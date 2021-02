Sebastián Piñera fue denunciado nuevamente por no usar barbijo en público

El momento en el que el Presidente de Chile es captado sin mascarilla facial sin cumplir la distancia establecida por las autoridades sanitarias. La denuncia quedó estampada ante la justicia

El Presidente chileno Sebastián Piñera enfrenta una nueva polémica que hasta podría granjearle otra acusación judicial. Esta vez el mandatario está en el centro de las críticas por desarrollar un discurso público sin mascarilla y a pocos centímetros de una mujer de 93 años. Y no es la primera vez que sucede.

El hecho fue denunciado ante los tribunales de justicia de Chile, acción que podría catalizar una investigación sanitaria contra el Presidente. El acto, que dio inicio a la campaña de vacunación masiva en el país andina, tuvo lugar en la localidad surela de Futrono, en la Región de Los Lagos.

La denuncia fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, y se enfocó en el momento en el que Piñera concluía su discurso. Fue allí cuando el Presidente se sacó la mascarilla y nunca más volvió a ponérsela.

Terminado el acto, Piñera se acercó a Ernestina Godoy, la primera adulta mayor en ser vacunada , y dialogó con ella sin usar el elemento de protección. Siguió hasta que un funcionario de seguridad se acercó y le recordó la necesidad de hacerlo.

La ley en la que se basa la acusación fue promulgada el pasado 23 de julio de 2020, en el peor momento de la pandemia en Chile, y ordena el uso de mascarilla en todo el territorio, tanto en lugares abiertos como cerrados.

Según Rendón, “no nos podemos acostumbrar a tener un Presidente inimputable, alguien que no se puede acusar nada porque psicológicamente no está en condiciones, eso no puede ocurrir, tiene que responder ante la justicia cada vez que viole la normativa”, declaró.

“Uno ya no sabe qué pensar respecto del comportamiento del Presidente. ¿Cómo es posible que una y otra vez cometa la misma infracción y no entienda?”, agrega.

No es la primera vez

Ya son 3 las denuncias sanitarias que ha presentado el mismo abogado contra el Primer Mandatario chileno por no usar mascarilla. La primera tuvo lugar el 6 de diciembre, cuando fue sorprendido mientras daba un paseo en la exclusiva playa de Cachagua, a 193 kilómetros de Santiago.

La primera vez que el Primer Mandatario fue multado fue por esta fotografía en la que se ve sin barbijo al lado de una mujer que le solicitó una fotografía

Tras presentarse la denuncia contra el Presidente, el Juzgado de Garantía de La Ligua acogió la acción y el Mandatario se vio obligado a auto denunciarse. El proceso concluyó con un sumario y multa en su contra por USD 3.300 dólares.

Piñera se disculpó por el hecho a través de redes sociales y manifestó que “la caminata fue bastante solitaria, hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, describió.

El otro episodio ocurrió el domingo 20 de diciembre de 2020, cuando inauguraba el conjunto habitacional “Monte Andino” ubicado en la ciudad de Los Andes, localidad próxima a la frontera con Argentina en la Región de Valparaíso.

En el momento en el que terminaba de desarrollar un discurso, la máxima autoridad política de Chile no utilizó el barbijo para acercarse a otra mujer a quien simuló darle un abrazo a muy corta distancia. El hecho también terminó con una denuncia judicial presentada ante los Tribunales de Los Andes. En la oportunidad, fue el ministro de Salud, Enrique Paris, quien salió al paso de las críticas. “Yo creo que buscarle la quinta pata al gato para tratar, entre comillas, de seguir atacando al primer Mandatario, yo creo que basta”, manifestó.

