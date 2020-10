Video: el dramático pedido de auxilio de una mujer tras ser violada y acuchillada por su pareja y el momento en que él es arrestado a pocos metros

El video que muestra a una mujer herida y la detención del hombre que la violó e intentó asesinarla (IMÁGENES SENSIBLES)





A plena luz del día y frente a los vecinos que transitaban en las inmediaciones del Cementerio General de la comuna de Maipú, en el sector poniente de la capital chilena, una mujer herida pide auxilio tendida en el suelo tras ser atacada por su pareja. Es socorrida por otras mujeres que llaman a Carabineros, los que finalmente lograron detener al acusado que se escondía a pocos metros. Todo quedó registrado en video.

La narración de, Yari González, quien grabó la situación es desesperada. “Esto pasó hoy en Rinconada con La Victoria, en Maipú. Íbamos al velorio de mi abuelo y nos encontramos con esta señora que venía huyendo de un tipo que tenía un “ruko” (guarida improvisada usada por personas en situación de calle) Ahí, él limpiaba autos y justo en la esquina venía esta señora con, al menos, cinco puñaladas en el cuello. Estaba sin ropa interior y cubriéndose con un plástico nos pedía que guardáramos silencio porque él se había quedado dormido. Decía que la había violado y que la iba a matar. Nosotras, en un principio, creíamos que había intentado suicidarse, pero después entendimos que había sido agredida. De hecho, después que la policía se lo llevó detenido, nos dimos cuenta que estaba cavando un hoyo para enterrarla. ¡Esto es una violación con homicidio frustrado!… ¡Hasta cuándo tenemos que aguantar esto! ¡No lo podemos permitir!”, declaró.

La mujer tendida en el suelo y ensangrentada tras ser atacada por su pareja

La imagen es fuerte. Se observa en la filmación que la mujer está afectada por un ataque que la tiene visiblemente ensangrentada. Alcanzó a advertir lo que le sucedió a quienes le prestaron ayuda. En el lugar donde el acusado fue atrapado, se encontró una pala y un agujero, lo que levantó sospechas sobre sus intenciones.

Las tristes noticias sobre violencia de género en Chile se han tomado las primeras planas de los noticiarios y periódicos. El último caso conocido, y que impactó a la opinión pública, fue el de Ámbar Cornejo. Menor de edad que desapareció en la localidad de Villa Alemana, en la región de Valparaíso. En las primeras horas de búsqueda se informó que su padrastro, pareja de su mamá, tenía antecedentes penales por un crimen ocurrido en 2005, momento en el cual Hugo Bustamante asesinó por estrangulamiento a su pareja y al hijo de esta. Para esconder su crimen, los sepultó en el patio de su casa, en un tambor de aceite. Todo apuntaba a Bustamante. La policía desarrolló las pericias y comprobó lo que, al principio, aparecía como una lamentable sospecha. El hombre había golpeado, violado y asesinado a Ámbar Cornejo, y posteriormente la descuartizó y enterró en la misma casa, justo debajo de un pasillo y dentro de una caja aislante, para evitar que emanaran malos olores.

La fiscal regional, Claudia Perivancich, fue clara respecto al móvil del crimen. “Bustamante actuó completamente en su sano juicio y no es afectado por ninguna circunstancia, ni atenuante ni exculpante, respecto de su condición mantal. Él registra condenas anteriores y en todas ellas fue condenado como un sujeto imputable ante la ley”, dijo. La referencia de la fiscal, en clara alusión a las constantes denuncias de agresión, violencia contra mujeres, e incluso asesinato contra su pareja, que incluso, después de 9 años de prisión, un indulto le permitió salir de la cárcel para volver a matar. La indignación fue generalizada, por lo que aparece como una falta de consideración de la justicia, respecto a la violencia contra las mujeres.

Las cifras proporcionadas por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile, en voz de su Ministra, Mónica Zalaquet, tiene sólo una buena noticia, y esta es que los casos de violencia contra la mujer, con el triste resultado de muerte de varias de ellas, han generado una concientización en la opinión pública, que mayoritariamente rechaza esta práctica. “Ya no normalizamos ciertos tipos de conducta que a lo mejor hace una década o dos no la reconocíamos y no la declarábamos”, sostiene. Por otra parte, el mismo estudio desarrollado en la Encuesta de Violencia contra las Mujeres, que elaboró la Subsecretaría de Prevención del Delito, entregó otros datos, alarmantes por cierto, y que estima que el 41% de las mujeres del país, declaró haber sufrido alguna vez una situación de este tipo. En concreto, casi la mitad de las mujeres de entre 15 y 65 años identificaron haber sufrido algún tipo de expresión de violencia de género en algún momento de su vida. Entre ellos, sorprende el alza de un 17% de casos en los que la situación de violencia se presenta en la vía pública.

Precisamente en la vía pública se registró esta nueva denuncia de violencia y abuso contra una mujer. En el video, se observa el reproche, con insultos e intentos de agresión, hacia el acusado. Con gritos que provienen, según los testigos, desde la falta de justicia y acción condenatoria efectiva a quienes cometen los delitos. Miles de mujeres ya reaccionaron, y a través de sus redes sociales, han iniciado campañas de funas o denuncias públicas contra acusados de violencia. Así mismo, han creado las denominadas “alertas moradas” para iniciar búsqueda de mujeres desaparecidas, y manifestaciones para exigir justicia con convocatorias físicas en tribunales e incluso frente a las casas de los acusados, con el fin de alzar la voz por aquellas mujeres que han sido silenciadas para siempre, por un acto brutal y asesino propio encausado dentro de la violencia de género.