de Pfizer a Montevideo. EFE/Raúl Martínez

La administración de Luis Lacalle Pou buscó durante la última semana -conocida en el país como semana de turismo- acelerar el ritmo de inoculación en el país abriendo turnos para toda la población adulta. También informó la semana pasada que espaciará la administración de la segunda dosis del inmunizante desarrollado por Pfizer a los mayores de 80 años, el personal sanitario y los adultos mayores que viven en residencias para disponer de vacunas suficientes con las que inocular a la población de 71 a 79 años. El resto de la población no mencionada anteriormente ha recibido dosis de la vacuna Coronavac.

Esto así dado que, en paralelo a la rápida campaña de vacunación, también crecen a ritmo considerable los casos positivos y muertes por la enfermedad. De hecho, el país también se convirtió en los últimos días en aquel con la mayor cantidad de casos por cada millón de habitantes, con 836,94 el 4 de abril. Expertos, no obstante, han resaltado que la cifra es consecuencia de los altos niveles de testeo, en contraste con la situación en otros países con tasas de positividad mayores, donde la cantidad real de contagios suele ser subreportada.

Ese día el gobierno reportó un nuevo récord de positivos de COVID-19 al sumar 3.855 casos nuevos y llegar a 117.757 confirmados desde que comenzó la pandemia. Además, el domingo se registraron 30 fallecimientos por casos vinculados con el coronavirus SARS-CoV-2 de entre 30 y 95 años. Ya son 1.101 las personas que perdieron la vida a causa de esta enfermedad en el país.

29/03/2021 Coronavirus.- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recibe la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

El último récord de casos había sido el 2 de abril, cuando se detectaron 3.380 nuevos positivos. Si bien el informe de Sinae señaló en un principio que este domingo se llevaron a cabo 14.086 análisis y se detectaron 2.237 casos nuevos, a ello se le agregan 1.618 que fueron reportados fuera de fecha por los laboratorios. Los anteriores picos también habían tenido una suma de positivos previos.

De los 2.237 casos, el departamento más afectado volvió a ser Montevideo con 1.054 casos, seguido de lejos por Canelones con 313 y Rivera con 164.

El informe diario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva resaltó este sábado que actualmente hay 615 camas ocupadas de 872 operativas, lo que supone un 70,5 por ciento. De ese total, un 44 por ciento corresponden a pacientes con COVID-19. Según el grupo de asesores, superar el 35 por ciento de las camas con pacientes con COVID-19 supone entrar en una zona roja en el sistema de salud.

