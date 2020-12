Chile: más de un millón de personas solicitan un nuevo retiro anticipado de sus fondos de pensiones en las primeras horas de vigencia de la ley

Pese al llamado de las autoridades, decenas de personas se reunieron en las sucursales de las AFP de Chile para iniciar el trámite de retiro anticipado de fondos de pensiones

Más de un millón de afiliados ya ingresó la solicitud para retirar otro 10% de sus fondos de pensiones. Así lo informó el gerente general de las AFP de Chile, Fernando Larraín. El interés de los cotizantes ha provocado que los sistemas digitales del trámite colapsen a ratos. Incluso, decenas de personas hicieron filas en el exterior de las sucursales de las administradoras, pese al llamado de las autoridades a no concurrir por disposición sanitaria.

El primer retiro de dinero de fondos en Chile fue considerado una operación financiera histórica que se desarrolló desde julio de 2020, oportunidad en la cual millones de afiliados a las AFP chilenas retiraron anticipadamente parte de sus ahorros previsionales de jubilación.

Era la primera vez que se permitía retirar parte de los fondos administrados por las aseguradoras privadas, creadas bajo el régimen del general Augusto Pinochet y consideradas uno de los “pilares” del modelo económico chileno. La llamada “ley del 10%” se aprobó en el Congreso en un trámite de 15 días, en medio del aumento del desempleo y la contracción económica causada en Chile por la pandemia y la crisis social que ya afectaba al país andino. En la primera experiencia, más de 10 millones de cotizantes hicieron retiro total o parcial de sus fondos. Camino similar al recorrido, hasta ahora, con el segundo retiro.

La fecha de este jueves 10 de diciembre, casi 5 meses después del primer retiro, era un día muy esperado por los chilenos. El trámite se inicio esta mañana en casi la totalidad de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las que dispusieron en sus sitios web botones de acceso para desarrollar la solicitud. En comparación a la primera vez, los afiliados han podido desarrollar el trámite con mayor normalidad, aunque algunas operadoras han presentado inconvenientes en su gestión digital.

El Gobierno de Chile dispuso que el trámite se desarrolle íntegramente online. Sin embargo, desde muy temprano, mucha gente se reunió en varias sucursales de AFP en Chile para hacer la gestión de manera presencial. ¿La razón? No tienen internet.

Carlos Maturana (60 años) hace fila en la sucursal de Santiago centro de la AFP Capital. “Yo vine aquí porque supongo que me tendrán que dar una respuesta. Por último aquí me prestarán internet para poder hacer el trámite, porque yo en mi casa no tengo ni computador, mucho menos voy a tener internet”, dice.

La AFP Capital, sin embargo, es una de las que mejor ha sido evaluada en su gestión de entrega de los fondos previsionales de manera digital dispuesta para ser entregada según la ley, incluso la gestión se puede desarrollar por el teléfono celular. Pese a contar con un servicio rápido y sencillo, de igual manera Carlos y decenas de afiliados prefirieron llegar hasta las oficinas de las aseguradoras para gestionar la entrega del dinero presencialmente. “Yo no uso el teléfono para otra cosa que no sea para llamar, uso tarjeta de prepago para cargar minutos y estamos. Las autoridades debieron haber pensado en esto. Hay gente que no tiene celular e insisten en mirar para el lado con la gente, pensando que todos tienen internet en la casa y todos tienen celulares con planes de internet y todo”, declara Carlos mientras espera ser atendido en las oficinas de la AFP en la que está afiliado.

En todo caso, las prestadoras de servicio de administración de los fondos, dispusieron a personal y equipamiento para llevar a cabo el trámite entre quienes no puedan hacerlo en su casa. Así fue el caso de AFP Capital en su sucursal de Santiago centro.

El procedimiento para retirar la segunda remesa de dinero arrancó con mucho entusiasmo, dijo a través de un comunicado de prensa, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías. “Mucho interés observado ya. De hecho, hay algunas filas virtuales en algunas administradoras”, dijo el encargado del ente regulador.

Macías dijo que reforzaron los equipos de la Superintendencia, con analistas dedicados especialmente a esas labores. En esa línea, afirmó que el principal desafío es que los sitios web de las administradoras funcionen adecuadamente “para soportar esta demanda gigantesca de solicitudes” y que los validen adecuadamente.

Algunas administradoras han presentado problemas en sus sitios digitales para el desarrollo del trámite del retiro

Pese a la intención de la superintendencia, los usuarios han reportado varias inconveniencias en el procedimiento, especialmente en el de AFP Modelo, la misma administradora que presentó la mayor cantidad de reclamos durante el primer retiro.

Las filas no son sólo físicas también la modalidad digital ha mostrado debilidades y largas filas digitales. Algunos portales se han demorado largos minutos en el proceso de aprobación de la solicitud de los retiros. Así, muchas personas han denunciado en las redes sociales a las AFP que los han hecho esperar y otras que, definitivamente, no les ha concretado la tramitación. Así es el caso de Marina Lorca, cotizante de AFP Modelo, quien desde muy temprano comenzó a ingresar sus datos para generar el retiro de los fondos. “Empecé a los 8 AM la hora que dijeron que se podía empezar a hacer el trámite por internet. Primero me salía un mensaje de error, después traté desde otros navegadores y me dejaba en una fila virtual y después me aparecía otro mensaje. Al final lo tuve que dejar para más tarde”, afirma.

El jefe de la Superintendencia de AFP, Osvaldo Macías, pide paciencia. “El desafío que está multiplicado esta vez es con el sistema financiero, de que pueda también procesar y cursar los pagos en un mes en que la demanda de efectivo y os pagos se multiplican en chile y que se ha acelerado con el tema de la pandemia”, agregó.

En esa línea, el superintendente dijo que hay habilitadas 10.800.000 personas para efectuar este retiro número 2. “Nosotros pensábamos que el tope iba a ser 9 millones, no más que eso, pero siguen siendo magnitudes gigantescas”, dijo.

El trámite de retiro de los fondos de pensiones tiene un plazo de 365 días para ser realizado. Sin embargo, la mayoría de los cotizantes espera que desarrollando la gestión en las primeras horas, el dinero pueda ser depositado desde las AFP, antes de la navidad. En esa línea, las AFP tendrán hasta 10 días hábiles para entregarle al afiliado el monto correspondiente por su retiro.

Las filas no son sólo presenciales. Algunos cotizantes han denunciado larga espera en los sitios virtuales

Fernando Larraín, gerente general de las AFP de Chile lo confirmó así hace pocos días. “Estamos haciendo un esfuerzo, en conjunto con las entidades pagadores, para ir anticipando los pagos. Esto no se va a hacer todo de una vez el último día, sino que vamos a empezar a pagar el 17 de diciembre”, dijo tras una reunión en La Moneda.

Según el reporte hecho hasta el mediodía de este jueves 10 de diciembre, las AFP informaron que más de un millón de chilenos ya hicieron el trámite digital desde las plataformas de las aseguradoras.

