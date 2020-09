Coronavirus: polémica en Perú por la afirmación de la ministra de Salud sobre los pacientes asintomáticos

Según la ministra de salud Pilar Mazzetti, los asintomáticos no contagian

Perú se ha colocado en la cima de los récords del mundo en materia de fallecidos por el Covid-19, después de alcanzar el tristemente célebre de más de 890 muertos por millón de habitantes, es decir, casi unos 30 mil muertos como consecuencia de la pandemia. En este dramático contexto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, hizo días atrás unas polémicas declaraciones que despertaron la indignación de muchos ciudadanos, y que forzaron al Ministerio a aclarar sus dichos.

“¿A quién se le hace prueba? Al que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita pruebas. Porque el que está positivo sin síntomas no contagia”, afirmó Mazzetti , en el comienzo de una entrevista con RPP Noticias, con seguridad.

Sorprendido, el periodista preguntó: “¿Asintomático no contagia?”.

“No contagia”, volvió a insistir la máxima funcionaria en materia sanitaria.

Pilar Mazzetti (@cienciasneurologicas)

Más adelante, y visiblemente consternado, el periodista volvió sobre la idea. “Usted nos ha dicho que los asintomáticos no contagian, y me ha dejado un poco perplejo”. Y añadió: “Hemos estado todo este tiempo preocupados porque nos han dicho, repetidamente, que un asintomático también puede contagiar”.

“El asintomático contagia únicamente en un porcentaje muy pequeño”, matizó finalmente Mazzetti. “Y es cuando toca y cuando respira”.

Las personas que contraen la enfermedad pero no manifiestan síntomas son uno de los mayores misterios de la enfermedad y, de acuerdo con la mayoría de los expertos, uno de los motivos detrás de la rápida propagación del virus.

Luego de la polémica desatada en las redes sociales, el propio Ministerio de Salud salió a aclarar los dichos de Mazzetti a través de Twitter. “El asintomático contagia mucho menos que una persona con síntomas, pero es más peligroso porque no muestra la enfermedad, no se cuida y nos confiamos, sostuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti”, publicó la cuenta oficial del organismo.

En la misma entrevista, la ministra sostuvo además que las pruebas del nuevo coronavirus se le realizan a personas que tengan fiebre, dolor de garganta y malestar general.

“Recuerden que no es una cuestión de tomarles pruebas a todo el mundo, así no se maneja la salud pública. Las pruebas se les hace a las personas que tienen síntomas. Eso está escrito en todas partes, no solamente en Perú”, sostuvo.

Por último, Mazzetti dijo que, en los últimos días, se registraba en el país una reducción leve en la cifra de casos de coronavirus. “No voy a decir que ya ganamos, tampoco que esta disminución va a continuar. Si mantenemos la seriedad que tenemos hasta el momento, esto va a seguir así y, probablemente, al otro mes, podamos sentirnos relativamente más tranquilos”, señaló.

Vendedoras ambulantes caminan el pasado 12 de junio en una calle de Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Perú, que registra más de 650.000 contagios de COVID-19, es el primer país del mundo en mortalidad per cápita, y quinto en número de casos confirmados.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Por qué Perú tiene la mayor mortalidad por coronavirus del mundo

Perú registró un récord de casos diarios de coronavirus: por primera vez reportó más de 10 mil contagios